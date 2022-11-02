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Как сменить профессию и стать разработчиком: опыт сотрудников Kolesa Group
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Сегодня в 13:45

Как сменить профессию и стать разработчиком: опыт сотрудников Kolesa Group

Разработчики Kolesa Group рассказали, как круто изменили свою карьеру и перешли в IT из других сфер деятельности.


Владимир Галкин, город — Алматы, backend-разработчик

Владимир Галкин.JPG

О карьере

Прежде чем войти в IT, я сменил несколько профессий. Сначала работал менеджером по продажам: продавал бетон, автотовары по всей России. Потом четыре года работал в банке на разных ролях. Вел проект, помогающий оплачивать питание школьникам. Работал в группе по зачислению зарплат на карты банка. Был старшим кредитным экспертом. Затем стал главным экспертом по интернет-эквайрингу.

Прежде чем войти в IT, я сменил несколько профессий


О решении сменить профессию и старте IT-карьеры

Период бурного роста экономики давно прошел, поэтому в банке почти не появлялись новые отделы и, соответственно, новые должности. А я хотел иметь возможность управлять своей карьерой. Хотел, чтобы полученные мной знания отражались на зарплате. В банке такой возможности не было. Я помониторил рынок труда в IT и понял, что здесь есть большие перспективы.

После небольшого исследования я соотнес свои желания с возможностями. Мне было 30 лет. Знаний в IT — ноль. Нужно было искать направление, начать в котором будет проще всего. Так как с браузерами я сталкивался часто, выбрал направление веб-разработки.

О сложностях

У меня семья: жена, двое детей и кот. Поэтому приходилось днем работать, а вечером учиться. Я изучал Java Script, но теперь пишу на PHP и почти ничего не помню из JS.

Спустя шесть месяцев обучения начал поиск работы в области разработки. Рассматривал любые варианты, чтобы сразу погрузиться в среду и получить реальный опыт и знания. В итоге я нашел низкооплачиваемую работу в digital-агентстве, которое искало низкооплачиваемого разработчика без опыта. Там как раз и нужно было писать на PHP. Я признался, что почти не знаю его, но меня взяли. Я трудился там год. Затем перешел в крутую компанию «Ракета», где получил основной опыт бэкендера. Работал там два года.

О нынешней работе

В марте 2022 года я переехал в Алматы по job-офферу от Kolesa Group. Меня классно приняли в компании. Понравился город и теплый климат. Теперь я занимаюсь всем, что связано с бэкендом: внедряю новый функционал, чиню баги, исследую проблемы, учусь новым технологиям.

Это работа, на которой мне ни капли не скучно. А главное, я решаю сложные задачи, принимаю важные решения, и все полученные мной знания важны. Иногда я чувствую себя создателем, иногда я детектив, который ищет, в чем же проблема, а иногда я тестировщик. Тесты меня успокаивают. Могу работать в любой стране, где есть интернет, и при этом получать достойную зарплату. Думаю, нашел лучшую работу на свете!

О планах

Планы тесно связаны с Kolesa Group. Мне нравится, как здесь все устроено. Нравится коллектив. Я могу многому здесь научиться и многое могу дать.

Бексултан Карабаев, город — Алматы, frontend-разработчик

Бексултан Карабаев.JPG

О карьере

Моя первая работа — эникейщик в турфирме. Это «специалист по всему» в области компьютеров, оргтехники, телефонии. Такая работа не требует углубленных знаний, поэтому я совмещал ее с учебой в магистратуре. В какой-то момент понял, что занимаюсь не тем, чем хотел бы, да и перспектив особо не видел.

Я устроился в «Казпочту» в качестве специалиста службы Service Desk — первая ступень в компании, откуда потом можно перейти в другие отделы. Я хотел стать системным администратором.

О решении сменить профессию и старте IT-карьеры

За девять месяцев в «Казпочте» я понял, что это не тот тип компании, где мне хотелось бы работать. Плюс ждать вакансии сисадмина пришлось бы долго. Мне предложили работу в веб-студии, которая занимается разработкой сайтов, десктоп- и мобильных приложений. Я решил попробовать.

На новом месте стал frontend-разработчиком. Так началась моя карьера в IT. Во время прохождения курсов на новой должности я понял, что работа над визуальным составляющим сайта мне интересна. Начал с легких задач, прокачался и постепенно перешел на более сложные. Мы делали сайты на Vue и React, приложения на Electron и React Native. Задачи всегда были разные, для этого нужно было изучать разные стеки технологий, что мне нравилось. Новые задачи — это всегда вызов. Проработал в веб-студии два года.

О сложностях

Главные трудности — отсутствие нужной информации и нехватка знаний. Например, я в начале пути не знал, что разработка сайта или приложения разделена на frontend, backend, QA. Материалы в сети были разрозненными, приходилось самому собирать все в коллекцию знаний. Переквалификация на frontend заняла примерно полгода. Но сегодня появилось много курсов и стажировок. И новичок при должном усердии может войти в профессию минимум за два-три месяца.

Обожаю frontend за то, что он всегда подкидывает новые сюрпризы и бросает вызовы


Обожаю frontend за то, что он всегда подкидывает новые сюрпризы и бросает вызовы. Плюс — это быстро развивающаяся сфера.

О нынешней работе

С мая 2019 года я работаю в Kolesa Group. Я senior frontend-разработчик в команде «b2b направления» продукта «Крыша». Моя сфера деятельности:

— внедрение новых фич на сайте Krisha.kz, в основном в продуктах «Новостройки» и «Крыша.Агенты»

— улучшение существующих модулей и их UX

— улучшение процессов в команде.

Одна из любимых ценностей — осознанность. Она позволяет ставить под сомнение незыблемые решения. В компанию подбираются люди с критическим мышлением, готовые к нестандартным решениям. Мы постоянно задаем себе вопросы: «Зачем я это делаю?», «Какая в этом польза?».

О планах

Планирую развиваться в сфере frontend-разработки: изучить WASM и Dart. Также буду развиваться в backend-разработке, изучать Golang.

Хочу стать тимлидом. Это специалист, который руководит командой разработчиков.

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