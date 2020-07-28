Как составить контент-план и что рассказать о компании в социальных сетях

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.

Контент в социальных сетях можно разделить на несколько групп:





Контент-план — это ежемесячный график публикаций, адаптированный под каждую социальную сеть: в Instagram важна визуальная составляющая, в Facebook люди больше смотрят короткие видео продолжительностью до 5 минут, во «ВКонтакте» — развлекательный контент.Публикации должны соответствовать ее интересам. Какая у вас цель? Когда вы знаете, зачем размещаете пост и почему подписчик будет его читать, вам легче найти идеи для публикаций.1. Если вы ресторан — поделитесь секретом какого-то блюда, образовательный центр — действенным способом запомнить и выучить информацию, магазин одежды — как понять, будет ли одежда скатываться или терять цвет после стирки, бухгалтер — как самостоятельно закрыть отчет.2. Ответьте на вопросы, связанные с тематикой компании. Важно учитывать, чтобы публикация подходила под большинство подписчиков.3. Проведите онлайн-интервью, где в роли эксперта — вы.4. Можно перевести полезную зарубежную статью.5. Привести перечень методов решения проблемы.6. Провести исследование или эксперимент и рассказать об итогах.7. Рассказать о перечне запретов.1. Расскажите об успешных кейсах компании.2. Опубликуйте отзывы довольных клиентов. Люди продолжают читать отзывы!3. Анонсы предстоящих событий или акции.4. Укажите, какие услуги оказываете, и закрепите это в актуальном.5. В чем ваше преимущество? Не забывайте упоминать об этом время от времени в публикациях.6. Обрабатывайте возражения в публикациях. Объясняйте, почему ваша цена выше, если это так.7. За кадром. Покажите, как компания работает в обычных, будничных условиях.1. Конкурсы и розыгрыши.2. Игры.3. Опросы.4. Обсуждения.5. Мемы.6. Развлекательные видео.7. Игры/квесты/головоломки.Следите за статистикой, анализируйте, какие посты лучше «заходят» вашей целевой аудитории, и корректируйте контент-план в соответствии с этим.Правильный контент-план работает на вас.

WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.



