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Как учиться в одном из старейших вузов России: об уникальной атмосфере и сообществе выпускников КФУ
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Сегодня в 15:30

Как учиться в одном из старейших вузов России: об уникальной атмосфере и сообществе выпускников КФУ

Анастасия Фаттахова, 40 лет, город — Казань, хореограф-постановщик, основатель среды для личностного развития «МОТИВАТИКА», эксперт в области личностного развития, @anastasia_fattakhova


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О поступлении


Я окончила Казанский государственный университет с отличием по специальности «клиническая психология» в 2002 году. Выбрала направление и место обучения, исходя из личного желания и предпочтений. Это был один из первых осознанных выборов, который повлиял на дальнейший мой путь.

Из всего класса я единственная выбрала факультет журналистики, социологии и психологии. Испытания вступительными экзаменами пришлось проходить без поддержки одноклассников. Но оказавшись в рядах тех, кто пожелал изучать особенности человеческой психики, поняла, что здесь будет интересный и разнообразный процесс. В подтверждение этого был и образовательный процесс от высшей математики до анатомии.

Об атмосфере


Студенчество — уникальное, особенное время и состояние. А когда тебя окружают люди — исследователи человеческой души, то это еще и экстремально захватывающе.

Студенчество — уникальное, особенное время и состояние


Университет — это люди, как и любое другое место работы, образования или творчества. Благодаря встречам приобретаешь знания, а главное — индивидуальный опыт. Я приобрела навык желания знать других людей, интересовать их миром, ценностями, причинами и следствиями поступков. Совершенствую этот навык по сей день.

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Как узнать выпускника КФУ


Студенты КФУ разные. Сейчас наши пути пересекаются на просторах профессиональной деятельности. И деятельность многогранна. Это и есть показатель качества образования — индивидуальный выбор пути собственной реализации. Активная позиция к жизни и страсть познавать новое и неизведанное входит в ценностные приоритеты студентов и выпускников Казанского государственного университета.

О сообществе выпускников


У всех выпускников жизнь сложилась по-разному. Кто-то нашел возможность совместных проектов, кто-то живет теплыми воспоминаниями, кто-то обрел настоящую человеческую дружбу. Для меня мой курс — это люди, которым я доверяю и радуюсь встрече.

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О работе


Я создатель и руководитель академии танца F-team, которая существует уже одиннадцатый год. В ней занимаются ребята от 4 до 16 лет. Также в 2016 году основала среду для личностного развития «Мотиватика», это пространство для самовыражения, творчества и совершенствования, где встречаются и взаимодействуют разные люди.

Михаил Варфоломеев, город — Казань, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов


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О поступлении


Я окончил КФУ в 2005 году. Тогда это был еще Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина. Учился в химическом институте КГУ. Химия меня начала увлекать еще со школьных лет. Я активно участвовал в химических кружках, олимпиадах и конференциях, посещал малый университет химического факультета для старшеклассников. Поэтому, когда встал вопрос, куда поступать после окончания школы, у меня не было сомнений. Тем более что казанская химическая школа известна во всем мире, в стенах университета было сделано огромное количество открытий высокого уровня. Еще в ходе обучения я заинтересовался наукой и, завершив специалитет, поступил в аспирантуру.

Преподаватели и профессора КФУ — талантливые ученые и наставники


Я бы отметил три основные особенности КФУ. Во-первых, традиции и высокий уровень качества образования, сложившиеся за более чем двухсотлетнюю историю. Второе — преподаватели и профессора КФУ — это талантливые ученые и наставники. Многие из них — ведущие специалисты в своих областях не только в России, но и в мире. Третье — инфраструктура университета. Уникальные лаборатории и исследовательские центры, лучший кампус — Деревня Универсиады, площадки апробации полученных знаний, и все это используется в образовательном процессе.

Об атмосфере


Атмосфера в КФУ — теплая и открытая для развития, самореализации, общения и кооперации. В нем работают и учатся люди из разных городов, стран и континентов. Это способствует межкультурному обмену. Университет — центр притяжения, потому что в нем комфортно, каждый может найти себя, то, что ему интересно. Есть много возможностей для внеучебной деятельности и самостоятельной работы. Можно получить доступ ко всем международным базам данных и узнать самые последние достижения науки, осваивать цифровые технологии в различных сферах с использованием современного программного обеспечения, заниматься спортом, реализовывать свой творческий потенциал. Студенты КФУ — это активные, разносторонние, коммуникабельные и эрудированные ребята.

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КФУ дал мне профессиональные навыки и компетенции, которые позволили и дальше активно развиваться в научно-образовательной сфере. Кроме этого обучил налаживанию коммуникаций, командной работе, проектной деятельности, целеполаганию и социальной ответственности. Также приобрел в университете большое количество друзей и наставников. Со многими общаюсь и работаю по сей день.

Как узнать выпускника КФУ


Выпускники КФУ — умные и счастливые люди, открытые ко всему новому, готовые брать ответственность и создавать.

О сообществе выпускников


Мы общаемся между собой. Часто пересекаемся в профессиональной сфере, реализуем совместные проекты и даже встречаемся семьями. Однокурсники работают в производственных и инновационных компаниях, научных и образовательных организациях, на крупных индустриальных предприятиях, в государственных учреждениях в России и за рубежом. При любой возможности мы стараемся друг другу помогать.

Обучение в университете — важный и значимый этап в жизни каждого из нас. Мы благодарны КФУ за то, кто мы есть сегодня. Университет для меня не только alma-mater, но и место, с которым я связал свою профессиональную деятельность.

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О работе


Я работаю заведующим кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов. Вместе с коллегами руковожу одним из приоритетных направлений развития КФУ в области поиска, разведки, добычи и переработки углеводородов, а также нефтехимии «Эконефть». Мы реализуем уникальные образовательные и научные проекты. К нам приезжают учиться ребята со всего мира. У нас есть программы двойных дипломов с ведущими зарубежными университетами: Имперский колледж Лондона, Французский институт нефти, Фрайбергская горная академия, Юго-Западный нефтяной университет Китая и прочие. Наши разработки используются ведущими российскими нефтяными компаниями, а также предприятиями Китая, Омана, Кубы, США, Дании, Германии и других стран. Приятно, что мы вошли в топ-75 ведущих университетов мира по направлению Petroleum Engineering согласно QS World University Rankings.

Абдулазиз Орифжонов, 24 года, город — Ташкент, помощник генерального консула


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О поступлении


В 2018 году окончил бакалавриат по направлению «банковское дело» в КФУ. А в этом году окончил магистратуру по направлению «финансовая аналитика». Выбрал эти направления, потому что с детства хотел пойти по стопам папы и стать первоклассным финансистом.

КФУ — один из лучших вузов для получения качественных знаний и прокачки своих умений. Вуз дает все условия для развития, главное, чтобы вы учились. Я старался попробовать себя во всех направлениях, начиная от творчества, заканчивая наукой. А самое главное — были созданы такие условия, чтобы внеучебная деятельность не мешала учебе.

Об атмосфере


В КФУ дружелюбная и теплая атмосфера. Нет такого трепетного отношения к иностранцам. Относятся ко всем одинаково, показывая, что студенты между собой̆ все равны. При этом учитывая, что иностранцам тяжелее, создают различные условия, чтобы было легче подтянуться в учебе и адаптироваться.

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Я был немного замкнутым в себе человеком, который лишний раз старался не общаться с людьми. Благодаря университету раскрылся как студенческий лидер и открыл в себе те таланты, о которых даже не подозревал.

Кто такой выпускник КФУ


Выпускников узнать легко. КФУ разделен на институты, и в каждом институте царит своя атмосфера. Например, выпускников Института управления, экономики и финансов КФУ можно легко узнать, крикнув: «Эконом», так как в ответ услышите: «Чемпион». Поддерживать контакты со всеми выпускниками — довольно тяжелая задача, но вот с теми, с кем мы чаще работали и дружили, поддерживаем общение и дружбу до сих пор.

КФУ разделен на институты, и в каждом институте царит своя атмосфера


О сообществе выпускников


Я не близок с сообществом выпускников, но знаю, что могу в любое время обратиться к ним, и они помогут. В планах — организовать в Узбекистане сообщество выпускников КФУ и развивать его, так как из Узбекистана в КФУ обучается большое количество людей.

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О работе


Я помощник генерального консула Республики Узбекистан в Казани. В планах вернуться в Узбекистан и поработать в секторе по разработке и внедрению Электронного правительства и электронных денег. Хочу поддержать идею диджитализации.

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#образование #казань #кфу
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