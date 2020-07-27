Как школьник из Алматы основал образовательную платформу и бесплатно учит английскому

О себе

О проекте

За неделю на платформе зарегистрировалось 1000 детей

Об увлечениях

О принципах в жизни

Нужно уметь смотреть на вещи с разных точек зрения

Об отношении к социальным сетям

Что вдохновляет

Школа специализируется на подготовке к написанию текстов и сочинений. Я давно хотел поступить сюда, потому что мне интересна эта тема. Также я слышал много хороших отзывов от знакомых об атмосфере, людях и преподавателях в этом учебном заведении.Я удивился, что многие американцы даже не знают, где находится Казахстан. Здесь я обрел наставника, с кем мы обсуждаем книги и литературные тексты.На создание этого проекта меня вдохновила добрая и профессиональная медсестра Акмарал, с которой я познакомился во время двухнедельного карантина по прилету в Алматы.И это натолкнуло меня на идею создания платформы, где дети медицинских работников могли бы бесплатно брать уроки английского языка онлайн. Так я хочу выразить благодарность за тяжелый труд врачей и медсестер в эти дни. Мы, как студенты, можем поделиться знаниями.Мы стали быстро расти, и я привлек друзей, знакомых, кто хорошо разбирается в социальных сетях и готов помочь. Так мы собрали студентов, свободно владеющих английским, они стали нашими волонтерами-наставниками.Мы разбили людей на группы по 40-50 человек и выбрали лидера, кто следит за процессом обучения.Каждый день количество уроков продолжает расти.Среди преподавателей — студенты, которым мы поставили цель — заинтересовать детей учить английский. Все уроки сделали интерактивными. Каждый преподаватель собирает уникальную и индивидуальную программу. Например, если ребенку нравится футбол, то мы подбираем те материалы, статьи или документальные фильмы, которые его заинтересуют. Обучение не в формате лекций, а через общение и диалог.Мы в процессе разработки онлайн-платформы, где будут проходить уроки и мы улучшим не только навыки разговорной речи, но и письма.Проект поддержало Министерство культуры и спорта РК, а также Конгресс молодежи Казахстана, ассоциация «Болашак», образовательная платформа Leadership.kz, World Class Almaty и другие.Сейчас читаю Мураками — «Кафка на пляже», еще мне нравится «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. После поступления в школу я увлекся классикой, например, историями о приключениях Дон Кихота.Не смотрю много фильмов, но мне нравится сериал «Черное зеркало» с интересными идеями про общество, развитие технологий, наш мир и современные проблемы.Важно уметь слушать и принимать аргументы другого человека.Когда выходит новость, я стараюсь смотреть сразу несколько сюжетов на BBC, CNN и потом на New York Times или Washington post.Мне хочется больше приватности, не люблю рассказывать о своей жизни. Но считаю, что вести социальные сети важно для развития проектов и бизнеса.Меня вдохновила его автобиография и то, как он достиг высот.Я думаю, что будет большой выбор профессий в области использования искусственного интеллекта. Это наше будущее, даже если оно кажется далеким.