Как создать стартап или стать известным стримером — 5 статей про технологии, бизнес и видеоигры

Делимся интервью с людьми, которые строят бизнес с помощью технологичных решений, защищают ваши данные или просто зарабатывают на видеоиграх.





Как играть в игры и зарабатывать на этом













Стримы для меня — хобби. И лишь потом способ заработка. Каждый день зрители ждут трансляции и общения со мной. Во время эфира, уделяю внимание каждому. Помимо игрового контента, мы можем просто поговорить или посоветоваться. Думаю, в этом особенность моих стримов.

Преимуществами стримерства могу назвать популярность, статус медийной личности и заработок.

Индустрия стриминга сегодня стала активнее, чем раньше. Думаю, это произошло благодаря официальному признанию статуса киберспорта в Казахстане. Даже во время трансляций мне все чаще задают вопросы о том, как начать стримить профессионально.

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Операционный менеджер Cerebra о том, как начинающему проекту добиться успеха

Бексултан Шаким, 27 лет, операционный менеджер Cerebra, @cerebra.kz

Стартапы — это всегда интересно. Работая в такой сфере, ежедневно развиваешь навыки, изучаешь новые области, о которых до этого даже не знал. Становишься универсальным солдатом, который может сделать все.

Сегодня Cerebra входит в топ-10 лучших Medtech-проектов по версии Medtronic, мы выиграли несколько грантов, а также привлекли инвестиции в размере миллиона долларов от главы Freedom Holding Corp. Тимура Турлова.

Казахстанскому стартапу найти свое место под солнцем сложнее, чем зарубежным. Но если ваша идея стоящая, то успех — дело времени.

И все же ждать поддержки не стоит — вы должны сами искать возможности.

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Первая девушка в Центральной Азии с международным сертификатом OSCP о своей работе

Екатерина Шевченко, 23 года, город — Алматы, этичный хакер, twitter

Этичный хакинг — это когда человек имитирует действия злоумышленников, чтобы найти уязвимости и помочь компаниям устранить их. В этом деле нужны не только технические знания, но и креативность.

Мне нравится, что моя работа может сделать мир безопаснее. Я первая девушка в Центральной Азии с сертификатом OSCP. Хочу сократить гендерный разрыв и привлечь женщин в эту интересную область.

Хочу предостеречь новичков: не поддавайтесь соблазнам и не используйте знания в неэтичном направлении.

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QR-коды и чаевые на карту: как работает сервис TipsPay

Евгений Врачев, основатель сервиса TipsPay





Идею создания сервиса для безналичных чаевых подсказал один из заказчиков. С массовым переходом на электронный расчет заведения HoReCa потеряли около 80% денежных поощрений.

Сервисы безналичных чаевых работают в мире уже около 20 лет. Помню, как в 2007 году в Норвегии я оставлял деньги прямо у терминала, оплачивая счет картой Visa, а сумму вводил на клавиатуре. В таких заведениях чаевые поступают на специальный счет компании, обналичиваются и выдаются сотрудникам в соответствии с политикой заведения.

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Как стать популярным стримером в Казахстане

Нурболат Жомарт, 26 лет, город — Павлодар, учитель информатики, стример, @baltabaevich





В Казахстане стримерство пока не получило должного развития. Люди не хотят делать коллаборации, хотя это хорошо влияет на развитие. В мире распространена практика, когда стримеры создают совместный контент. Думаю, мы придем к этому в скором времени. Сейчас развивается киберспорт, а вместе с ним и индустрии стриминга.

TikTok — один из самых полезных инструментов для привлечения зрителей

Рекламу необходимо запускать стабильно. Лучше всего составить график и по нему выпускать ролики. При этом содержание должно оправдывать название. Если этого не будет, можно быстро потерять доверие людей.

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