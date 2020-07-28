Как составить контент-план и что рассказать о компании в социальных сетях

Материал подготовлен коммуникационным агентством wecom.agency.
Для чего нужен контент-план бизнесу? Контент-план — это ежемесячный график публикаций, адаптированный под каждую социальную сеть: в Instagram важна визуальная составляющая, в Facebook люди больше смотрят короткие видео продолжительностью до 5 минут, во «ВКонтакте» — развлекательный контент.
Контент помогает заранее подготовить все необходимое для публикации: фото, видео, текст.
Прежде чем составлять контент-план, подумайте, кто ваша целевая аудитория? Публикации должны соответствовать ее интересам. Какая у вас цель? Когда вы знаете, зачем размещаете пост и почему подписчик будет его читать, вам легче найти идеи для публикаций.
Контент в социальных сетях можно разделить на несколько групп:
Полезный. Решаем актуальные вопросы подписчиков через полезную информацию.
1. Если вы ресторан — поделитесь секретом какого-то блюда, образовательный центр — действенным способом запомнить и выучить информацию, магазин одежды — как понять, будет ли одежда скатываться или терять цвет после стирки, бухгалтер — как самостоятельно закрыть отчет.
2. Ответьте на вопросы, связанные с тематикой компании. Важно учитывать, чтобы публикация подходила под большинство подписчиков.
3. Проведите онлайн-интервью, где в роли эксперта — вы.
4. Можно перевести полезную зарубежную статью.
5. Привести перечень методов решения проблемы.
6. Провести исследование или эксперимент и рассказать об итогах.
7. Рассказать о перечне запретов.
Продающий. Повышаем продажи компании.
1. Расскажите об успешных кейсах компании.
2. Опубликуйте отзывы довольных клиентов. Люди продолжают читать отзывы!
3. Анонсы предстоящих событий или акции.
4. Укажите, какие услуги оказываете, и закрепите это в актуальном.
5. В чем ваше преимущество? Не забывайте упоминать об этом время от времени в публикациях.
6. Обрабатывайте возражения в публикациях. Объясняйте, почему ваша цена выше, если это так.
7. За кадром. Покажите, как компания работает в обычных, будничных условиях.
Развлекательный/вовлекающий контент. Увеличиваем вовлеченность компании. Сюда относятся:
1. Конкурсы и розыгрыши.
2. Игры.
3. Опросы.
4. Обсуждения.
5. Мемы.
6. Развлекательные видео.
7. Игры/квесты/головоломки.
Старайтесь составлять контент на 2 недели вперед и публиковать его в одно и то же время. Следите за статистикой, анализируйте, какие посты лучше «заходят» вашей целевой аудитории, и корректируйте контент-план в соответствии с этим.
Потратив время на составление контент-плана вначале, вы сэкономите много времени в дальнейшем. Правильный контент-план работает на вас.
WE communication agency — коммуникационное агентство с экспертизой в области PR и digital-продвижения, больше 17 лет работает на рынке рекламы и маркетинга Центральной Азии и Казахстана.