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Как TikTok помогает в продвижении бизнеса: опыт основателей проекта тафтинговой мастерской Rol Rugs
20
Главный

Сегодня в 15:45

Как TikTok помогает в продвижении бизнеса: опыт основателей проекта тафтинговой мастерской Rol Rugs

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Делимся небольшим отрывком из беседы с основателями мастерской @rol.rugs. Подписывайтесь на наш профиль в TikTok, чтобы не пропускать следующие эфиры.


Раулан Жалеев, 26 лет, город — Алматы, сооснователь первой тафтинговой мастерской в Казахстане, @rol.rugs

Кристина Крылова, 22 года, город — Алматы, сооснователь @rol.rugs

О проекте

Раулан. Мы с Кристиной основатели тафтинговой мастерской по созданию ковров Rol Rugs. До этого я обучался на пилота. Но с развитием собственного бизнеса вся остальная деятельность ушла на второй план.

Кристина. Я обучалась на менеджера по туризму и работала администратором в фитнес-клубе, когда мы с Рауланом начали создавать ковры. Почти два года мы работали вдвоем, а в декабре начали расширять команду, наняли людей. Теперь нас уже шесть человек.

Кристина Крылова

Rol Rugs — компания, которая занимается созданием кастомных ковров по индивидуальному эскизу. Наши изделия — это не просто ковры, а чья-то мечта. Они могут дополнить интерьер любой комнаты. За два года мы изготовили около 800 ковров. Самый необычный проект, который мы делали — это ковер по рисунку ребенка. Также мы создаем пуфики и стулья.

К нам можно прийти с любой идеей, и мы придумываем, как ее реализовать.

Также у нас есть несколько учеников, которые теперь тоже зарабатывают на ремесле.

О творчестве в TikTok


Раулан. Раньше мы редко пользовались TikTok, заходили туда, чтобы посмотреть какие-то интересные видео. И именно там увидели, как девушка из США создает необычные коврики. Мы захотели попробовать что-то подобное и заказали все необходимое для производства. Смотрели разные видео, учились всему самостоятельно, пробовали, ошибались. А когда поняли, что это можно монетизировать, решили продолжать.

Раулан

У нас уже был опыт в мобилографии, монтаже видео. Поэтому мы сразу начали на ежедневной основе выкладывать видео в TikTok. Следили за трендами, старались выбирать популярную музыку. В конце концов одно из видео залетело в рекомендации, и после этого наша аудитория начала расти.

Кристина. У нас есть опыт работы в SMM, мы снимали видео для других проектов, но самим оказаться перед камерой было необычно. Мы долго привыкали к этому, выходили из зоны комфорта. Теперь снимаем видео о том, как идет процессы работы, какие ковры мы создаем.

Наша целевая аудитория — люди, которые обладают чувством стиля, ценители качественного, премиального продукта. Их объединяет желание выразить себя, выделиться. Мы делаем ковры не только для алматинцев, а для всех жителей Казахстана и даже для зарубежной аудитории.

Как TikTok повлиял на бизнес


Кристина. TikTok дал нам хороший толчок в продвижении, особенно в начале. Большинство клиентов пришло именно благодаря нашим видео.

Раулан. Чтобы начать продавать, нужно сформировать узнаваемость. TikTok отлично в этом помогает.

Rol Rugs

Бывает, что люди узнают нас на улице. Подходят с улыбкой, говорят хорошие пожелания. Мы поддерживаем связь с аудиторией, отвечаем на сообщения, получаем поддержку.

Рекомендации


Раулан. Нужно не бояться и просто начать снимать ролики. Уделять этому время, стараться удивить аудиторию.

Важно заниматься тем, что вам нравится. А для этого нужно пробовать разные направления, экспериментировать.

Кристина. Важно постоянство. Если каждый день предпринимать действия, делать шаги в одном направлении, вкладывать энергию, вероятность того, что не получится — мала.

баннер тикток

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