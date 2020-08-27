Как стартап наладил бизнес-процессы и автоматизировал работу при помощи ЕБРР

Олег Мецик, консультант бережливого производства ТОО SIMKON, выступал в качестве консультанта





ТОО Vienna — мой пятый бизнес, он дает мне то, о чем я мечтал как предприниматель — заниматься хорошими делами и зарабатывать на этом деньги. Сейчас оборот нашей компании составляет около одного миллиона долларов ежегодно. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Сейчас запускаем производство медицинских гаджетов и внедряем их в систему здравоохранения.У нас стояла задача масштабирования бизнеса, а чтобы масштабироваться, нужно понимать бизнес-процессы своей компании и описать их. Это сложно сделать, когда находишься в оперативке. Поэтому мы решили обратиться к профессионалам, которые есть в базе партнеров ЕБРР, так как они уже аккредитованы и проверены.Когда мы составили подробное техническое задание, под контролем специалистов ЕБРР, я увидел, что до этого не учел и недооценил.. Если в 2015 году клиенты с нами спорили о том, нужна ли цифровизация, то в 2018 году такого уже не было. Мы стали профессиональнее подходить к делу.ЕБРР закрыл 50% от стоимости затрат на реализацию проекта, но изначально мы оплатили 100% стоимости услуг ТОО SIMKON, а после предоставления всех документов ЕБРР возместил нам 50%.Наша компания в 2018 году выиграла грант для того, чтобы содействовать процессу развития и роста ТОО Vienna и разрабатывать стратегию компании.

Бережливое производство — технологии, которые направлены на то, чтобы сделать процесс производства комфортным для сотрудников и сократить скрытые потери. Какую бы работу человек ни делал, он всегда делает кучу скрытых мелких потерь, которые он не замечает по причине того, что они мелкие. Мы не заставляем человека работать быстрее или больше, мы устраняем лишние движения, фокусируем человека на том, чтобы он делал то, что приносит деньги, что позволяет генерировать продукт, который можно продать.

Прежде чем начать работы с Виктором, составляли совместно с ЕБРР подробное техническое задание, где прописан полный план работ. Это занимает около одного-двух месяцев, а в целом на реализацию проекта у нас ушло 11-12 месяцев.

Весь проект был разделен на четыре этапа, и после каждого мы готовили отчет для ЕБРР. Специалисты его проверяют и, если нужно, задают вопросы. Такая система мониторинга не позволяет расслабляться и отходить.



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