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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как создать эстетику: бренд нижнего белья ручной работы в столице
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10.09.2020

Как создать эстетику: бренд нижнего белья ручной работы в столице

Меруерт Токушева, @meto_store_lingerie
30 лет, родной город — Караганда, дизайнер, основатель мастерской нижнего белья METO
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Как все начиналось
До того как начать заниматься шитьем, полтора года назад я работала в министерстве.

В Казахстане не так популярно нижнее белье ручной работы, как в России и Европе. Есть всего несколько магазинов в Алматы и Астане. Я хотела внести что-то свое. Мне не нравится, что некоторые дизайнеры несут сексуальный посыл, который на Западе уже не актуален. Я хочу, чтобы женщины, девушки были красивыми для себя.

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Я начала свое производство с белья, несмотря на то, что хотела шить одежду, но для этого нужно больше вложений. Планировала почувствовать рынок и затем перейти на одежду, но меня затянуло. Видя, как девушки приходят мерить белье, им это нравится, я поняла, что нашла свою нишу.
О бренде
Концепт бренда — практичная сексуальность. Это максимально удобный лиф на косточках и низ без сложных деталей и фурнитуры. Главное, это комфортно, удобно, тактильно приятно и эстетично.

Концепт бренда — практичная сексуальность


Мой главный принцип — адекватные цены, я стараюсь, чтобы все комплекты стоили не дороже 20 000 тенге. Эта цена формируется с затрат на материалы, работу и продвижение продукта. Также хочется продвигать продукт под эгидой «Сделано в Казахстане». Когда мы слышим Made in Italy, то у нас автоматически складывается образ высокого качества. У нас это понимание еще не сформировалось.

О производстве
Если говорить о материалах, то с недавних пор я перешла на европейский закуп, раньше закупала у России, Китая, Кореи. Вся фурнитура из Турции. Пока закупаю через посредников, так как для закупа напрямую у заводов необходимы большие объемы — от 20 000 килограмм материала.

Я шью по индивидуальным меркам. Мне пишут размеры, и уже по ним я отшиваю комплект. У меня около 20 дизайнов белья. Мы делаем доставку по всему Казахстану, также отправляем в Россию и Кыргызстан.

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За все время я сшила больше 1000 комплектов. В день я отшиваю три-пять комплектов. Один комплект шью примерно два часа. Раньше у меня были швеи, но мне не нравилось, как они шили. Я щепетильно отношусь к продукту и хочу, чтобы люди, которые будут работать со мной, так же относились к этому.
Аудитория
Основная аудитория — молодые девушки от 18 до 23 лет. После 30 лет процент покупателей меньше. Есть покупатели старше 40, но их совсем мало. Девушки постарше относятся с осторожностью. По сравнению с прошлым годом лояльность увеличилась, у меня есть клиенты, которые со мной с первых дней запуска.
Многие мужчины заказывают дамам белье. Часто бывает, что девушки не знают своих размеров и спрашивают у меня. А вот парни в этом вопросе всегда лучше подготовлены — не успеваю я спросить размер, мне либо пишут параметры, либо скидывают фотографии с размером.

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На Западе провели исследование и узнали, что молодое поколение отказывается от ношения поролона. В основном женщины постарше выбирают белье с поролоном. Сейчас девушки обращают внимание на комфорт. Но кружевное белье все же будут носить, ведь это красота и эстетика.
Все сейчас носят спортивную и оверсайз-одежду, но хочется, чтобы женщина была женщиной и белье было не пошлым и не вульгарным.

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#дизайн #ручнаяработа #lingerie #белье #эстетика
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