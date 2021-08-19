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Как скачать видео с YouTube: 4 простых способа
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Сегодня в 20:40

Как скачать видео с YouTube: 4 простых способа

У YouTube более двух миллиардов пользователей в месяц по всему миру, и каждую минуту загружается 500 часов видео. Они набирают миллионные просмотры, но не всегда их удается посмотреть онлайн.

Скачать видео с YouTube можно, но только по платной Premium подписке. Редакция MC.today собрала четыре бесплатных способа, которые помогут сохранить видео на ваше устройство.


Как скачать видео с ютуба без помощи программ


1. Зайдите в YouTube и через поиск найдите видео.

2. В строке URL-адреса видео после www. и перед youtube вставьте ss.

3. Нажмите клавишу Enter и ждите, пока вас перенесет на другую страницу.

4. Прокрутите вниз и найдите заставку видео. Рядом с ней будет кнопка Download. Нажмите на нее. Там же можно выбрать формат и качество видео.

5. Затем откроется новая страница и видео начнет скачиваться на ПК.

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Как скачать видео с ютуба через программу в браузере


1. Зайдите в браузер на компьютере и введите в поисковой строке фразу «скачать видео с ютуба» или Download YouTube video.

2. Дальше нужно выбрать из предлагаемых результатов подходящий сервис. Это могут быть: ClipConverter, VDYoutube, Savefrom, Y2mate, Notube.

Эти программы работают по одинаковой схеме. Рассмотрим на примере Savefrom.

3. Зайдите в YouTube и через поисковую форму найдите видео.

4. Скопируйте URL-адрес.

5. Перейдите на Savefrom, вставьте URL-адрес в форму для ссылок видео и нажмите кнопку «Скачать».

6. Прокрутите вниз и найдите заставку видео. Рядом с ней будет кнопка «Скачать». Нажмите на нее. Там же можно выбрать формат и качество видео.

7. Затем откроется новая страница и видео начнет скачиваться на ПК.


Как скачать видео с ютуба на смартфон


На смартфоне используют метод с программами в браузере. Но еще видео можно скачать через специальные приложения.

В Google Play нет программ, через которые можно скачать видео с ютуба на устройство. Но такие программы скачивают через сторонние сервисы.


1. Выберите одно из приложений: Airy, 4K Video Downloader, Snaptube, InsTube. Перейдите по ссылкам и скачайте на телефон.

2. В сервисе из выпадающего списка выберите YouTube.

3. Вам откроется ютуб в веб-версии. Через поисковую строку найдите видео, которое хотите скачать.

4. Откройте его и внизу экрана нажмите на иконку молнии.

5. Вам предложат выбрать качество файла. Сделайте выбор и нажмите кнопку Fast Download.

pexels-vlada-karpovich-4050349.jpg

Как скачать видео с ютуба на айпад или айфон


В App Store тоже нет программ, через которые можно скачать видео с YouTube. Здесь можно воспользоваться браузером Safari и скачать контент через программы, о которых говорилось в пункте о ПК. Это ClipConverter, VDyoutube, Savefrom, Y2mate, Notube.

Еще для iOS подойдут приложения, которые рекомендованы в части о смартфонах: Airy, 4K Video Downloader, Snaptube, InsTube.


Важно! Приложения, которые вы скачиваете не из официальных магазинов, могут содержать вирусы.

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