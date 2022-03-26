Как ухаживать за кожей весной и летом: рекомендации косметологов

С приходом весны мы меняем теплые куртки на пальто, а сапоги на ботинки. Уход за лицом и телом тоже требует изменений. Специалисты поделились основнымирекомендациями по уходу за кожей в весеннее и летнее время.
Назгуль Жусупова, 36 лет, город — Алматы, дерматокосметолог, выступающий спортсмен, @dr_bianco
О себе
Я косметолог с высшим медицинским образованием. Уже около десяти лет принимаю пациентов с разными проблемами. Помогаю в подборе косметики и ухода. Моя цель — сохранить кожу клиентов молодой и здоровой.
Веду блог о здоровой жизни. Призываю всех к правильному питанию. Ежедневно готовлю и делюсь рецептами.
С недавних пор участвую в конкурсе фитнесс-бикини и дважды получила бронзовую медаль.
Рекомендации по уходу в весенний и летний период
Весной и летом кожа склонна к появлению морщин и пигментов. Люди подвергаются воздействию солнечного света, а лучи, повреждая кожу, ускоряют процесс старения.
Самое важное — использовать солнцезащитный крем. Наносить его не только на лицо, но и на все открытые зоны: шею, руки, уши, плечи.
Девушкам с жирной кожей рекомендую тщательно ее очищать. Поры могут быстро забиться пылью и потом. Это приведет к появлению воспалений.
В жаркое время лучше использовать крема с легкой текстурой, чтобы избежать появления черных точек. Плотные создают парниковый эффект.
Сухую кожу увлажняем так же, как и в любое время года. Не забываем про водный баланс. Чем выше температура на улице, тем больше организм нуждается в воде.
Пересушенная кожа всегда выглядит неэстетично, поэтому за ней необходимо ухаживать. Для ухода подойдут домашние и салонные процедуры. К косметологам можете обратиться за такими услугами, как мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг.
Для охлаждения кожи существует множество полезных средств. Но я особенно рекомендую термальный спрей.
Ботакоз Асауова, 30 лет, город — НурСултан, врач-косметолог, @dr.bota_assauova
О себе
Карьеру косметолога я начала еще во время обучения в вузе, в 2017 году.
У меня большая семья, трое детей. Перед работой посещаю спортзал. Тренировки дают заряд бодрости на каждый день.
Рекомендации по уходу в весенний и летний период
Лучше посетить косметолога, особенно если вы давно не были у него.
Грамотный специалист проведет осмотр и сбор информации по домашнему уходу, подберет уход по вашему типу кожи и потребностям организма.
Основной домашний уход, чтобы ваша кожа сияла и выглядела ухоженной:
1. Очищение — самый важный этап ухода. Если вы пользуетесь декоративной косметикой, необходимо пользоваться мицеллярной водой или гидрофильным маслом. Следующее действие —использование геля, пенки либо молочка.
2. Тонизация — это промежуточный этап, которым лучше не пренебрегать. При помощи тонизации мы восстанавливаем Ph-баланс кожи и улучшаем воздействие других последующих средств, таких как эмульсии, крема и сыворотки.
3. Сыворотки бывают уходовые и лечебные. Выбирать нужно в зависимости от потребности и проблем кожи человека.
4. Следующим этапом будет крем либо эмульсия, подходящая вашему типу кожи.
5. Важное и завершающее средство — SPF с защитой не менее 30. Бывают крема, которые уже содержат защиту. Они сэкономят ваше время и бюджет.