Как студентам попасть на стажировку в «Яндекс» и пожить в Москве

Нурлыхан Кайырлы, родной город — Хромтау, @real_nurlykhan





О себе



Я учусь на третьем курсе по специальности Computer Science в университете KAIST. В свободное от учебы время ищу стажировки по backend-разработке. Так прошел в «Яндекс», где работал в команде билинговых систем. Стажировка проходила офлайн, поэтому я жил в Москве около трех месяцев.







Как попасть на стажировку





О стажировке узнал в университете от друзей. На сайте yandex.ru постоянно публикуют новости. Отбор на летнюю программу начинается весной того же года, также есть круглогодичные стажировки.

Чтобы пройти отбор на стажировку, необходимо сначала отправить анкету и резюме.

Затем вы получите контест по программированию, который состоит из пяти-шести задач уровня Leetcode medium-hard — это для backend.

Если вы успешно справитесь с контестом, вас пригласят на техническое интервью, обычно их два. Во время интервью необходимо решить задачи по программированию.

Можно выбрать подходящую команду, исходя из тех, кто оставил положительный отзыв о вас







После чего у вас спросят, чем бы вы хотели заниматься на стажировке и подберут команду, исходя из предпочтений. В моем случае было три интервью с разными командами компании. На этом этапе команда смотрит, подходите ли вы им, задают вопросы и интересуются опытом в разработке. Выбор остается за вами. Можно выбрать подходящую команду, исходя из тех, кто оставил положительный отзыв о вас.

О впечатлениях





Собираясь на стажировку за рубежом, нужно быть готовым к культурным особенностям и трудностям. Мне было легко, так как вместе со мной приехали знакомые. Мы жили в хостеле, который предоставила компания, по вечерам собирались вместе. В любом случае можно найти общий язык с другими стажерами и найти новых друзей.

Первые недели может быть тяжело адаптироваться к работе. Вы можете потратить несколько дней на то, чтобы понять поставленные задачи и что от вас требуется. Но дальше становится легче. Мне повезло с командой и ментором, они с радостью помогали.

Нужно понимать, что вы едете работать и получать опыт. В офисе «Яндекса» есть все необходимые условия для комфортной работы, начиная от кофе-поинтов, заканчивая тренажерным залом. Это мне понравилось. После рабочего дня мы вместе с другими стажерами часто играли в теннис или бильярд. Стажировка в «Яндексе» — это отличный способ получить новый опыт и провести время с пользой.

Алтынбек Кайсар, родной город — Алматы, @kaisarr.a











О себе







Я студент четвертого курса КБТУ. Живу и работаю в Нур-Султане, в Astana Hub. Недавно проходил стажировку по направлению back-and в московском офисе компании «Яндекс». Работал там с июля по ноябрь.

Как пройти на стажировку





О возможности стажировки узнал от однокурсников. Подал заявку и прошел все этапы отбора.

Формат собеседования похож на олимпиадный. А я участвовал в олимпиадах по информатике, поэтому интервью для меня было не сложным.

Чтобы успешно пройти на стажировку, нужны hard skills, но без развитых soft skills они ничего не стоят.

Я выбрал московский филиал, так как стажеру важно коммуницировать с более опытными коллегами и перенимать их опыт.

О впечатлениях





После алматинского гедонизма, в Москве я понял, что такое настоящий мегаполис, где жизнь кипит, каждый куда-то спешит. Сначала это немного пугает. Время в Москве летит, из-за этого легко выгореть. Было сложно привыкнуть к ритму города. Но советую не бояться коммуницировать с людьми. Человек — существо социальное, и адаптация начнется именно с общения.

Советую не бояться коммуницировать с людьми





В «Яндексе» сильные специалисты и интересные проекты. В компании горизонтальное управление, где каждый сотрудник имеет право на голос и мнение.

По итогу стажировки я расширил кругозор. Понял, к какому уровню жизни стоит стремиться. Из Москвы невозможно приехать без мотивации. Осенью я подал заявку на стажировку в Facebook и прошел отбор. Следующим летом поеду в Лондон.