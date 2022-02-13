Как стать веганом на месяц и поучаствовать в международной акции

Дарина Исабекова, 39 лет, город — Алматы, финансовый директор, @i__darina





О себе и вегетарианстве





Я финансовый директор, мама троих детей. Недавно присоединилась к проекту осмысленного питания foodist.studio, который учит тому, что в Казахстане можно прожить без мяса и сахара.

Практика вегетарианства началась в детстве. Когда мама готовила блюда с мясом, я придумывала разные уловки, потому что мне не нравился его вкус. Повзрослев, задумалась, как продукты животного происхождения попадают на стол.

Большинство людей не рождаются вегетарианцами. Мама-вегетарианка воспринимается как злодейка, которая морит детей голодом. Мне повезло, дети сами чаще выбирают растительную пищу. Видимо, пример заразителен.

Никогда не поздно стать вегетарианцем. Существует много программ, которые помогают мягко перейти на новый стиль питания.

О veganuary





В январе по всему миру проводится челлендж — Veganuary. Суть в том, что люди в течение месяца, то есть 30 дней, обещают питаться растительной пищей.

Существует сайт, где можно официально подать заявку на участие. Есть гайды по питанию, советы нутрициологов, масса разнообразных рецептов и адреса веганских ресторанов. С такой поддержкой начинающим будет легко.

Это крутая возможность попробовать вести другой образ жизни. Не понаслышке знаю, что после челленджа многие участники продолжают придерживаются веганской диеты.

В нашей стране много ресурсов, чтобы начать путь к осознанному образу жизни. Например, эко-магазины, а в большинстве ресторанов в меню есть подходящие позиции.

Мне, как человеку, который питается продуктами растительного происхождения, было не трудно участвовать. Отказ от мяса продлевает жизнь и молодость.

Рекомендации новичкам





Узнайте о преимуществах веганства, посмотрите документальные фильмы, почитайте книги о таком образе жизни.

Понимайте и помните, по каким причинам вы приняли решение участвовать в челлендже.

Пробуйте новые блюда. В какой-то момент вы захотите поесть привычные продукты, но есть много растительных альтернатив. Вкус веганских вариантов в большинстве случаев идентичен продуктам животного происхождения.

Объединяйтесь с людьми, которые придерживаются такого образа жизни. Поддержка других — хорошая мотивация.

Самое главное — наслаждайтесь процессом. Не думайте, что вам что-то нельзя, относитесь так, будто вы сами этого больше не хотите.

Лера Лозовская, город — Санкт-Петербург, преподаватель йоги, @yogi.n.rolla





О себе и вегетарианстве





Я Лера aka Yogi’n’Rolla, преподаватель йоги и health коуч.

Полжизни я вегетарианка, а на протяжении восьми лет практикую веганство.

О veganuary





Veganuary — классная возможность примерить на себя образ жизни вегана, не становясь им. И если понравится, то остаться или нет.

Этот месяц, если все вложат в это свое внимание, может существенно уменьшить долю страданий в мире. Вместе мы — сила. Этот принцип работает во всем.

Рекомендации новичкам





Рекомендую не быть слишком серьезными.

Относитесь к челленджу как к кулинарному приключению и возможности разнообразить свой рацион.

Проживите этот месяц с удовольствием. В этом случае месяц точно продлится на долгий период.