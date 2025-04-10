Как рекламировать бизнес в Таджикистане: 4 площадки для нативных статей и PR-материалов

Подборка lifestyle-медиа с аудиторией из Таджикистана, где вы можете разместить свою рекламу. В списке площадки, где редакторы могут подготовить для брендов контент в разном формате: от статей на сайте до постов и роликов в социальных сетях.

weproject.media





Главное медиа о людях Центральной Азии.

Самое крупное lifestyle-медиа в Центральной Азии, которое работает на рынке уже больше 12 лет. Главные темы, которые охватывает медиа: люди, бизнес, карьера, образование, технологии, путешествия, культура, наука.

География: 5% аудитории из Таджикистана, а также Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Закавказье и не только.

Аудитория: современные, прогрессивные и постоянно развивающиеся жители больших городов, представители креативного класса от 18 до 44 лет.

Площадки:

Сайт weproject.media

Instagram — 285 000 подписчиков

YouTube — 150 000 подписчиков

TikTok — 350 000 подписчиков

Facebook — 46 000 подписчиков.

Общий охват площадок: более 11 миллионов

Чем может помочь бизнесу:

— увеличить узнаваемость и лояльность аудитории

— выйти на рынок Центральной Азии

— создать экспертный образ

— укрепление и развитие HR-бренда

— освещение EGS-повестки компании

— создание спроса на новые продукты

— создание доверия перед инвесторами для компаний и предпринимателей с низкой медийной известностью.

Примеры размещения материалов в Таджикистане:

Обзор на новый офис FIFTYFIVE GROUP

Гастротур по Душанбе с интеграцией KFC

Город 24





Медиа, которое вдохновляет людей и влюбляет в города Центральной Азии и Закавказья.

Здесь вы найдете обзоры на самое интересное в городах Центральной Азии и Закавказья. Узнаете про лучшие локации, крутые мероприятия и особенности жизни в столицах.

География: Душанбе, а также Алматы, Астана, Баку, Бишкек, Ташкент

Аудитория: современные, прогрессивные и постоянно развивающиеся жители Таджикистана.

Площадки:

Город24 Душанбе — 36 000 подписчиков

YouTube

Чем может помочь бизнесу:

— увеличить узнаваемость городского проекта

— выйти на рынок одного из городов

— создать экспертный образ

— создание спроса на новые продукты.

Примеры размещения партнерских материалов в Душанбе:

Видеообзор на новый ресторан Novikov Group

Обзор на Seller Day от маркетплейса LakLak

Анонс концерта в Душанбе

Office





Медиа для профессионалов, руководителей и начинающих специалистов. Здесь публикуется контент для тех, кто ищет возможности для роста и профессионального развития. Медиа пишет о том, как быть востребованным сегодня и в будущем.

География: Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Украина и не только.

Аудитория: люди, которые ищут возможности для развития своих компетенций и карьерного роста. Почти 40% — люди от 25 до 34 лет.

Площадки:

Instagram — 120 000 подписчиков

Telegram-канал — 63 000 подписчиков.

Чем может помочь бизнесу:

— рассказать об образовательных продуктах и возможности

— укрепление и развитие HR-бренда

— освещение EGS-повестки компании

— размещение вакансий

— анонсирование ивентов по теме.

TheTech





Медиа о технологиях и IT-лидерах Центральной Азии, которое объединяет представителей IT-сообщества в регионе. Среди читателей: IT-специалисты, стартаперы, инвесторы, предприниматели и не только.

География: Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Закавказье и не только.

Аудитория: люди, которые интересуются новыми технологиями, IT-сферой и сами представители IT-сферы.

Площадки:

Сайт the-tech.kz

Telegram-канал — 17 000 подписчиков

Instagram — 28 000 подписчиков

Linkedin — 1500 подписчиков.

Общий охват площадок: 2,6 миллионов

Чем может помочь бизнесу:

— увеличить узнаваемость и лояльность аудитории

— выйти на рынок Центральной Азии

— создать экспертный образ

— укрепление и развитие HR-бренда

— освещение EGS-повестки компании

— создание спроса на новые продукты

— создание доверия перед инвесторами для компаний и предпринимателей с низкой медийной известностью.

Контакты

adv@wecom.agency

+7 705 126 50 53

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