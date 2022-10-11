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Как стать студентом магистратуры в университете Лиги Плюща и учиться в Нью-Йорке
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Сегодня в 18:45

Как стать студентом магистратуры в университете Лиги Плюща и учиться в Нью-Йорке

Пообщались с казахстанками, которые учились в Columbia University и узнали об особенностях обучения в знаменитой Лиге Плюща.

Жания Адилова, город — Нью-Йорк, выпускница Columbia University, агент по недвижимости, @actazare

колумбийский

О поступлении

Университеты Лиги Плюща — одни из самых элитных и избирательных высших учебных заведений в мире. Коэффициент приема в Гарвард в среднем 4%. То есть из 50 000 абитуриентов зачисляют только 2000. Чтобы попасть в эти 4%, вы уже должны входить в топ 1% в своей школе или университете по успеваемости. Нужно набрать высокие баллы по SAT — 1600, 105 и выше по TOEFL.

Помимо стандартных требований, необходимо написать сильное заявление о цели поступления с изложением стремлений и демонстрирующее вашу пригодность для курса.

Об учебе

Поступить в университет вашей мечты — первый шаг. Учеба в топовых вузах США требует больших усилий и самоотдачи, ментальной устойчивости и отличных навыков тайм-менеджмента.​

Помимо соблюдения сроков сдачи курсовых работ и выполнения домашних заданий, важно уделять время нетворкингу. Экзамены и учеба закончатся, а дружба с сокурсниками продолжится и после окончания университета.​

Бывает трудно совмещать и жонглировать всем одновременно. Но вы можете создавать учебные группы, заниматься и готовиться к экзаменам вместе и таким образом общаться и помогать друг другу.​

Рекомендации

Профессорский состав в Ivy League — выдающиеся люди, которые достигли определенных высот в своей сфере. Обычно есть дни и часы, когда они открыты для работы со студентами. Обязательно посещайте их, задавайте вопросы. Это бесценный опыт, который пригодится в будущем.​

Не надо бояться сложностей, переживать, получится у вас или нет. Просто шаг за шагом следуйте за мечтой. Дерзайте, пробуйте, и все получится.

Гульнар Атаева, город — Алматы, выпускница Columbia University, преподавательница в SDU Business School, @atai.g

колумбийский

О поступлении

Я подавала документы в вузы Великобритании и США и получила желанные офферы от Лиги Плюща. Выбрала Колумбийский Университет из-за программы обучения, рейтинга и расположения в Нью-Йорке.

Получить офферы мне помогли следующие факторы:

— исследовательский опыт — стажировка в Польше

— высокий GPA и результаты GRE, IELTS

— сильное мотивационное письмо, которое помогло получить дополнительный грант от университета, помимо стипендии «Болашак».

Об учебе

Учиться в таком вузе сложно, но вполне по силам. Помимо того, что я поддерживала высокий GPA, хотелось по максимуму использовать возможности, которые предоставляет университет.

Поэтому я была первой казахстанкой, которая руководила студенческой организацией при Колумбийском Университете — Organization and Human Developmшщщent Consulting Club. Участвовала в хакатоне, организованным MIT — Hack for Inclusion, стажировалась в Нью-Йоркском non-profit как сhange management consultant.

Я до сих пор поддерживаю связь с вузом. Хостила онлайн-часть конференции в Нью-Йорке делаю appointments с коучами из моей школы.

Рекомендации

Учеба в зарубежном вузе поможет вам не только стать конкурентоспособным специалистом, но и вырасти как личность.​

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