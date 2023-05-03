«С каждым годом вход на рынок становится дороже», — генеральный директор Bookit.kg об особенностях IT-бизнеса

Поговорили с создателем сервиса по продаже авиабилетов в Кыргызстане и узнали, какими качествами должен обладать IT-предприниматель.

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Евгений Быстров, город — Бишкек, генеральный директор Bookit.kg, @ebistrov

О себе

Когда я учился в седьмом классе, брат заставил меня изучать программирование, решать математические задачи и участвовать в олимпиадах. А после школы я поступил в университет по специальности «Прикладная математика». У меня неплохо получалось программировать, поэтому я работал на фрилансе. Через время понял, что хочу не просто решать задачи за деньги, а создать то, что будет приносить постоянный доход.

Первой компанией, в которую меня пригласили работать, стала Bilet.kg — самое крупное на тот момент авиаагентство страны. В 2010-х годах происходил переход с бумажных билетов на электронные. Я увидел в этом возможность и создал компанию AeroTeam. Мы занимались созданием и поддержкой софта для авиации. Спустя шесть лет увидели тенденцию перехода продажи билетов в онлайн. Тогда создали агрегатор билетов. У нас была готовая инфраструктура и стартовый капитал.

О проекте

Bookit.kg — сервис продажи авиабилетов. Это стандартный бизнес для всего авиарынка. Но в каждой стране есть моменты, под которые сервис необходимо адаптировать.

В Кыргызстане онлайн-оплата появилась поздно. Поэтому на первом этапе мы работали в B2B-секторе. Предлагали нашу систему агентам, которые продавали через нее билеты. Тогда это был офлайн-бизнес, работающий через авиакассы. В 2019 году мы начали онлайн-продажи. С тех пор развиваемся в этом направлении.

Для пользователя все просто: зашел на сайт, купил билет и полетел куда надо. С технической стороны все сложнее. За этим стоит работа с авиакомпаниями, большая инфраструктура, много интеграций и сертификаций. Это не бизнес «в себе», здесь много внешних коммуникаций.

О предпринимательстве в IT

Как в IT-бизнесе, так и в традиционном бизнесе есть свои сложности. У каждого направления свои потребности: в квалифицированных экспертах, инфраструктуре и так далее.

Мне нравится IT-бизнес, потому что здесь можно быстро тестировать новые идеи и исправлять ошибки. Например, в машиностроении на коррекцию проблемы может уйти несколько лет. В IT — программисту достаточно поправить код.





В IT есть возможность быстро переориентироваться, расшириться и пойти в другом направлении. Еще один плюс в том, что IT — самый масштабируемый вид бизнеса. Именно поэтому венчурные инвесторы вкладываются в технологичные проекты, которые могут расти в геометрической прогрессии. Этого не скажешь о традиционном бизнесе, где выстраивание логистических цепочек будет сильно сказываться на рентабельности.

При этом, IT на 99% зависит от кадров. В любом другом бизнесе проблемы можно решать за счет рабочей силы, без автоматизации. А чтобы создать достойный технологический продукт, нужно иметь квалификацию. И со временем требования к ней все выше.

С каждым годом вход на рынок становится дороже. Если раньше можно было зайти с простым проектом вроде Twitter с его короткими сообщениями, то сегодня создать стартап с небольшой командой сложнее. Простые системы мало интересуют людей ввиду высокой конкуренции. А так как IT-компании быстро масштабируются, продукты, созданные на конкурентных рынках вроде США, легко распространяются по всему миру.

Каким должен быть IT-предприниматель

10 лет назад образ IT-предпринимателя был таким: человек с идеей, который создал драфт продукта или MVP, затем нашел средства и команду, которые будут масштабировать проект. Сегодня технологичный предприниматель должен быть еще и лидером, способным создать команду даже без продукта.

Нужно смотреть вперед и прикидывать, что будет в ближайшие два-три года

Еще нужно быть реалистом. Решать локальные задачи. Здраво смотреть на вещи, оценивать свои возможности.

Важно быть в тренде. IT-сфера развивается быстро. Со временем системы устаревают, и если их не обновлять, то через несколько лет проект может развалиться. Поэтому нужно смотреть вперед и прикидывать, что будет в ближайшие два-три года.

О трендах

В тренде демократизация технологий. Раньше IT-бизнес заставлял людей подстраиваться под него. А сегодня люди диктуют, что и как должно работать. Компании создают максимально удобные для использования сервисы.

Наступила эпоха метавселенных. Это не те системы, о которых говорил Марк Цукерберг. Это когда разные сервисы объединяются в один. Например, в Казахстане у Kaspi.kz своя метавселенная, где в рамках одного продукта есть много небольших сервисов. Людям сложно искать отдельные платформы для решения разных задач, поэтому они хотят, чтобы одна экосистема решала все.

Еще один тренд — устойчивость. Никто не будет пользоваться сервисом, если он часто падает.

Ценятся стартапы в области искусственного интеллекта и экспертных систем. Они всегда были в тренде, но сегодня привлекают особенное внимание, так как аппаратная инфраструктура развилась и позволяет делать то, что 20 лет назад стоило слишком дорого.

Где и как учиться IT-предпринимательству

Высшее образование в университете может быть полезно за счет социальных знаний, умения вести коммуникации с людьми. Но в плане практических знаний вузы всегда отставали от рынка.





Образование в IT можно получить, смотря лекции на YouTube или пройдя стажировку. Чтобы стать специалистом, достаточно изучать базу и начать практиковаться. Пять лет учебы в вузе можно потратить эффективнее.

Лучше практики нет ничего. Найдите проблему на рынке. Поставьте перед собой задачу и начните ее решать. Мозг подскажет, где искать информацию.

Советы начинающим

Изучите язык программирования. Подайтесь на позицию стажера в IT-компанию. После года работы уже можете пробовать запустить что-то свое. Можно тренироваться на мелких задачах, вроде создания парсера объявлений, набивать руку. Из одной из таких задач может появиться крупный IT-проект.

Не пытайтесь специально создать суперпроект-единорога. Они появляются один раз на миллиард. Решайте простые проблемы. Не создавайте новое, но переизобретайте старое. Достаточно сделать лучше, чем было, и люди начнут пользоваться вашим продуктом.

Не рекомендую перерабатывать. Мотивация и запал — ограниченный ресурс. Не забывайте отдыхать. Занимайтесь спортом, дышите свежим воздухом, читайте книги.