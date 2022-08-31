Как стать студентом Univerzita Karlova — лучшего и старейшего вуза Чехии

Univerzita Karlova — престижное учебное заведение Чехии и всей Европы. В нашей статье делимся историями студентов, которые в нем учились.





Шынар Махмудаева, 29 лет, город — Атырау, Project/Change Management, @shine_ar_21

О выборе вуза

В 20 лет я получила степень бакалавра иностранных языков. Уже тогда понимала, что хочу приобрести новые знания и почувствовать европейскую атмосферу. Часто слышала, что знакомые учились за рубежом по разным стипендиям и грантам. Поэтому искала подходящую программу для себя.

Чтобы подать на Work&Travel, нужны были большие финансовые средства, а для участия в «Болашаке» — недвижимость под залог. Я подавала на Chevening Scholarship, Fulbright, разные стажировки и конференции, но каждый раз получала письма, которые начинаются со слов: “We regret to inform you”.

Однажды узнала о программе Erasmus Mundus и загорелась, узнав про крутые условия: финансирование от Европейского Союза, бесплатная подача аппликационной формы, учеба в нескольких топовых университетах мира.

Остановила выбор на специальности Erasmus Mundus in Special and Inclusive Education. Вузами-участниками выступили Roehampton University, Лондон, Oslo University, Осло, Universita Karlova v Praze, Прага. Это лучшие учебные заведения по развитию сферы специального и инклюзивного образования.

О поступлении

Для поступления нужно собрать все необходимые документы: сканы, подтверждающие каждую степень образования, сертификат IELTS с результатом 6.5 и выше, а также мотивационное письмо

Главный лайфхак — связать важность поступления на выбранную программу с вашим реальным кейсом из жизни. Когда Аdmission Сommittee видит, что вы заинтересованы, шансы повышаются. При этом ваше письмо не должно пересказывать резюме.

Об особенностях обучения

В Праге мы чувствовали себя как в Казахстане. Бывало, что профессора не знали английского, у многих уровень Рre-intermediate или Intermediate.

Во время учебы посещали много специальных школ, изучали их системы. Все они хорошо оснащены. Например, для людей с болезнью Паркинсона есть специальные адаптированные ложки с датчиками движения. Все это я увидела впервые в жизни.

Прага — студенческий город



Прага — студенческий город. Здесь много русскоговорящих студентов и есть все необходимое: от заведений для учебы до клубов и ресторанов. Цены как в Казахстане, поэтому многие казахстанцы поступают туда.

Во всех трех вузах у нас были прекрасные профессора, с которыми мы по сей день держим связь.

Об атмосфере

Программа оставила в моей памяти яркие воспоминания. Рада, что подалась на нее.

Я общалась со всеми иностранными студентами. Негативного опыта не было. Люди уважают личное пространство, присутствует чувство такта. Несмотря не то, что у каждого из нас были разная культура, языки, еда и традиции, вместе мы развивали наш подход к жизни. Вместе праздновали индийский праздник Дивали, наш Наурыз, Рождество. Это объединяло и укрепляло дружбу.

Чему научил вуз

Учеба дала мне возможность приобрести новых друзей. Мы с одногруппниками стали одной семьей. Вместе посетили 13 стран Европы. Сохраняем теплые отношения и сегодня.

Учеба за рубежом — это работа над собой. Развивая себя, привычки и мысли, мы становимся на шаг ближе к цели. Главное — никогда не сдаваться. Даже если вам откажут в 1000 университетах, всегда есть шанс поступить в 1001.

Айдар Агеев, 32 года, город — Прага, Linkedin



О выборе вуза

Я живу за границей уже семь лет. Выбрал Чехию, так как это один из самых доступных вариантов для переезда в Европу. Здесь можно получить первое образование бесплатно, если учиться на чешском языке.

Однажды я прочел книгу Нассима Талеба «Антихрупкость». В ней автор утверждает: «Чем дольше существует знание, тем больше вероятность, что оно останется в будущем». Потенциально нам такая информация более полезна, чем современная. Поэтому возникло желание изучать философию, религию, право.

Единственным вузом в Праге, где можно это сделать, стал богословский факультет Univerzita Karlova. Еще один плюс — здесь можно выбирать предметы из разных факультетов, а их много: от медицинского до физического.

О поступлении

Процесс поступления зависит от факультета. На каждой специальности он проходит по-разному. Для моей требовался следующий пакет документов: нострифицированный диплом о предыдущем образовании, паспорт, резюме и квитанция об уплате сбора за обработку заявки.

Процесс поступления зависит от факультета

Второй этап — интервью. На сайте университета есть список литературы. Из него нужно выбрать две книги и подготовиться отвечать по ним на вопросы.

Комиссия состояла из декана факультета и двух преподавателей. Главным вопросом был: «Почему вы решили учиться именно здесь?». Я составил историю о том, как пришел к своему выбору, где сразу ответил на все вопросы, которые мне могли бы задать. Интервью продлилось час-полтора.

Об особенностях обучения

Моя специальность не самая популярная. В начале года в моей группе было пять студентов, три из которых учились удаленно, так как не решили сложности с визой. После Нового года нас осталось двое. Похоже на индивидуальное обучение, когда с преподавателем можно спокойно поговорить.

Наши профессора — выпускники лучших университетов Европы. Каждый знает как минимум пять языков на уровне переводчика. Их кругозор и острота мышления открывают мир с другой стороны. Можно вести любые дебаты, а ораторское мастерство порой поражает.

При этом приходится много читать. Для подготовки к каждому предмету нужно изучить 40-50 страниц сложного текста. Всего в неделю выходит 300 и больше страниц, которые нужно прочесть. Также нужно выучить три древних языка: латынь, греческий и древнееврейский. Нагрузка тяжелая, учитывая, что я параллельно работаю.

Об атмосфере

Univerzita Karlova — старейшее учебное заведение Центральной Европы с лучшими студентами. Здесь каждый найдет то, что ищет: спортивный клуб, дебаты, интересные предметы. При вузе действует большое количестДля подготовки к каждому предмету нужно изучить 40-50 страниц сложного текста. При вузе действует большое количество кружков по интересам: от гребли до танцев. Постоянно проводятся разные поездки, экспедиции.

Университет соединяет иностранных студентов с ребятами из других стран и организует для них специальный досуг.

Чему научил вуз

Университет научил меня социальной инженерии на глобальном уровне. Учась здесь, начинаешь по-другому понимать историю человечества.

В Univerzita Karlova каждый найдет свою специальность. Поступить в университет сложно, но это дает большой плюс при дальнейшем устройстве на работу.