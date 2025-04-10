Как рекламировать бизнес в Таджикистане: 4 площадки для нативных статей и PR-материалов

Подборка lifestyle-медиа с аудиторией из Таджикистана, где вы можете разместить свою рекламу. В списке площадки, где редакторы могут подготовить для брендов контент в разном формате: от статей на сайте до постов и роликов в социальных сетях.
weproject.media
Главное медиа о людях Центральной Азии.
Самое крупное lifestyle-медиа в Центральной Азии, которое работает на рынке уже больше 12 лет. Главные темы, которые охватывает медиа: люди, бизнес, карьера, образование, технологии, путешествия, культура, наука.
География: 5% аудитории из Таджикистана, а также Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Закавказье и не только.
Аудитория: современные, прогрессивные и постоянно развивающиеся жители больших городов, представители креативного класса от 18 до 44 лет.
Площадки:
Сайт weproject.media
Instagram — 285 000 подписчиков
YouTube — 150 000 подписчиков
TikTok — 350 000 подписчиков
Facebook — 46 000 подписчиков.
Общий охват площадок: более 11 миллионов
Чем может помочь бизнесу:
— увеличить узнаваемость и лояльность аудитории
— выйти на рынок Центральной Азии
— создать экспертный образ
— укрепление и развитие HR-бренда
— освещение EGS-повестки компании
— создание спроса на новые продукты
— создание доверия перед инвесторами для компаний и предпринимателей с низкой медийной известностью.
Примеры размещения материалов в Таджикистане:
Обзор на новый офис FIFTYFIVE GROUP
Гастротур по Душанбе с интеграцией KFC
Город 24
Медиа, которое вдохновляет людей и влюбляет в города Центральной Азии и Закавказья.
Здесь вы найдете обзоры на самое интересное в городах Центральной Азии и Закавказья. Узнаете про лучшие локации, крутые мероприятия и особенности жизни в столицах.
География: Душанбе, а также Алматы, Астана, Баку, Бишкек, Ташкент
Аудитория: современные, прогрессивные и постоянно развивающиеся жители Таджикистана.
Площадки:
Город24 Душанбе — 36 000 подписчиков
Чем может помочь бизнесу:
— увеличить узнаваемость городского проекта
— выйти на рынок одного из городов
— создать экспертный образ
— создание спроса на новые продукты.
Примеры размещения партнерских материалов в Душанбе:
Видеообзор на новый ресторан Novikov Group
Обзор на Seller Day от маркетплейса LakLak
Анонс концерта в Душанбе
Office
Медиа для профессионалов, руководителей и начинающих специалистов. Здесь публикуется контент для тех, кто ищет возможности для роста и профессионального развития. Медиа пишет о том, как быть востребованным сегодня и в будущем.
География: Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина и не только.
Аудитория: люди, которые ищут возможности для развития своих компетенций и карьерного роста. Почти 40% — люди от 25 до 34 лет.
Площадки:
Instagram — 120 000 подписчиков
Telegram-канал — 63 000 подписчиков.
Чем может помочь бизнесу:
— рассказать об образовательных продуктах и возможности
— укрепление и развитие HR-бренда
— освещение EGS-повестки компании
— размещение вакансий
— анонсирование ивентов по теме.
TheTech
Медиа о технологиях и IT-лидерах Центральной Азии, которое объединяет представителей IT-сообщества в регионе. Среди читателей: IT-специалисты, стартаперы, инвесторы, предприниматели и не только.
География: Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Закавказье и не только.
Аудитория: люди, которые интересуются новыми технологиями, IT-сферой и сами представители IT-сферы.
Площадки:
Сайт the-tech.kz
Telegram-канал — 17 000 подписчиков
Instagram — 28 000 подписчиков
Linkedin — 1500 подписчиков.
Общий охват площадок: 2,6 миллионов
Чем может помочь бизнесу:
— увеличить узнаваемость и лояльность аудитории
— выйти на рынок Центральной Азии
— создать экспертный образ
— укрепление и развитие HR-бренда
— освещение EGS-повестки компании
— создание спроса на новые продукты
— создание доверия перед инвесторами для компаний и предпринимателей с низкой медийной известностью.
Контакты
+7 705 126 50 53
+7 705 800 95 64