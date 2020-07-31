Как учиться в одном из старейших вузов России: об уникальной атмосфере и сообществе выпускников КФУ

Анастасия Фаттахова, 40 лет, город — Казань, хореограф-постановщик, основатель среды для личностного развития «МОТИВАТИКА», эксперт в области личностного развития, @anastasia_fattakhova













О поступлении

Об атмосфере

Студенчество — уникальное, особенное время и состояние

Выбрала направление и место обучения, исходя из личного желания и предпочтений. Это был один из первых осознанных выборов, который повлиял на дальнейший мой путь.Испытания вступительными экзаменами пришлось проходить без поддержки одноклассников. Но оказавшись в рядах тех, кто пожелал изучать особенности человеческой психики, поняла, что здесь будет интересный и разнообразный процесс. В подтверждение этого был и образовательный процесс от высшей математики до анатомии.А когда тебя окружают люди — исследователи человеческой души, то это еще и экстремально захватывающе.Благодаря встречам приобретаешь знания, а главное — индивидуальный опыт. Я приобрела навык желания знать других людей, интересовать их миром, ценностями, причинами и следствиями поступков. Совершенствую этот навык по сей день.

Как узнать выпускника КФУ

О сообществе выпускников

О работе

Михаил Варфоломеев, город — Казань, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов













О поступлении

Преподаватели и профессора КФУ — талантливые ученые и наставники

Об атмосфере

Как узнать выпускника КФУ

О сообществе выпускников

О работе

Абдулазиз Орифжонов, 24 года, город — Ташкент, помощник генерального консула













О поступлении

Об атмосфере

Кто такой выпускник КФУ

КФУ разделен на институты, и в каждом институте царит своя атмосфера





О сообществе выпускников

О работе

И деятельность многогранна. Это и есть показатель качества образования — индивидуальный выбор пути собственной реализации. Активная позиция к жизни и страсть познавать новое и неизведанное входит в ценностные приоритеты студентов и выпускников Казанского государственного университета.Для меня мой курс — это люди, которым я доверяю и радуюсь встрече.В ней занимаются ребята от 4 до 16 лет. Также в 2016 году основала среду для личностного развития «Мотиватика», это пространство для самовыражения, творчества и совершенствования, где встречаются и взаимодействуют разные люди.Учился в химическом институте КГУ. Химия меня начала увлекать еще со школьных лет. Я активно участвовал в химических кружках, олимпиадах и конференциях, посещал малый университет химического факультета для старшеклассников. Поэтому, когда встал вопрос, куда поступать после окончания школы, у меня не было сомнений. Тем более что казанская химическая школа известна во всем мире, в стенах университета было сделано огромное количество открытий высокого уровня. Еще в ходе обучения я заинтересовался наукой и, завершив специалитет, поступил в аспирантуру.Второе — преподаватели и профессора КФУ — это талантливые ученые и наставники. Многие из них — ведущие специалисты в своих областях не только в России, но и в мире. Третье — инфраструктура университета. Уникальные лаборатории и исследовательские центры, лучший кампус — Деревня Универсиады, площадки апробации полученных знаний, и все это используется в образовательном процессе.В нем работают и учатся люди из разных городов, стран и континентов. Это способствует межкультурному обмену. Университет — центр притяжения, потому что в нем комфортно, каждый может найти себя, то, что ему интересно. Есть много возможностей для внеучебной деятельности и самостоятельной работы. Можно получить доступ ко всем международным базам данных и узнать самые последние достижения науки, осваивать цифровые технологии в различных сферах с использованием современного программного обеспечения, заниматься спортом, реализовывать свой творческий потенциал. Студенты КФУ — это активные, разносторонние, коммуникабельные и эрудированные ребята.Кроме этого обучил налаживанию коммуникаций, командной работе, проектной деятельности, целеполаганию и социальной ответственности. Также приобрел в университете большое количество друзей и наставников. Со многими общаюсь и работаю по сей день.Часто пересекаемся в профессиональной сфере, реализуем совместные проекты и даже встречаемся семьями. Однокурсники работают в производственных и инновационных компаниях, научных и образовательных организациях, на крупных индустриальных предприятиях, в государственных учреждениях в России и за рубежом. При любой возможности мы стараемся друг другу помогать.Мы благодарны КФУ за то, кто мы есть сегодня. Университет для меня не только alma-mater, но и место, с которым я связал свою профессиональную деятельность.Вместе с коллегами руковожу одним из приоритетных направлений развития КФУ в области поиска, разведки, добычи и переработки углеводородов, а также нефтехимии «Эконефть». Мы реализуем уникальные образовательные и научные проекты. К нам приезжают учиться ребята со всего мира. У нас есть программы двойных дипломов с ведущими зарубежными университетами: Имперский колледж Лондона, Французский институт нефти, Фрайбергская горная академия, Юго-Западный нефтяной университет Китая и прочие. Наши разработки используются ведущими российскими нефтяными компаниями, а также предприятиями Китая, Омана, Кубы, США, Дании, Германии и других стран. Приятно, что мы вошли в топ-75 ведущих университетов мира по направлению Petroleum Engineering согласно QS World University Rankings.А в этом году окончил магистратуру по направлению «финансовая аналитика». Выбрал эти направления, потому что с детства хотел пойти по стопам папы и стать первоклассным финансистом.Вуз дает все условия для развития, главное, чтобы вы учились. Я старался попробовать себя во всех направлениях, начиная от творчества, заканчивая наукой. А самое главное — были созданы такие условия, чтобы внеучебная деятельность не мешала учебе.Относятся ко всем одинаково, показывая, что студенты между собой̆ все равны. При этом учитывая, что иностранцам тяжелее, создают различные условия, чтобы было легче подтянуться в учебе и адаптироваться.Благодаря университету раскрылся как студенческий лидер и открыл в себе те таланты, о которых даже не подозревал.Например, выпускников Института управления, экономики и финансов КФУ можно легко узнать, крикнув: «Эконом», так как в ответ услышите: «Чемпион». Поддерживать контакты со всеми выпускниками — довольно тяжелая задача, но вот с теми, с кем мы чаще работали и дружили, поддерживаем общение и дружбу до сих пор.В планах — организовать в Узбекистане сообщество выпускников КФУ и развивать его, так как из Узбекистана в КФУ обучается большое количество людей.. В планах вернуться в Узбекистан и поработать в секторе по разработке и внедрению Электронного правительства и электронных денег. Хочу поддержать идею диджитализации.