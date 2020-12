Как студент Astana IT University в период пандемии открыл свой бизнес в Канаде

Делимся вдохновляющей историей Алимжана Кенесбек, яркого представителя нового поколения IT-специалистов, сооснователя компании Swipe Group Ltd., партнера ТОО Nomad Solutions и студента второго курса образовательной программы Software Engineering Astana IT University.

Алимжан Кенесбек, студент Astana IT University

О себе и Astana IT University



Я родился и вырос в городе Алматы, окончил «Назарбаев Интеллектуальную школу». Еще в школьные годы занимался различными проектами, связанными с IT-технологиями, и разработал прибор, определяющий повышенное, пониженное артериальное давление, внутричерепное давление, панкреатит, гастрит и бронхит. Результаты диагностики выводятся на экран, а точность диагноза 76%.



Я поступил в Astana IT University на образовательную программу Software Engineering и продолжил свой карьерный путь на IT-рынке.

Я выбрал Astana IT University из-за возможности собрать команду сильных специалистов, готовых развиваться. В университете много ребят, которые уже работают как фрилансеры или пробуют запускать собственные проекты. Networking в IT — очень важная вещь, и найти сильных членов команды для реализации крутых продуктов — это один из ключей к успеху.





О бизнесе в сфере IT



В мае этого года я со своим другом из Канады открыл компанию SWIPE GROUP ltd. в городе Торонто, Канада. В период пандемии в Канаде офлайн-бизнесы задумались о своем онлайн-продукте, и мы как раз попали на эту волну. Все началось с разработки веб-сайтов для знакомых из University of Waterloo, а дальше благодаря качественной работе мы смогли предложить свои услуги и другим заказчикам. На сегодняшний день SWIPE GROUP ltd. занимается разработкой, SEO-продвижением веб-сайтов, контекстной рекламой и SMM-продвижением.





Мы выигрываем за счет качества и конкурентной цены за разработку, так как все специалисты у нас из Казахстана.

Но я не захотел останавливаться на достигнутом и стал изучать казахстанский рынок разработки веб-сайтов. Я увидел, что рынок страдает от некачественной работы местных специалистов, и решил войти в состав ТОО Nomad Solution, которые на IT-рынке Казахстана с 2013 года. Поначалу я был обычным веб-специалистом и разрабатывал сайты на Wordpress. Но после того, как заказчики оставались довольны проделанной работой, меня пригласили стать партнером в компании. Сейчас я руковожу группой разработки сайтов на канадском и казахстанском рынках. В портфолио уже вошли образовательные проекты, IT-решение для завода металлоконструкции, веб-платформа фонда «Байтерек», маркетплейсы для ТРЦ, торговых домов и другие веб-решения.

У нас в составе пять разработчиков веб-сайтов, два дизайнера, один маркетолог, один SMM-специалист, но так как проектов становится все больше, мы ищем новые таланты. Радует тот факт, что Astana Hub находится рядом с университетом и практически все IT движение страны происходит у нас под боком.

На данный момент наша команда планирует создавать как можно больше качественных IT-проектов в Казахстане. У нас очень динамичный рынок, и практически каждый хочет свое решение. По сравнению с Канадой, казахстанские предприниматели приходят к онлайн-бизнесу намного быстрее и эффективнее. В Канаде с каждым днем закрываются компании, а предприниматели больше паникуют и занимают оборонительные позиции, в то время как наши бизнесмены в кратчайшие сроки создают новые онлайн-рынки. С нашей командой специалистов мы хотим помочь бизнесу перейти в онлайн за лояльную цену и первоклассное качество.





О планах

Я хочу развиться как стартапер и выпустить один крупный продукт на массовый рынок. Вижу себя продакт-менеджером и хочу больше двигаться в этом направлении. Параллельно планирую участвовать в проектах Astana IT University, таких как Atameken Space и AITU Project Challenge, которые помогают малому и среднему бизнесу в внедрении IT решений и предоставляют локацию для молодых стартаперов.