Как узбеки переезжают за рубеж и строят карьеру в международных компаниях

О переезде

Канада — пятая страна, в которой я живу, работаю и развиваюсь. Переехал сюда в марте 2020 года по межфирменной трансфер-визе. До этого три года жил в Кремниевой долине, где окончил USF School of Law и работал в международной IT-компании Astound Commerce.

Я всегда мечтал о переезде в Канаду. Здесь комфортно жить, страна предлагает хорошие условия для молодых специалистов. Наш канадский офис быстро растет, поэтому, когда понадобилась дополнительная поддержка юриста с опытом работы, я согласился на перевод.

Сложностей при переезде не было. В компании есть программа по поддержке работников, которые переезжают по работе.

Когда живешь за рубежом, привыкаешь к тому, что вся ответственность лежит только на тебе, ты не можешь ни к кому обратиться, если сталкиваешься с проблемой. Это меня натренировало. Я независим, всего добиваюсь сам. Но всегда помогают людям, которые проходят такой же путь вдали от родных.





Не стоит решаться на переезд без серьезной подготовки. Нужно понимать, что вы будете делать в новой стране, проконсультироваться с адвокатами, уточнить требования. Также необходимо рассчитать первоначальный капитал и иметь его в доступе. Если переезжаете с семьей, важно получить медицинскую страховку и решить вопросы с образованием детей.

Об узбеках в Канаде и США

В США больше узбеков, чем в Канаде. Чтобы попасть в Канаду, нужно доказать, что вы квалифицированный специалист. Поэтому наши соотечественники здесь работают на высоких позициях в финансово-банковской, страховой, юридической, государственной сферах.

Я состою в разных онлайн- и офлайн-сообществах как в США, так и в Канаде. Это помогает знакомиться с талантливыми людьми из Узбекистана.

Мы всегда поддерживаем связь, помогаем друг другу. Я горжусь, что узбеки отличаются добротой, дружелюбием. Это придает уверенности в себе.

О работе

Я работаю в Astound Commerce. Эта компания — партнер Salesforce, успешно помогает брендам переходить на новый уровень в электронной коммерции.





Я прошел три интервью и был принят на должность помощника адвоката. Приобрел много полезных навыков: эффективность, тайм-менеджмент, этикет общения с клиентами и оппонентами.

Мои знания корпоративного права в странах Восточной Европы оказались полезными компании. Наши офисы есть в Украине, Болгарии и Словакии. Также знание языков — важный козырь для юриста, который помогает в работе.

Недавно меня перевели в Канаду в качестве помощника адвоката со знанием международной электронной коммерции. После получения лицензии адвоката буду работать младшим адвокатом.

О планах

Я успешно работаю в международной компании, но мне поступают предложения об открытии своего дела. Думаю над этим.





Дилмуродбек Хосилов, 23 года, город — Лондон, LTA accredited Tennis Coach in the Unitwd Kingdom, Referee, Physical Education Teacher and Events Organiser, @dilmurodbek_khosilov









О переезде

Я живу в Великобритании пять лет. Здесь много сильных университетов, отличная медицина. Это вдохновило меня получить образование именно здесь.

Первое время столкнулся с трудностями, связанными с культурой. У британцев другой образ жизни по сравнению с узбекским народом. Пришлось привыкать к погоде, городу, людям и языку. Также я не владел английским языком в совершенстве. А в Великобритании много разных акцентов, которые трудны для понимания приезжим.

Решение каждой проблемы — время. У меня адаптация прошла легко. Помогли знакомые и друзья.

Перед тем как переезжать в Великобританию, нужно иметь представление о стране и климате. Найти жилье недалеко от места работы — это сэкономит время и деньги. Побольше узнать об этике страны: что можно, а что нельзя и как вести себя в определенных местах.

Об узбеках в Великобритании

В Великобритании живет около 5000 узбеков. Большинство — в Лондоне.





Я состою в сообществах соотечественников. Среди них — Uzbeks in Britain, Uzbeks in the UK, Uzbeks students in the UK, Uzbeks diaspora in the UK в Facebook и Instagram. Иногда хочется поговорить с людьми на родном языке, встретиться с соратниками, быть в курсе новостей, происходящих на Родине.

С соотечественниками мы встречаемся по праздникам, выходим погулять вместе. Это происходит довольно редко, каждый занят работой.

Все знают, что узбеки — открытый народ, который готов помочь всем, чем могут. Часто в социальных сетях люди обращаются с просьбой о помощи, и каждый, у кого есть возможность, помогает.

О работе

Я начинал трудовую деятельность с должности пекаря в турецком ресторане. После этого стал профессионально заниматься теннисом. На Родине я уже достиг больших высот: стал чемпионом Средней Азии, Узбекистана, был участником чемпионата Азии. Теннис дал мне навыки, которые помогли найти любимую и хорошо оплачиваемую работу в Великобритании.





Сейчас я работаю в организации Rockslane Multisports Centre. Являюсь тренером, судьей, организатором турниров и учителем по физкультуре в двух компаниях — Tennis Icon UK и Canada Water Tennis Club. Также имел честь работать в Teddy Tennis Academy, Lifetime Tennis Academy, Top Flight Tennis Academy, Bishops Park Tennis Centre, Tennis 360 в Дубай.

Компания требовала тренера с опытом работы. Помимо этого нужен был хороший уровень владения языком, навыки общения с клиентами.

О планах

У меня есть возможность продолжить карьеру в Штатах. Меня приняли на работу, поэтому планирую переезд. Хочу набраться еще больше опыта, сделать вклад в развитие тенниса в Узбекистане.





Мохинур Хамдамджонова, 22 года, город — Рига, студент MBА, l inkedin









О переезде

Я учусь на программе магистратуры в Риге с февраля 2020 года. Выбрала Европу, так как здесь особая культура и атмосфера, люди из разных стран, возможность путешествовать.

Я легко адаптируюсь к новым местам. Но по переезде в Ригу испытала культурный шок от того, что здесь все по-другому.

Об узбеках в Риге

В Риге много узбеков-студентов. Латвийское образование недорогое, но возможности и условия такие же, как в других странах Европы.





С соотечественниками мы встречаемся раз в неделю. Нашла их на Facebook. Узбеки в Риге помогли мне во многом, например, оформить нужные документы.

О работе

Моя первая работа — стажер в компании Kreiss. Это одна из крупнейших логистических компаний Латвии. Работаю в отделе информации и услуг по управлению транспортом. Занимаюсь предоставлением необходимых услуг клиентам компании.





Kreiss искала кандидатов с опытом работы в логистике, который у меня уже был в Узбекистане. Перед тем как устроиться сюда, я подавалась на 50 вакансий в разных компаниях.

О планах

Хочу утвердить свою позицию в компании. Путешествовать и открывать мир.