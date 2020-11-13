Как с 2015 года быть единственным партнером IKEA в Казахстане и создать бренд постельного белья

Гаухар Насырова, 46 лет, директор швейной фабрики, @arua.bedding

Как все началось





Мы первая специализированная швейная фабрика, которая занимается пошивом домашнего текстиля. Но раньше мы производили школьную форму и спецодежду.

В этот бизнес меня позвали родители в 2008 году, попросили помочь. Сами они занимаются швейной фабрикой с 1992 года, когда после развала СССР нужно было выживать. На фабрике у родителей я занималась финансами, но потом решили, что нужно диверсифицировать бизнес, и, если компания родителей производила и до сих пор производит военную, школьную форму, мы хотели найти новые направления. Так мы построили еще одну фабрику в свободной экономической зоне в Шымкенте. Для этого мы взяли кредит и заложили фабрику родителей. Сейчас мы полностью финансово независимы.

Первый наш заказ был от государства, и второй — на пошив школьной формы от российской компании. Тогда случилось сильное падение российского рубля, и соотношение рубля к доллару скакнуло. У нас был контракт в долларах, и, соответственно, наши услуги стали очень дорогими, потому что то, что раньше стоило 600 рублей, стало стоить 1200. С нами перестали работать, и мы думали, что уже будем продавать фабрику, так как переживали, что клиентов не будет.

Мы все успешно прошли, подписали контракт и с 2015 года являемся единственной компанией в Казахстане, которая работает с таким большим международным брендом



Но когда мы начали искать новых заказчиков, нашли такого партнера в лице шведской компании IKEA. Конечно, условия работы с ними сильно отличаются от всего, к чему мы привыкли. IKEA имеет высокие стандарты, требования, и поэтому нам в течение полутора-двух лет пришлось проходить разного рода проверки и аудиты. Мы все успешно прошли, подписали контракт и с 2015 года являемся единственной компанией в Казахстане, которая работает с таким большим международным брендом. По всему миру у IKEA 1000 поставщиков, но фабрик, которые занимаются домашним текстилем, около 50. Мы производим постельное белье под их брендом на российский рынок.

Помимо требований к условиям труда, охране окружающей среды, есть много требований к качеству продукции. Например, категорически нельзя, чтобы ткани содержали свинец, потому что у человека может начаться аллергия.





О бренде Arua





Мы увидели, что можем создать бренд постельного белья в Казахстане, который не будет дороже, чем турецкие бренды. Мы работаем с топ-5 лучшими поставщиками тканей в Китае и Турции.

Наш бренд Arua создавался при поддержке ЕБРР, были приглашены украинские и местные эксперты. Как производители, мы много знали о том, как создавать продукт, но мало знали о продажах и продвижении. Мы потратили два года на разработку стратегии, исследование рынка, анкетирование, опрос аудитории по цветовым гаммам.









Наше постельное белье европейского качества, гипоаллергенное, без сильных химических красителей и шьется из качественного сатина и хлопка. Также мы создаем изделия из мягкого эвкалиптового волокна, которое лучше впитывает и воду, и воздух. Хит-продаж — простынь на резинке или натяжная, очень удобная вещь для современного человека. В прошлом году мы получили приз и стали обладателями звания «Лучший товар Казахстана».

98 % наших покупателей — это женщины, онлайн покупают девушки от 25 до 33 лет, а офлайн в магазинах, кому важно потрогать и пощупать — это женщины от 35 лет. Наши покупательницы точно знают, чего хотят, для них важно их здоровье, поэтому они задумываются, из каких тканей шьется белье.

До пандемии у нас было четыре магазина, но сейчас осталось два. Нашу продукцию можно найти в Алматы в ТРЦ MEGA на Розыбакиева, в партнерском магазине на Тимирязева и в Шымкенте — в Shymkent Plaza, и скоро мы будем продавать свое белье в столице. Также мы развиваем онлайн-продажи и делаем на это ставку — через наш сайт, через Kaspi.kz, Lamoda и Wildberries.