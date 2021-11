Как таксисты помогают искать пропавших людей

В конце октября этого года весь Казнет был охвачен постами о пропаже школьника Клима. Вместе с волонтерами в поисках участвовали и алматинские таксисты. Читайте о том, как это было.





Александр Репин

Я новичок, первый раз участвовал в поиске людей. Сейчас потихоньку узнаю, что и как устроено и чем я могу быть полезен в поисках пропавших людей.



Когда я увидел ориентировку в водительском приложении Яндекс Go, сразу решил, что поеду помогать. Меня добавили в группу поисковиков Lider.kz и отправили местоположение, где мальчик мог находиться, я поехал туда на машине. Если поблизости были кафе, просил «поднимать» записи камер наблюдения. Также опрашивал прохожих. Когда сообщили, что Клима нашли, все выдохнули.



Недавно я выезжал на поиски дедушки. В итоге потерянного нашли у родных и отвезли в центр адаптации пожилых людей.



Тимур Чаниров

Я работаю в таксопарке (партнер сервиса Яндекс Go) и состою в волонтерском движении Lider.kz. Когда у меня появляется свободное время, я всегда выезжаю на поиски. Ориентировки приходят прямо в водительское приложение. Чаще всего получается находить пропавших общими силами. И это не может не радовать.



Однажды мы с бывшей коллегой разговаривали и я услышал, что она занимается поиском пропавших людей. Мне стало интересно, я начал задавать вопросы, а она меня спрашивает, хочу ли я стать волонтером? Пока я думал об ответе, она скинула информацию обо мне в поисковую группу и мне сразу же отправили анкету. Я еще не понимал, что это значит, что это такое, и заполнил анкету. В любом случае, это волонтерство, мы занимаемся им в свободное время: если есть время, то мы выходим на поиски, если нет времени, то выходит кто-то другой. Когда я заполнил анкету, буквально на следующий день поступила информация о пропавшей девочке-подростке, я вышел на поиски и как-то потихоньку втянулся. В поисках есть своя романтика, у самого процесса. Здорово стимулирует выходить на следующие поиски именно сам результат, когда находишь живого человека. А когда я узнал, что Яндекс Go стал сотрудничать с Lider.kz, начал агитировал своих коллег-водителей, чтобы подключались к поискам в свободное время. Польза от таксистов нереальная. Потерявшегося можно даже найти среди тех, кто просто переходит дорогу.



В дальнейшем я планирую продолжать участвовать в поисках людей.