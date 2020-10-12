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Как уйти из найма в бизнес и открыть мастерскую Holycow в Алматы
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10.10.2020

Как уйти из найма в бизнес и открыть мастерскую Holycow в Алматы

Александр Тян, 36 лет, родной город — Алматы, предпринимательство


Как все началось


Мастерская Holycow началась с моего хобби. В 2015 году я увидел в интернете ребят, которые шьют изделия из кожи, и тоже захотел попробовать.

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Раньше я работал в сфере страхования, последняя моя должность была руководящей, и я решил, что самое время попробовать себя в креативном предпринимательстве. С семьей мы договорились, что я позанимаюсь этим год, а если ничего не получится, то перейду обратно в стойло корпоративных сотрудников. А перед уходом из компании, в августе 2017 года я съездил в Санкт-Петербург на обучение в школу Leather School №1. Они обучают пошиву сумок из кожи, всему остальному пришлось учиться самим.

Чтобы не было скучно, я позвал в дело двоюродного брата. Мы назвали мастерскую Holycow, так как нам близка американская, западная культура, мы говорим и слушаем музыку на английском. А Holycow — это слово, которое американцы используют, когда восхищаются чем-то.

Весь наш первоначальный взнос были незначительным, около 500 000 тенге


Мы сняли первую мастерскую, которая находилась в подвальном помещении. Заплатили за нее 30 000 тенге, но арендодатель нас кинул, и нам пришлось переехать. Зато мы нашли помещение побольше и с окнами.

Весь наш первоначальный взнос были незначительным, около 500 000 тенге. На эти деньги мы просто закупили кожу и инструменты.

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Удачно совпало, что мы начали работать в предновогодние дни, и это стало стимулом для роста. В первые же месяцы мы получили корпоративный контракт на полтора миллиона тенге и на эти деньги закупили все, что необходимо.

За время работы нашей мастерской у меня появилась уверенность, что в Казахстане можно делать бизнес. Я занимаюсь своим любимым делом, и для меня такого слова, как «работа», не существует. Я получаю как финансовую выгоду, так и духовную.


О мастерской


В прошлом месяце мы переехали в новое помещение, потому что нам всегда хотелось мастерскую в формате open-kitchen. В одном пространстве у нас будет и шоу-рум, и мастерская. Люди, которые к нам приходят, смогут помимо фотографий и видео, которые мы выкладываем в Instagram, вживую увидеть, что мы все делаем своими руками и из настоящей кожи. Для нас важно это транслировать, так как мы знаем, что люди выбирают наши сумки, рюкзаки, портмоне и прочие аксессуары из-за того, что это ручная работа. Раньше у нас было много таких комментариев: «Дорого» или «Я такое портмоне на барахолке видел. Оно стоит 3000 тенге», «На AliExpress намного дешевле». Мы никогда не удаляли такие комментарии, а, наоборот, работали с ними и старались адекватно отвечать. Сейчас таких комментариев больше нет.

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Особенность нашего подхода к людям — это то, что мы не берем предоплату за товар, и клиент может оплатить при получении. Если вдруг что-то не понравилось или изменились обстоятельства в течение 14 дней, клиент без объяснения причин вправе вернуть любой наш товар.

Недавно мы объединились с маркой NB дизайнера Тимура Актаева. Мы продолжаем работать как разные бренды, но сейчас совместно займемся созданием крутых блокнотов.

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