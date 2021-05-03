Как в Европе: стильные апартаменты в Алматы и Нур-Султане, которые можно найти на Airbnb

Подобрали для вас квартиры, где есть все для идеального отдыха.







Алматы





Пентхаус расположен на 11 этаже нового ЖК, из окон которого открывается прекрасный вид на город. Квартира оснащена стиральной машиной, сушилкой для одежды, собственной ванной комнатой с душем и так далее.





Недавно отремонтированная, светлая, уютная теплая квартира, расположенная в центре Алматы с видом на стадион и горы. Есть все необходимые постельные принадлежности и полотенца, как и в отеле. На первом этаже есть мини-маркет, круглосуточный магазин, свежая пекарня и кофейня.





Квартира-студия площадью 19 м² находится в старинном здании 1938 года. Студия пропитана духом той эпохи. Все очень просто, стильно, тепло и уютно.





Пентхаус находится в центре Алматы в экологически чистом районе, рядом с парком. В шаговой доступности много ресторанов и кафе. Это небольшой дуплекс-пентхаус с большой террасой и фантастическим видом на горы.





Маленькая уютная квартира-студия площадью 13 квадратных метров. В студии продуманы все детали быта и комфортного пребывания.











Стильная квартира на 16 этаже с захватывающим видом на Тянь-Шанские горы. Квартира расположена на солнечной стороне, поэтому здесь всегда много естественного света. В квартире есть все необходимое для идеального отдыха: огромная кровать с приятным постельным бельем, рабочий уголок, просторная оборудованная кухня, гостиная с традиционными казахскими матрасами на полу, две удобных ванных комнаты, прихожая, гардеробная комната и даже турник. К вашим услугам кофеварка Nespresso, дома всегда есть капсулы.





Нур-Султан





Квартира площадью 115 м² расположена в новом районе города и оформлена в современном loft-стиле. Квартира расположена на 12 этаже. Жилье оснащено системой «Умный дом», и снять квартиру можно минимум на неделю. Важная информация: в апартаментах самый быстрый интернет в стране со своей локальной сетью.





Хозяева новой светлой квартиры в районе Ботанического сада в стиле «Нью-Йорк» — Улыбек и Айжан Кимановы. Они живут в столице с 2011 года и обожают встречать гостей и знакомить их с городом! В квартире вас порадует уютно обустроенная кухня с видом на сад и книги американских писателей. Каждая деталь продумана с любовью.









Двухкомнатная квартира расположена в новом районе столицы. Солнечная, удобная и полностью оборудованная квартира с гостеприимными хозяевами. На Airbnb у этих апартаментов только положительные отзывы.









Шикарные апартаменты в ЖК «Северное сияние» на 29-м этаже с красивым видом, оснащены всем для комфортного отдыха и проживания: WI-FI, SmartTV, телевизор, утюг, гладильная доска, холодильник, бытовая техника и кровать.









Апартаменты расположены в ЖК бизнес-класса рядом с ТРЦ «Хан Шатыр», что создает определенный комфорт для вашего проживания в городе. Уникальность апартаментов — уют, комфорт, чистота и расположение.









Однокомнатная квартира с гостиничным сервисом, расположена на левом берегу, на пересечении улиц Кабанбай батыра и Керей Жанибек хандар. Комнаты раздельные, спальня сделана в японском стиле, также есть диван, который раскладывается, телевизор и кабельное ТВ.