Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/f8e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/f8e86ae61eef753fec5243829868d1bf.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-uyti-s-vysokoy-dolzhnosti-i-stat-biznes-trenerom-i-v-chem-plyusy-professii
Как уйти с высокой должности и стать бизнес-тренером и в чем плюсы профессии
281
/
/

10.08.2020

Как уйти с высокой должности и стать бизнес-тренером и в чем плюсы профессии

Кайсар Макан, сертифицированный бизнес-тренер, коуч, MBA, CEO RostTrening, Facebook

_MG_0975.jpg
О себе
Я бизнес-тренер. Мои смежные профессии — фасилитатор, коуч и модератор. Я передаю знания тем, кто в этом нуждается. Чувствую себя посредником между миром знаний и людьми.

В начале трудовой деятельности я работал учителем истории, поэтому люблю читать исторические книги, в моих тренингах всегда присутствуют культурные и исторические элементы, сравнения.

Мне важно помогать людям. В целом моя деятельность связана с помощью. Я пришел к этой идее из понимания, что нельзя получить что-то, не отдавая. Я счастлив, когда вижу, что после моих тренингов у людей в глазах загораются огоньки, появляется желание и мотивация что-то менять в жизни.

20181221_163257.jpg

Мой главный принцип — доводить дела до конца. Пообещал — нужно выполнить. Особенно если работаешь с партнерами или клиентами и ты пообещал им какой-то результат, нужно его добиться.

Еще важно делать больше, чем от меня ждут.

О деятельности

С того времени, как я стал зрелым человеком, вокруг всегда есть люди, которые нуждаются в советах, поддержке и обращаются ко мне с разными жизненными ситуациями.

_I2B0981.jpg

Около года я проработал как организатор тренинговых мероприятий, был руководителем тренинговой компании. Еще тогда была мысль, что это та деятельность, которой я должен заниматься. Но потом меня снова затянуло в корпоративный бизнес. Мой подход к жизни таков — все, что случается, неважно, позитивное или негативное, происходит не зря. Значит, за что-то это было дано. Нужно это понять, сделать вывод и идти дальше.

Вокруг всегда есть люди, которые нуждаются в советах и поддержке


Я долго вынашивал идею заниматься тренингами, пока однажды не понял, что пора. Ушел с хорошей должности, из большой компании. После этого моя жизнь перевернулась. Я выстраивал деятельность с нуля, прошел обучение в Москве, организовал собственную компанию. Моментами было сложно, нужно было менять мышление, которое сложилось за годы работы в корпоративном бизнесе, пришлось отказываться от бонусов работы в крупной компании и других привилегий. Но сейчас это в прошлом, я понимаю, что решение было правильным, я нашел призвание.

43562289_2097538740291061_5678604273265410048_o.jpg

Дело моей жизни — деятельность, которой я сейчас занимаюсь. Но я не остановлюсь на этом, буду рад, если оставлю после себя положительный след в жизни людей и запомнюсь им как человек, который помог «повернуть корабль по другому курсу».

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #обучение #развитие #коуч
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ПРОФЕССИЯ ФОТОГРАФ. ХОРОШИЕ ФОТОГРАФЫ — ЭТО В КАКОЙ-ТО МЕРЕ ПСИХОЛОГИ
8336
ПРОФЕССИЯ ИСКУССТВОВЕД: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
11492
Молодые специалисты «Тойота Центр Астана Моторс» о карьере и перспективах
6563