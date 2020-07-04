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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как семья открыла успешный бизнес в Алматы и управляет им удаленно
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Ольга Погуляева,
 город — Москва, представитель бренда Beautix, основатель @fifochka_nailart, @fifochka_school, @pogulyaeva_olga

Денис Волков, город — Москва, предприниматель

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Сегодня в 13:50

Как семья открыла успешный бизнес в Алматы и управляет им удаленно

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Как все начиналось
Наш путь в бизнесе начался четыре года назад. Тогда я была мастером по маникюру. После переезда из Новосибирска оказалась в Алматы без единого клиента, все начинала здесь с нуля.

Я стала искать способы и методы привлечения клиентов. После привлечения блогера, которому я сделала маникюр, ко мне пришли первые подписчики и живые клиенты. На эти средства я взяла в аренду кабинет в гостинице «Алматы», наняла помощника и работала на себя.

Позже я познакомилась с мужем Денисом. Он оказывал мне поддержку в любых начинаниях. Стал мотивировать на открытие первого салона. Муж помог мне не только финансово, но и морально.

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Это лучшее дело, в котором я себя проявила. Поэтому плавно любимое занятие переросло в бизнес, который органически стал приносить доход.

Мы не проходили обучение и не прокачивались, все делали на интуитивном уровне. Сначала бизнес был совмещен с творчеством, а сейчас наше творчество — это бизнес.

Это лучшее дело, в котором я себя проявила


Через год мы открыли второй и третий салоны, продолжили обучение мастеров в школе и стали продавать франшизу.

После первого салона все филиалы я уже открывала самостоятельно. У мужа тоже появились собственные бизнес-проекты, которыми он успешно руководит.
Наши принципы и традиции
Принципы, на которых мы построили отношения дома и в бизнесе — взаимопонимание и доверие. Мы оба предприниматели и постоянно в разъездах. Можем целый месяц не видеться.

В нашей семье никто не запрещает другому развиваться как личность. Я считаю, что мне в этом повезло. Мы смотрим с мужем в одну сторону. Но при этом каждый развивается самостоятельно.

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У нас европейское воспитание и склад ума, поэтому мы не мешаем друг другу и параллельно ведем бизнес-проекты.

Наша традиция — с семьей и друзьями собираться в совместные командировки или отпуска.

В семье мы не разделяем обязанности, можем делать все вместе. У нас нет функций только женских или мужских.
Наши будни
Обычно только поздние вечера проводим вместе. Но в планах к 45 годам изменить это и наслаждаться каждой совместной минутой.

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Сейчас бизнесу уделяем времени меньше, чем это было раньше. У нас большая команда и штат людей, есть два директора — исполнительный и финансовый, которые отвечают за все процессы.

Мы учим тому, что в наш салон ходят не только за качественными услугами, но и за сервисом, атмосферой. У мастеров есть постоянный поток клиентов. Даже несмотря на карантин, в предыдущем месяце наши 3 салона посетило 1600 клиентов.

Мы переехали жить в Москву и контролируем все удаленно


Мы переехали жить в Москву и контролируем все удаленно. Бизнес-модель работает и приносит стабильный доход.
Наш опыт
Отличие и успех нашего бизнеса в том, что я сама бывший мастер, инструктор и технолог. Я знаю всю кухню изнутри и понимаю мастеров. А супруг поддерживает меня во всех начинаниях, дает профессиональные советы и направляет.

Для меня важно, что муж дал мне возможность заниматься тем, что я люблю. Мы помогли друг другу открыть таланты в себе. И без него я бы не смогла себя реализовать. Я благодарна за это.

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Важно, когда в жизни находится человек, который не только тебя мотивирует, но и понимает, поддерживает и верит в тебя.

Я, как супруга, тоже должна поддерживать свою половинку и не сидеть у мужа на шее. В нашей семье мы достигли понимания, что женщина может быть самодостаточной, независимой и счастливой. Мужчина же ценит это и радуется, потому что с таким человеком ему интереснее находиться рядом.

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#алматы #бизнес #семья #москва #предприниматели
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