Как развивать бизнес в IT: опыт предпринимателей из Центральной АзииКак развивать бизнес в IT: опыт предпринимателей из Центральной Азии

Делимся интервью о том, какие навыки нужны в бизнесе для IT-специалистов и как создать уникальный продукт.





«Современный мир не видит другого тренда развития, кроме технологического», — основатель группы IT-компаний GEXABYTE о Метабанке и его преимуществах

Артур Сундетов, 33 года, город — Алматы, основатель группы IT-компаний GEXABYTE, @tech.culture.it





В 2010 году впервые познакомился с биткоином. Его мне показал друг. Был удивлен, когда понял, что все транзакции, сделанные с этой валютой, сохраняются и записываются. Изучал эту технологию. Занялся фрилансом. Затем ушел в военную сферу — работал связистом. Занимался телекоммуникациями, серверами, программированием.

Технический директор в IT-компании должен соблюдать баланс между бизнесом и технической стороной.

Я веду переговоры с партнерами, объясняю концепции. Также отвечаю за архитетуру проектов, ведение исследований и правильное внедрение.

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Основатель европейских стартапов iDWELL и Bonrepublic о том, как создать успешный IT-продукт

Владимир Ким, 40 лет, город — Вена, предприниматель, linkedin





В 2016 году я задумался о новом проекте в сфере программного обеспечения. Тогда я жил в Москве и столкнулся с проблемой ведения коммуникаций в рамках дома, где у меня была квартира. Понял, что на местном рынке нет решений. Собрал команду и начал создавать прототип, который мы назвали iDWELL.

Для любого стартапа важно понять свой product-market fit. Удостовериться, что твоя идея нужна рынку, необходимо на первом этапе. Потому что создание любого IT-продукта — это дорого и долго. Сначала стоит как можно раньше и как можно дешевле создать прототип, протестировать его, внести модификации и развивать дальше.

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Основатель первого цифрового сервиса по доставке топлива в Узбекистане об особенностях работы в IT-сфере и навыках успешного предпринимателя

Бобир Зокиров, 29 лет, город — Ташкент, CEO Comfort Oil, @bobirzokirov_

В 2021 году я создал частную организацию по созданию IT-сервисов Assalom Engineers. Первый проект — Мобильные сервисные станции для автомобилей — не был успешным. Сказывались проблемы с управлением. Но уже второй сервис — Мобильные заправочные станции — стал популярным. Сегодня это успешный проект, который работает во многих регионах Узбекистана по франшизе.

Бизнес в IT-сфере — это новая волна. Технологические проекты растут в геометрической прогрессии. Для тех, кто умеет учитывать трудности, обдумывать плюсы и минусы, это хорошая возможность быстро окупить инвестиции. Год назад наша компания стоила 10 000$, а сегодня — 5 000 000$.

При создании бизнеса нужно найти точку решения популярных проблем. Тогда государство и общество будет толкать проект вперед, давать возможности для развития.

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«IT-бизнес колоссально отличается от традиционного», — СЕО экосистемы TrustMe об особенностях работы в IT-сфере

Чингиз Даулетбаев, 35 лет, город — Астана, CEO TrustMe, @qazaqeli





Мы разрабатывали платформу на протяжении 2020 года. Запустились в феврале 2021 года. Вложили деньги в маркетинг, но в итоге проект не стал успешным. Пройдя через разные инкубации и акселерации, мы поняли, как должен развиваться IT-бизнес. Полностью пересмотрели бизнес-модель и в декабре 2021 года запустили сервис TrustContract.

IT-бизнес колоссально отличается от традиционного. В странах, где развита венчурная индустрия, строительство технологической компании идет легче. В Казахстане с этим сложнее. Знаю многих коллег по сфере, которые сталкиваются с большими сложностями. Даже если раньше ты был успешным предпринимателем, не факт, что ты станешь успешным фаундером стартапа.

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«Идея — 3% успеха, остальные 97% — упорный труд», — основатель Tajsoft об особенностях работы в IT-сфере

Фирдавс Ёрматов, 30 лет, город — Худжанд, основатель IT-компании Tajsoft Group, @firdavs.yormatov





Сегодня я руковожу компанией по разработке программного обеспечения. Мы создаем IT-продукты: информационные сайты, интернет-магазины. Занимаемся автоматизацией бизнес-процессов. Есть своя школа программирования, где учатся студенты и взрослые люди, которые хотят сменить профессию. Даем возможность пройти курсы бесплатно тем, у кого нет финансовой возможности.

Для предпринимателя в IT-сфере важны коммуникативные навыки. Люди бывают разные. Не все могут понять сложные технологические термины. Поэтому нужно уметь объяснять вещи простыми словами, так, чтобы партнеры и клиенты все поняли.

Важно, чтобы ваш проект был уникальным. Поэтому не бойтесь быть креативными. Пробуйте, пытайтесь, рискуйте. Учитесь каждый день. Главное — никогда не сдавайтесь. Помните: идея — 3% от успеха, остальные 97% — упорный труд.

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