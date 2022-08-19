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Как стать диетологом онлайн: 8 курсов, которые помогут составить программу питания и подобрать продукты
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Сегодня в 11:45

Как стать диетологом онлайн: 8 курсов, которые помогут составить программу питания и подобрать продукты

В современном мире есть множество профессий, доступных для изучения в онлайн-формате. Одна из них — диетолог. Рассказываем, где можно научиться необходимым навыкам в этой сфере.


«Гид по продуктам» от международной школы диетологии Be healthy

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Авторский курс, основанный на научных данных о продуктах питания и их влиянии на организм. Здесь вы узнаете, как питаться здоровой пищей, затрачивая меньше средств.

Будет полезно диетологам, которые хотят понять, как подбирать программы питания под бюджет.


«Превентивный нутрициолог» от Nutrition Sciece Academy

Курс в области науки о питании человека. Здесь вы освоите базовые знания по биологии, химии, иммунологии и диетологии, научитесь читать лабораторные анализы и вести программы питания клиентов.

Длительность курса — 12 месяцев.


«Спортивная диетология и нутрициология» от Национальной академии профессионального образования

Курс для тех, кто хочет стать спортивным диетологом. Основные темы занятий: введение в нутрициологию, оценка и коррекция рациона, особенности питания при физических нагрузках.

Студенты проходят курс при поддержке профессионального личного куратора.


«Эксперт по нутрициологии» от Института интегративной нутрициологии

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Здесь вы научитесь составлять рационы питания и протоколы приема витаминов и минералов в зависимости от целей — похудение, набор веса, лечебное питание, устранение проблем с кожей, повышение спортивных показателей, восстановление цикла бодрствования и сна.

Часть занятий посвящена набору клиентов и работе с ними.


Профессия «Нутрициолог» от «Нетологии»

На этом курсе вы освоите профессию диетолога-нутрициолога, научитесь создавать программы питания для себя и своих клиентов.

Среди тем занятий: продумывание рациона для похудения и набора массы, корректировка питания, чтение анализов, развитие личного бренда.


«Как правильно питаться: нутрициология для начинающих» от Skillbox


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Курс для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни и учить этому других людей. Здесь рассказывают о том, как создавать сбалансированный рацион питания, собирать полезную продуктовую корзину, понимать состав продуктов по этикеткам, грамотно хранить и готовить еду.


Introduction to Food and Health от Stanford University

Учащиеся получат информацию и практические навыки, необходимые для того, чтобы оптимизировать свое питание. Ведущие специалисты университета дают много теоретических знаний и помогают освоить практические навыки, вроде составления рациона или подсчета калорий.


Food, Nutrition and Health от Wageningen University

Программа профессиональной сертификации от экспертов в области питания. Здесь вы узнаете о составе макро- и микроэлементов, их роли в организме и влиянии на здоровье. Занятия охватывают все, что нужно знать о составе продуктов: от жиров, белков и углеводов до витаминов, минералов и воды.

Полный курс с получением сертификата платный, но отдельные его части можно проходить бесплатно.

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#образование #нутрициолог #профессия #онлайнкурсы #диетолог
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.