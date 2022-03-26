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Как ухаживать за кожей весной и летом: рекомендации косметологов
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Сегодня в 12:00

Как ухаживать за кожей весной и летом: рекомендации косметологов

С приходом весны мы меняем теплые куртки на пальто, а сапоги на ботинки. Уход за лицом и телом тоже требует изменений. Специалисты поделились основнымирекомендациями по уходу за кожей в весеннее и летнее время.


Назгуль Жусупова, 36 лет, город — Алматы, дерматокосметолог, выступающий спортсмен, @dr_bianco


уход

О себе


Я косметолог с высшим медицинским образованием. Уже около десяти лет принимаю пациентов с разными проблемами. Помогаю в подборе косметики и ухода. Моя цель — сохранить кожу клиентов молодой и здоровой.

Веду блог о здоровой жизни. Призываю всех к правильному питанию. Ежедневно готовлю и делюсь рецептами.

С недавних пор участвую в конкурсе фитнесс-бикини и дважды получила бронзовую медаль.

Рекомендации по уходу в весенний и летний период


 Весной и летом кожа склонна к появлению морщин и пигментов. Люди подвергаются воздействию солнечного света, а лучи, повреждая кожу, ускоряют процесс старения.

Самое важное — использовать солнцезащитный крем. Наносить его не только на лицо, но и на все открытые зоны: шею, руки, уши, плечи.

Девушкам с жирной кожей рекомендую тщательно ее очищать. Поры могут быстро забиться пылью и потом. Это приведет к появлению воспалений.

В жаркое время лучше использовать крема с легкой текстурой, чтобы избежать появления черных точек. Плотные создают парниковый эффект.

Сухую кожу увлажняем так же, как и в любое время года. Не забываем про водный баланс. Чем выше температура на улице, тем больше организм нуждается в воде.

Пересушенная кожа всегда выглядит неэстетично, поэтому за ней необходимо ухаживать. Для ухода подойдут домашние и салонные процедуры. К косметологам можете обратиться за такими услугами, как мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг.

Для охлаждения кожи существует множество полезных средств. Но я особенно рекомендую термальный спрей.

Ботакоз Асауова, 30 лет, город — НурСултан, врач-косметолог, @dr.bota_assauova

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О себе

Карьеру косметолога я начала еще во время обучения в вузе, в 2017 году.

У меня большая семья, трое детей. Перед работой посещаю спортзал. Тренировки дают заряд бодрости на каждый день.

Рекомендации по уходу в весенний и летний период


Лучше посетить косметолога, особенно если вы давно не были у него.
Грамотный специалист проведет осмотр и сбор информации по домашнему уходу, подберет уход по вашему типу кожи и потребностям организма.

Основной домашний уход, чтобы ваша кожа сияла и выглядела ухоженной:

1. Очищение — самый важный этап ухода. Если вы пользуетесь декоративной косметикой, необходимо пользоваться мицеллярной водой или гидрофильным маслом. Следующее действие —использование геля, пенки либо молочка.

2. Тонизация — это промежуточный этап, которым лучше не пренебрегать. При помощи тонизации мы восстанавливаем Ph-баланс кожи и улучшаем воздействие других последующих средств, таких как эмульсии, крема и сыворотки.

3. Сыворотки бывают уходовые и лечебные. Выбирать нужно в зависимости от потребности и проблем кожи человека.

4. Следующим этапом будет крем либо эмульсия, подходящая вашему типу кожи.

5. Важное и завершающее средство — SPF с защитой не менее 30. Бывают крема, которые уже содержат защиту. Они сэкономят ваше время и бюджет.

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#здоровье #красота #косметика #косметолог #уход
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