Как стать ЗОЖ-блогером, вдохновлять аудиторию и создавать собственный бренд

В Instagram появляется все больше блогеров, которые рассказывают о здоровом образе жизни, питании, тренировках и здоровом сне. Вот несколько историй о том, как стать блогером и запускать свои проекты.



Марина Бессонова, город — Москва, нутрициолог, член союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии России, специалист по питанию и здоровому образу жизни, @maribessonova





Как начинался блог

Я начала вести Instagram для себя, просто публиковала фотографии. Почти пять лет назад, моя подруга Лена Блиновская сказала, что не простительно иметь такие знания как у меня и не делиться ими. Я видела, что мое близкое окружение благодаря мне меняет свое отношение к питанию. Тогда я поняла, что обладаю знаниями и могу транслировать это людям. Так начался мой блог.

Я была медийной личностью в своем городе, у меня было несколько тысяч подписчиков, поэтому мне было не сложно начать вести блог. Я сотрудничала с блогерами и агентствами, так я собрала первую аудиторию.

Осознание того, что я теперь блогер, пришло ко мне только через пару-тройку лет. Даже когда у меня было 100 000 подписчиков, у меня не было ощущения, что я блогер. Потому что блогер — это не про то, когда ты просто постишь сторис. На самом деле блогерство — это большая работа, работа над собой. Единственная возможность не выгореть, когда ведешь блог, транслировать то, что есть на самом деле. Я себя нашла именно благодаря блогу.

О рекламе

Моим блогом практически сразу начали интересоваться бренды, но долгое время я ничего не рекламировала. Мой блог для меня — это инструмент трансляции знаний о здоровом питании, моя миссия.

Все, что я рассказываю и показываю в своем блоге — это исключительно то, чем я пользуюсь сама. Только сейчас я поняла, что готова брать на рекламу бренды, но они должны быть созвучны с моей философией жизни.

Еще меня часто приглашают выступать спикером на мероприятиях, семинарах, на телевидение, и от этого я получаю больше всего удовольствия.





О плюсах и минусах

Тема здорового питания актуальна во все времена и для женщин, и для мужчин — это большой плюс. Минус в том, что весь мой блог — это большая ответственность, так как то, что я рассказываю людям, они применяют в жизни. Поэтому я всегда опираюсь на фундаментальные исследования и знания.

О планах

Я буду продолжать наращивать аудиторию и выходить за пределы Instagram, так как конкуренция очень большая.

Советы начинающим блогерам:

— не будьте «Википедией», не рассказывайте о том, что человек может найти и без вас в интернете

— делайте то, что нравится вам и не смотрите на то, что делают другие

— не будьте фальшивыми, не обманывайте себя и аудиторию.

Анар Кокеева, город — Нур-Султан, ЗОЖ-инфлюенсер, @_anarik_





Как начинался блог

Свой блог я начала вести в Twitter, тогда я еще даже не знала, что такое Instagram. О нем мне рассказала подруга. Я просто начала выставлять свои фотографии и вести lifestyle-блог. Параллельно с этим, я стала интересоваться темой здорового питания и снижения веса. Я начала делиться знаниями на странице. И тогда же я заметила, что страница начинает набирать обороты.

Я поняла, что это не только моя больная тема, но и многих женщин. Мне нравилось приносить людям пользу и давать что-то полезное. Количество подписчиков буквально росло у меня на глазах. Я просто писала от души, так набралась моя первая аудитория.

Я смотрела на российских блогеров, много пробовала и училась, так я начала снимать фото и видео рецепты, монтировать и озвучивать ролики. Мне хотелось сделать страницу полезной, я рассказывала не только о питании, но и о своей жизни и воспитании детей.

Я не считаю себя блогером, это мое хобби, которое помогает мне реализовываться, быть счастливой и полезной людям. Раньше я была «жена Кокеева», а теперь меня называют Анара Кокеева.

О рекламе

Сотрудничество начали предлагать, когда у меня было больше 150 000 подписчиков. Если честно, я до сих пор не знаю, как правильно организовывается рекламное сотрудничество и сколько должна стоить реклама. Если ко мне поступает интересное предложение, я его тщательно рассматриваю. Продукт должен быть интересен мне и аудитории. Иногда могу даже сделать рекламу на безвозмездной основе.

Есть такое понятие, как репетиционный капитал, он нарабатывается годами. Это, прежде всего, доверие людей, и его невозможно продать. Я поняла, что хочу развивать себя как бренд, чтобы мои подписчики становились моими клиентами.





О плюсах и минусах

Важный для меня плюс — радость от того, когда делишься новыми знаниями с людьми. Второй плюс в том, что я расту вместе с аудиторией. Я, например, не профессиональный повар, мне приходится много готовить, поэтому я хочу пройти профессиональные курсы.

Главный минус в том, что на блог уходит много времени, так как я все делаю сама. Но потом я понимаю, что это все помогает мне развиваться, привлекать новую аудиторию и рассказывать о своих проектах.

О планах

Планирую продолжать развивать свой блог и затрагивать более важные и глубокие вопросы, так как моя аудитория уже выросла и нужно делать что-то новое.

Советы начинающим блогерам:

— рекомендую разделить страницы в Instagram на публичную и личную

— быть ответственным перед своей аудиторией, выдавать экологичную информацию

— не стремиться охватить большие миллионные аудитории, а собрать именно свою, которая будет вам доверять.

Альмира Орлова, город — Шымкент, нутрициолог, зож-блогер, @almira_life





Как начинался блог

Я начала работу в сфере здорового образа жизни и питания десять лет назад, когда пришла на работу в фитнес-центр World Class. Моей задачей было открытие фитнес-бара, в лобби клуба.

Изначально я хотела вести блог о правильном питании, и начался он с моей страницы в Facebook, а в Instagram я была одной из первых, кто начал рассказывать о здоровом питании. Первой моей аудиторией были клиенты фитнес-клуба, мы делали различные проекты по правильному питанию и много бесплатных образовательных лекций.

Мой блог — это не газета или журнал. Это место, где я выражаю свои собственные мысли, здесь у меня сформировались теплые отношения с подписчиками.

О рекламе

Я быстро поняла, что мой блог востребован, так как раньше не было такой большой конкуренции, как сейчас. Одними из первых, с кем у меня было сотрудничество, были проекты из России — I love Running, I love Swimming, у нас был кросс-маркетинг.

Долгое время я не публиковала рекламу у себя на странице, не хотела сбивать свою аудиторию. Понимаю, что у меня есть определенный кредит доверия и что если я буду что-то рекламировать, это будут покупать.





Сейчас сотрудничаю с МЕТRO, мы партнеры и я люблю этот проект. Также работаю с компанией Bosch, клиентом которой являюсь уже больше десяти лет. Я пользовалась их техникой задолго до того, как мы стали работать вместе. Также я работаю с компанией PreventAge School в Казахстане, поскольку я учусь у них на факультете функциональной нутрициологии, и для меня это большая честь. Моя дочь бренд-амбасадор российской онлайн-школы «Шокла», а младший сын амбасадор компании «Эрго Бэйби» в Казахстане. Все бренды состоятельные, зарекомендованные на рынке, с потрясающий репутацией и хорошим качеством продуктов. Работать с ними одно удовольствие.

Самое классное сотрудничество сейчас с компанией «Гравити». Мы совместно готовим онлайн-курс «Счастье есть» по детскому питанию.

О плюсах и минусах

Главный плюс в том, что ты всегда можешь получить ресурсы для себя, потому что ты отдаешь много, и люди в ответ охотно откликаются и помогают. Бонус, который получает блогер,— возможность продавать свои продукты. Минус для меня, что моя работа не входит в рамки «с девяти до шести». А это значит, что я всегда с телефоном, и дети это видят. Это плохой пример.

О планах

Планирую активно развиваться, создавать больше контента для онлайн-курса по готовке, и давать больше актуальной и полезной информации.

Советы начинающим блогерам:

— ни на кого не смотреть, делать так как хочет сердце

— не всегда нужно ждать, чтобы к тебе пришли и что-то предложили, можно обращаться самим и не бояться делать первый шаг.



