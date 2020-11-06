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Как создавать эффективные команды и уникальную корпоративную культуру в компании
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Вчера в 20:00

Как создавать эффективные команды и уникальную корпоративную культуру в компании

Участники эфира:

Михаил Ермолаев, консультант по организационному развитию, управляющий партнер, основатель компании GAB, управляющий партнер Qazaqstan GEN TRIZ Association

Наиля Чередниченко, владелец группы компаний Mladex

Анна Яковлева, совладелица и генеральный директор Actual Optic

Мурат Жунусов, предприниматель, инвестор, основатель «Финолог Asia», эксперт в области личных финансов предпринимателей

В прямом эфире Dengi Media эксперт по организационному развитию Михаил Ермолаев ответил на вопросы по управлению персоналом и построению эффективных команд.

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Наиля. У нас в проектных командах не хватает геймификации, соревновательного духа, что актуально сейчас для молодого поколения.

Михаил. Геймификация используется достаточно широко в образовании, обучении и развитии персонала. Соревновательный момент тоже можно создать с помощью геймификации.

Но важно четко понимать, где нам нужна конкуренция, а где нет. Когда мы говорим о команде и достижении общего результата за определенный промежуток времени, нужно создать не соревновательный, а командный дух. Нам важно не подталкивать членов команды к внутреннему эгоизму, когда один член команды будет жертвовать общими интересами ради собственной выгоды. В построении проектных команд я бы советовал делать акцент на групповые достижения и выстраивание связей между членами команды.

Мурат. Что сегодня означает понятие «эффективная команда?».

Михаил. Эффективная команда — это та команда, которая удовлетворяет интересы собственника или владельца бизнеса, его основного акционера, топ-менеджера. Если вы понимаете, что команда реализует ваши стратегические цели, тогда это эффективная команда. Но, конечно, достигнуть цели не любым способом, а максимально эффективным в соотношении затрат к результатам. Метрику устанавливает владелец.

Мурат. Что значит уникальная корпоративная культура?

Михаил. Существует подход в бизнесе, когда в команду нанимают людей, которые, в первую очередь, подходят компании по ценностям. А ценности — это часть корпоративной культуры, с которой все начинается, носитель этих ценностей — собственник и основатель бизнеса. Он создает команду и является в ней творцом, а корпоративная культура — религией, идеологией. Благодаря сильной корпоративной культуре, команды становятся эффективнее, так как все знают о ценностях, миссии, видении и главной цели компании.

Анна. Какие сейчас есть тренды в HR-управлении?

Михаил. Сейчас тенденция идет в сторону формирования интегральных команд, их называют еще круглыми. Впервые об этом заговорили в 60-х годах ученые из Гарвардского университета. Интегральные команды — это такие команды, где фокус не на конкретного человека, а на связи между членами команды, каждый человек в этой команде — элемент системы, и эта система будет существовать только тогда, когда между элементами есть связь. Если нет связи, то и нет системы. Эффективность такой команды зависит от того, насколько эта связь корректна, гибка и прочна.

Отсюда же идут правила мозгового штурма, это все подразумевает наличие круглой интегральной команды. Я рекомендую руководителям подразделений пытаться находиться в кругу со своими людьми.

Наиля. Как построить в компании культуру постоянного обучения?

Михаил. Важно, чтобы лидер компании всегда развивался, если лидер будет развиваться, он будет тянуть за собой всю команду. Самый эффективный инструмент — показывать на собственном примере, все как в родительстве.

Еще важно создавать базу знаний, начиная с документов, регламентов и методологий, заканчивая книгами и фильмами. Важно, чтобы каждый сотрудник в такую базу знаний окунулся и все понял.

Также один из инструментов — периодическая оценка сотрудников, чтобы понимать, соответствует ли сотрудник занимаемой позиции или нет. Но не с целью его уволить или понизить, а для того чтобы дать сотруднику возможность повысить квалификацию, подтянуть soft-skils и hard-skils.

Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Dengi Media.

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