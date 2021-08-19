Как скачать видео с YouTube: 4 простых способа

У YouTube более двух миллиардов пользователей в месяц по всему миру, и каждую минуту загружается 500 часов видео. Они набирают миллионные просмотры, но не всегда их удается посмотреть онлайн.
Скачать видео с YouTube можно, но только по платной Premium подписке. Редакция MC.today собрала четыре бесплатных способа, которые помогут сохранить видео на ваше устройство.
Как скачать видео с ютуба без помощи программ
1. Зайдите в YouTube и через поиск найдите видео.
2. В строке URL-адреса видео после www. и перед youtube вставьте ss.
3. Нажмите клавишу Enter и ждите, пока вас перенесет на другую страницу.
4. Прокрутите вниз и найдите заставку видео. Рядом с ней будет кнопка Download. Нажмите на нее. Там же можно выбрать формат и качество видео.
5. Затем откроется новая страница и видео начнет скачиваться на ПК.
Как скачать видео с ютуба через программу в браузере
1. Зайдите в браузер на компьютере и введите в поисковой строке фразу «скачать видео с ютуба» или Download YouTube video.
2. Дальше нужно выбрать из предлагаемых результатов подходящий сервис. Это могут быть: ClipConverter, VDYoutube, Savefrom, Y2mate, Notube.
Эти программы работают по одинаковой схеме. Рассмотрим на примере Savefrom.
3. Зайдите в YouTube и через поисковую форму найдите видео.
4. Скопируйте URL-адрес.
5. Перейдите на Savefrom, вставьте URL-адрес в форму для ссылок видео и нажмите кнопку «Скачать».
6. Прокрутите вниз и найдите заставку видео. Рядом с ней будет кнопка «Скачать». Нажмите на нее. Там же можно выбрать формат и качество видео.
7. Затем откроется новая страница и видео начнет скачиваться на ПК.
Как скачать видео с ютуба на смартфон
На смартфоне используют метод с программами в браузере. Но еще видео можно скачать через специальные приложения.
В Google Play нет программ, через которые можно скачать видео с ютуба на устройство. Но такие программы скачивают через сторонние сервисы.
1. Выберите одно из приложений: Airy, 4K Video Downloader, Snaptube, InsTube. Перейдите по ссылкам и скачайте на телефон.
2. В сервисе из выпадающего списка выберите YouTube.
3. Вам откроется ютуб в веб-версии. Через поисковую строку найдите видео, которое хотите скачать.
4. Откройте его и внизу экрана нажмите на иконку молнии.
5. Вам предложат выбрать качество файла. Сделайте выбор и нажмите кнопку Fast Download.
Как скачать видео с ютуба на айпад или айфон
В App Store тоже нет программ, через которые можно скачать видео с YouTube. Здесь можно воспользоваться браузером Safari и скачать контент через программы, о которых говорилось в пункте о ПК. Это ClipConverter, VDyoutube, Savefrom, Y2mate, Notube.
Еще для iOS подойдут приложения, которые рекомендованы в части о смартфонах: Airy, 4K Video Downloader, Snaptube, InsTube.
Важно! Приложения, которые вы скачиваете не из официальных магазинов, могут содержать вирусы.