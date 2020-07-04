Как семья открыла успешный бизнес в Алматы и управляет им удаленно

Как все начиналось

Это лучшее дело, в котором я себя проявила

Наши принципы и традиции

Наши будни

Мы переехали жить в Москву и контролируем все удаленно

Наш опыт

Тогда я была мастером по маникюру. После переезда из Новосибирска оказалась в Алматы без единого клиента, все начинала здесь с нуля.После привлечения блогера, которому я сделала маникюр, ко мне пришли первые подписчики и живые клиенты. На эти средства я взяла в аренду кабинет в гостинице «Алматы», наняла помощника и работала на себя.Он оказывал мне поддержку в любых начинаниях. Стал мотивировать на открытие первого салона. Муж помог мне не только финансово, но и морально.Поэтому плавно любимое занятие переросло в бизнес, который органически стал приносить доход.Сначала бизнес был совмещен с творчеством, а сейчас наше творчество — это бизнес.У мужа тоже появились собственные бизнес-проекты, которыми он успешно руководит.Мы оба предприниматели и постоянно в разъездах. Можем целый месяц не видеться.Я считаю, что мне в этом повезло. Мы смотрим с мужем в одну сторону. Но при этом каждый развивается самостоятельно.Наша традиция — с семьей и друзьями собираться в совместные командировки или отпуска.У нас нет функций только женских или мужских.Но в планах к 45 годам изменить это и наслаждаться каждой совместной минутой.У нас большая команда и штат людей, есть два директора — исполнительный и финансовый, которые отвечают за все процессы.У мастеров есть постоянный поток клиентов. Даже несмотря на карантин, в предыдущем месяце наши 3 салона посетило 1600 клиентов.Бизнес-модель работает и приносит стабильный доход.Я знаю всю кухню изнутри и понимаю мастеров. А супруг поддерживает меня во всех начинаниях, дает профессиональные советы и направляет.Мы помогли друг другу открыть таланты в себе. И без него я бы не смогла себя реализовать. Я благодарна за это.В нашей семье мы достигли понимания, что женщина может быть самодостаточной, независимой и счастливой. Мужчина же ценит это и радуется, потому что с таким человеком ему интереснее находиться рядом.