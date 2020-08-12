Как уйти с высокой должности и стать бизнес-тренером и в чем плюсы профессии

Кайсар Макан, сертифицированный бизнес-тренер, коуч, MBA, CEO RostTrening, Facebook
О себе
Я бизнес-тренер. Мои смежные профессии — фасилитатор, коуч и модератор. Я передаю знания тем, кто в этом нуждается. Чувствую себя посредником между миром знаний и людьми.
В начале трудовой деятельности я работал учителем истории, поэтому люблю читать исторические книги, в моих тренингах всегда присутствуют культурные и исторические элементы, сравнения.
Мне важно помогать людям. В целом моя деятельность связана с помощью. Я пришел к этой идее из понимания, что нельзя получить что-то, не отдавая. Я счастлив, когда вижу, что после моих тренингов у людей в глазах загораются огоньки, появляется желание и мотивация что-то менять в жизни.
Мой главный принцип — доводить дела до конца. Пообещал — нужно выполнить. Особенно если работаешь с партнерами или клиентами и ты пообещал им какой-то результат, нужно его добиться.
Еще важно делать больше, чем от меня ждут.
О деятельности
Около года я проработал как организатор тренинговых мероприятий, был руководителем тренинговой компании. Еще тогда была мысль, что это та деятельность, которой я должен заниматься. Но потом меня снова затянуло в корпоративный бизнес. Мой подход к жизни таков — все, что случается, неважно, позитивное или негативное, происходит не зря. Значит, за что-то это было дано. Нужно это понять, сделать вывод и идти дальше.
Вокруг всегда есть люди, которые нуждаются в советах и поддержке
Я долго вынашивал идею заниматься тренингами, пока однажды не понял, что пора. Ушел с хорошей должности, из большой компании. После этого моя жизнь перевернулась. Я выстраивал деятельность с нуля, прошел обучение в Москве, организовал собственную компанию. Моментами было сложно, нужно было менять мышление, которое сложилось за годы работы в корпоративном бизнесе, пришлось отказываться от бонусов работы в крупной компании и других привилегий. Но сейчас это в прошлом, я понимаю, что решение было правильным, я нашел призвание.
Дело моей жизни — деятельность, которой я сейчас занимаюсь. Но я не остановлюсь на этом, буду рад, если оставлю после себя положительный след в жизни людей и запомнюсь им как человек, который помог «повернуть корабль по другому курсу».