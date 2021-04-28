Как снизить свой ежемесячный платеж по кредиту за несколько минут

Наличием кредитов у казахстанцев никого не удивишь — кто-то приобретает авто или нужную бытовую технику, другие берут ипотеку, чтобы обеспечить себя жильем, у иных — причин может быть сразу несколько, как и займов.

И не удивительно, что на вопрос — хотели бы вы уменьшить ежемесячные выплаты по кредитам и снизить процентные ставки, большинство ответили бы однозначно утвердительно.

Для этого нужно рефинансировать свой кредит. Рефинансирование кредита — это банковская услуга, которая позволяет погасить старый кредит за счет нового кредита на более выгодных и комфортных условиях. Удобно, что можно рефинансировать сразу несколько займов из разных банков в один кредит в одном банке.

Как это работает

Например, вы платите сразу по трем кредитам в три разных банках в три разные даты. Вы можете рефинансировать эти три кредита одним новым. Тогда вы будете вносить один раз в месяц один платеж в один банк — и он может быть меньше, чем вы вносили суммарно в три банка.

К услуге рефинансирования кредита зачастую обращаются для того, чтобы сэкономить — снизить ежемесячные выплаты или срок кредита, ведь не секрет, что порой ставки по новым кредитам в других банках снижаются или банк предлагает акционные предложения по рефинансированию займов, которые могут быть выгоднее действующих условий.

С чего начать рефинансирование

Необходимо уточнить все условия кредита. Под какой процент вы брали кредит, сколько платите и сколько еще предстоит переплатить в сумме за оставшийся срок? Вы можете самостоятельно посчитать, сколько вам еще предстоит переплатить, или уточнить суммы и сроки выплат по телефону, позвонив на горячую линию банка или проверить сумму в мобильном приложении банка.

Затем изучите предложения разных банков, в том числе акционные. Сейчас на услугу «рефинансирование» в Halyk Bank запущена уникальная акция — «Рефинанс 15%», по которой казахстанцы смогут перевести все свои действующие кредиты из любого банка или нескольких банков в один банк — в Halyk Bank. Это не удивительно. При запуске новых сервисов и услуг крупнейший банк страны во главу угла ставит своих клиентов и выгодные сервисы для них, и сервис «рефинансирование» как раз из таких.

Обратите внимание, что ставка вознаграждения в акционном предложении составит всего 15%, а это значит, что у вас есть уникальная возможность платить меньше. В рамках услуги рефинансирования Halyk Bank предлагает получить дополнительную сумму к сумме рефинансирования, даже в таком случае платеж может остаться прежним. Ну а на сэкономленные от выплат деньги вы можете слетать в ежегодный отпуск.

Отметим, что срок рефинансированного кредита в Halyk Bank может составлять до пяти лет, а сумма рефинансируемого займа — от 150 тысяч тенге до 7 миллионов тенге.





Важно! Акция уже запущена и продлится до 31 мая 2021 года



Как рефинансировать свой кредит в Halyk Bank

Рефинансировать кредит по акции «Рефинанс 15%» и за несколько минут получить выгодные условия по кредитам можно не выходя из дома или офиса. С заботой о своих клиентах в непростой текущей ситуации, связанной с заболеваемостью COVID-19, Halyk Bank полностью реализовал услугу рефинансирования займа в приложении Halyk Homebank. Больше нет необходимости приходить в отделение банка — подать заявку на рефинансирование можно онлайн, через приложение Halyk Homebank.

Для этого нужно:

1. Зайти в мобильное приложение Halyk Homebank, нажать кнопку «Кредиты», затем «Рефинансирование» и после «Открыть».



2. Когда откроется форма для заполнения, нужно указать сумму, которую вы хотели бы получить, помимо той, на которую вы планируете рефинансировать все займы, в том числе и в самом Halyk Bank.



3. Если вам не нужна дополнительная от рефинансирования сумма на личные нужды, то вы указываете минимальную дополнительную сумму и далее выбираете из списка те кредиты, которые вы хотели бы рефинансировать. Указанная вами ранее сумма и объем средств к рефинансированию будут суммированы.



4. После этого выберите карту для зачисления средств, которая должна быть открыта в Halyk Bank. Если «пластика» нет, то можно оформить моментальную цифровую Halyk Bonus Digital в приложении Halyk Homebank в меню «Карты». Ознакомьтесь с предлагаемыми документами и подпишите их с помощью выпущенной банком ЭЦП кодом из SMS.



5. Если заявка будет одобрена, то деньги, направленные на рефинансирование кредитов в других банках, будут зачислены на выбранную карту, а кредиты в Halyk Bank погасятся автоматически. Завершить процедуру закрытия займов в других банках нужно самостоятельно и полностью. Важно отметить, что при нецелевом использовании средств банк вправе начислить штраф согласно условиям соглашения.



6. В случае одобрения услуг рефинансирования у вас появилась отличная возможность снизить свой платеж.



Заявки принимаются каждый день до 21:00. Отметим, что если вы хотите рефинансировать займ и вам нужна дополнительная консультация менеджера, то вы можете обратиться за услугой в любое отделение банка.

Успейте снизить свои платежи по выгодным условиям акции «Рефинанс 15%» до 31 мая. Переводите кредиты других банков в Halyk Bank по выгодной ставке и платите меньше. Подробнее на halykbank.kz или бесплатно по телефону 7111.



