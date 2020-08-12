Как уйти с высокой должности и стать бизнес-тренером и в чем плюсы профессии

О себе

Мои смежные профессии — фасилитатор, коуч и модератор. Я передаю знания тем, кто в этом нуждается. Чувствую себя посредником между миром знаний и людьми.В начале трудовой деятельности я работал учителем истории, поэтому люблю читать исторические книги, в моих тренингах всегда присутствуют культурные и исторические элементы, сравнения.В целом моя деятельность связана с помощью. Я пришел к этой идее из понимания, что нельзя получить что-то, не отдавая. Я счастлив, когда вижу, что после моих тренингов у людей в глазах загораются огоньки, появляется желание и мотивация что-то менять в жизни.Пообещал — нужно выполнить. Особенно если работаешь с партнерами или клиентами и ты пообещал им какой-то результат, нужно его добиться.

О деятельности

С того времени, как я стал зрелым человеком, вокруг всегда есть люди, которые нуждаются в советах, поддержке и обращаются ко мне с разными жизненными ситуациями.

Вокруг всегда есть люди, которые нуждаются в советах и поддержке

Еще тогда была мысль, что это та деятельность, которой я должен заниматься. Но потом меня снова затянуло в корпоративный бизнес. Мой подход к жизни таков — все, что случается, неважно, позитивное или негативное, происходит не зря. Значит, за что-то это было дано. Нужно это понять, сделать вывод и идти дальше.Ушел с хорошей должности, из большой компании. После этого моя жизнь перевернулась. Я выстраивал деятельность с нуля, прошел обучение в Москве, организовал собственную компанию. Моментами было сложно, нужно было менять мышление, которое сложилось за годы работы в корпоративном бизнесе, пришлось отказываться от бонусов работы в крупной компании и других привилегий. Но сейчас это в прошлом, я понимаю, что решение было правильным, я нашел призвание.Но я не остановлюсь на этом, буду рад, если оставлю после себя положительный след в жизни людей и запомнюсь им как человек, который помог «повернуть корабль по другому курсу».