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Как ухаживать за собой летом: декоративная и уходовая косметика
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Сегодня в 15:45

Как ухаживать за собой летом: декоративная и уходовая косметика

Лето — период, когда пользоваться косметикой совсем не хочется. Но кое-что из ухода все же нужно иметь. Рассказываем об этом в обзоре.


Уходовая косметика

spf

SPF

Начнем с ухода за телом. Важно выбрать хороший SPF-крем, ведь летом он особенно важен. При этом не забывайте, что защищаться от солнца нужно и осенью, и зимой. Это спасет вас от преждевременной пигментации и старения кожи.

Можно выбрать тональный крем с SPF-фактором. Он должен быть не ниже 30 для качественной защиты.

Например: Бренд Clarins, Compact Solaire Mineral Visage SPF30

А если вы берете обычный тон для лета, обратите внимание на более легкую текстуру, не забивающую поры и не ложащуюся «маской».

Также важно приобрести простой увлажняющий крем. Подойдет даже детский, который продается в любой аптеке.

Мисты для лица и тела

mist for body

Простым языком — это смягчающая и подсвечивающая водичка. Ее можно использовать в жару, после умывания, перед нанесением макияжа и после. Она освежает кожу, особенно летом.

Например: Бренд Caudalie, Beauty Elexir

Есть специальные мисты для всего тела. Их можно наносить после душа. Они оставляют приятную вуаль после использования.

Например: Бренд Victoria’s Secret, Endless Night


Для загара

Бронзирующие хайлайтеры

highlighter

Блестки выравнивают оттенок кожи и придают красивый эффект загара. Бронзером можно подчеркнуть ноги, плечи и ключицы. Это будет смотреться выигрышно и эффектно.

Например: Бренд: Organicahop x Annbeauty, Body Bronzing Highlighter


Декоративная косметика

cosmetics

Кремовые текстуры

Кремовые бронзеры и хайлайтеры Must Have летом. С ними макияж становится полупрозрачным и живым, нет ощущения стянутости.

Например: Бренд Make Up Forever, Ultra HD Soft Light Liquid Highlighter — 30, 50

Можно приобрести и кремовые румяна. Они освежают образ и упрощают ежедневный макияж.

Например: Бренд Cle De Peau, Blush Creme — 2


Для губ

Тинт для губ — еще один продукт, который упростит процесс нанесения макияжа и украсит образ.

dior lip

Например: Бренд Dior, Lip Tattoo — 551

Масло-бальзам для губ необходим для увлажнения и смягчения. Также многие используют их как естественный хайлайтер.

Например: Бренд Claris, Lip Comfort Oil

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#здоровье #красота #косметика #лето #зож
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.