Как школьник из Алматы основал образовательную платформу и бесплатно учит английскому

Илья Кан, 16 лет, школьник и основатель проекта Teaching for heroes, @teachingforheroes
О себе
Я родом из Алматы, в этом году окончил второй год обучения в Milton Academy в США. Школа специализируется на подготовке к написанию текстов и сочинений. Я давно хотел поступить сюда, потому что мне интересна эта тема. Также я слышал много хороших отзывов от знакомых об атмосфере, людях и преподавателях в этом учебном заведении.
Первое время мне было сложно. Я удивился, что многие американцы даже не знают, где находится Казахстан. Здесь я обрел наставника, с кем мы обсуждаем книги и литературные тексты.
Этой весной я вернулся в Казахстан и создал проект Teaching for heroes, который предоставляет бесплатные уроки английского языка детям медработников. На создание этого проекта меня вдохновила добрая и профессиональная медсестра Акмарал, с которой я познакомился во время двухнедельного карантина по прилету в Алматы.
Мы часто разговаривали с ней, Акмарал рассказала, что у нее есть сын и что она хочет, чтобы он тоже выучил английский язык. И это натолкнуло меня на идею создания платформы, где дети медицинских работников могли бы бесплатно брать уроки английского языка онлайн. Так я хочу выразить благодарность за тяжелый труд врачей и медсестер в эти дни. Мы, как студенты, можем поделиться знаниями.
О проекте
Когда проект запустился, я не думал, что мне будет нужна команда. Мы стали быстро расти, и я привлек друзей, знакомых, кто хорошо разбирается в социальных сетях и готов помочь. Так мы собрали студентов, свободно владеющих английским, они стали нашими волонтерами-наставниками.
За неделю на платформе зарегистрировалось 1000 детей
Сейчас в команде 16 человек, и у каждого есть обязанности. Мы разбили людей на группы по 40-50 человек и выбрали лидера, кто следит за процессом обучения.
За неделю на платформе зарегистрировалось 1000 детей, и мы провели 500 уроков. Каждый день количество уроков продолжает расти.
Обучение предназначено для детей от 8 до 16 лет. Среди преподавателей — студенты, которым мы поставили цель — заинтересовать детей учить английский. Все уроки сделали интерактивными. Каждый преподаватель собирает уникальную и индивидуальную программу. Например, если ребенку нравится футбол, то мы подбираем те материалы, статьи или документальные фильмы, которые его заинтересуют. Обучение не в формате лекций, а через общение и диалог.
Мы в процессе разработки онлайн-платформы, где будут проходить уроки и мы улучшим не только навыки разговорной речи, но и письма.
Проект поддержало Министерство культуры и спорта РК, а также Конгресс молодежи Казахстана, ассоциация «Болашак», образовательная платформа Leadership.kz, World Class Almaty и другие.
Об увлечениях
Я люблю читать, работаю над несколькими научными статьями. Сейчас читаю Мураками — «Кафка на пляже», еще мне нравится «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. После поступления в школу я увлекся классикой, например, историями о приключениях Дон Кихота.
Я горжусь своими победами на международных олимпиадах по математике, английскому языку и истории.
Не смотрю много фильмов, но мне нравится сериал «Черное зеркало» с интересными идеями про общество, развитие технологий, наш мир и современные проблемы.
О принципах в жизни
Нужно уметь смотреть на вещи с разных точек зрения, под другим углом. Важно уметь слушать и принимать аргументы другого человека.
Нужно уметь смотреть на вещи с разных точек зрения
В школе нас учили правильно разбираться в информации, читать много источников. Когда выходит новость, я стараюсь смотреть сразу несколько сюжетов на BBC, CNN и потом на New York Times или Washington post.
Об отношении к социальным сетям
Социальные сети стали важной частью общества, но я публикую не так много. Мне хочется больше приватности, не люблю рассказывать о своей жизни. Но считаю, что вести социальные сети важно для развития проектов и бизнеса.
Мне нравится смотреть интересные видео на YouTube.
Что вдохновляет
Я запомнил цитату из книги одного человека: «Когда думаешь, что достиг своего лимита, на самом деле ты прошел только 40% пути». Меня вдохновила его автобиография и то, как он достиг высот.
Много перспектив сейчас связано с IT. Я думаю, что будет большой выбор профессий в области использования искусственного интеллекта. Это наше будущее, даже если оно кажется далеким.