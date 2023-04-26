Как развивается киберспорт в Центральной Азии: дисциплины, турниры, призовые фонды

Продолжаем новый формат трансляций в нашем Telegram-канале Creative Asia. На этот раз пригласили крутых специалистов, которые занимаются развитием киберспорта в Центральной Азии. Делимся самыми интересными моментами из эфира.





Бауыржан Садиев, СЕО и основатель киберспортивного стартапа Pinger.pro, @pinger.kz

О себе

Сегодня это также студия по освещению событий и продюсерский центр по работе с инфлюенсерами, которые создают контент по видеоиграм. Мы не ограничиваемся Казахстаном, работаем по всей Центральной Азии.

Особенности киберспорта в Казахстане

Киберспорт в Казахстане присутствует с конца 1990 годов. Уже тогда в компьютерных клубах Алматы проводились турниры по разным дисциплинам.

Сегодня в нашей стране популярен жанр шутеров, в частности CS:GO. Наблюдается доминация мобильных игр: PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends. Это неудивительно, ведь смартфон сегодня есть у каждого.

У наших киберспортсменов немало международных достижений в CS:GO, PUBG. Есть игроки по Dota 2, которые выступают в крупных организациях.

В Казахстане около двух-трех миллионов людей интересуется видеоиграми, смотрит стримы. Это большой процент от общего населения.

О киберспортивных турнирах

В начале нашей деятельности большой проблемой была нерегулярность турниров. Они могли проводиться раз в год, а затем активность спадала. Одно из главных достижений — организация регулярного турнирного ряда. Этого сильно не хватало, ведь постоянные мероприятия — это площадка для тренировки команд и поиска тимейтов. Сегодня появились и другие организаторы, которые проводят турниры на регулярной основе.

Киберспорт в Казахстане признан официальным видом спорта с 2017 года. В обществе есть здоровое отношение к этой деятельности. Многие бренды готовы поддерживать турниры. Это производители компьютерной техники и энергетических напитков, телеком-компании. ​

Киберспорт в Казахстане признан официальным видом спорта с 2017 года

В Казахстане развилось пространство киберспортивных контент-мейкеров. Многие профессиональные игроки стримят на постоянной основе на Twitch. Выросло новое поколение мобильных игроков, которые создают контент на YouTube и TikTok. Инфлюенсеры — основной драйвер рекламодателей.

За последние четыре года разными организациями в Казахстане было разыграно более миллиона долларов в качестве призовых на турнирах.

О работе в сфере киберспорта

В киберспорте нет готовых кадров. Сфера новая, часто приходится быть первопроходцем, придумывать на ходу рабочие модели. Изначально была дилемма: нанимать киберспортсменов и учить их менеджменту или объяснять менеджерам, как работать в сфере видеоигр. Практика показала, что второй вариант удобнее. Поэтому, если вы хотите работать в этой сфере, смело отправляйте свои резюме.

О создании единой экосистемы

Мы за объединение киберспортивных организаций. Уже предпринимались шаги в этом направлении. Проводился большой турнир в формате WESG в Алматы с участием представителей из всех стран Центральной Азии. Необходимо создать что-то подобное, но на постоянной основе.

Артур Мукашов, community manager киберспортивного сообщества «Эскейп», @esckgorg





О себе

Я бывший киберспортсмен, играл в Hearthstone и другие коллекционно-карточные игры. Представляю организацию «Эскейп» — киберспортивное сообщество Кыргызстана. Мы создали его в ноябре 2020 года. Один из основателей — Бакыт Zayac Эмилжанов, профессиональный игрок в Dota 2, который в прошлом году вместе с командой занял второе место на самом крупном турнире The International.

Мы занимаемся турнирами, продвигаем талантливых игроков до профессионального уровня, популяризируем киберспорт среди населения, выступаем на конференциях и семинарах. Продвигаем общий уровень игроков в стране.

Особенности киберспорта в Кыргызстане

Особенность Бишкека — большое количество талантливых игроков в Dota 2. В рейтинге лидеров всей Европы наших игроков будет более 20 из топ-1000. Кроме Стокгольма, такого нет ни в одном другом городе мира. Также в Кыргызстане популярны дисциплины CS:GO и PUBG Mobile. ​

Особенность Бишкека — большое количество талантливых игроков в Dota 2

Две самые популярные площадки для стриминга в нашей стране — Twitch и YouTube. Еще многие проводят прямые трансляции в TikTok.

В стране нехватка профессиональных комментаторов. Также сложно найти людей, которые знают игры, умеют выделять красивые моменты и создавать из этого видеоконтент.

О киберспортивных турнирах

Мы проводим офлайн-турниры. Часто нашими партнерами выступают компьютерные клубы. Еще сотрудничаем с магазинами девайсов и производителями энергетических напитков.

«Эскейп» ежегодно проводит большое развлекательное мероприятие. В 2022 году в нем приняло участие более 500 человек. Изюминкой послужило проведение финала турнира по CS:GO. В этом году планируем принять 2000 человек и провести финал турнира по Dota 2.

Четыре года назад был кейс, когда Beeline провел большой турнир по Dota 2 с призовым фондом более миллиона сомов. После этого был застой, особенно в период пандемии. В последнее время наблюдаем, что турнирная активность повышается. Проходят соревнования с призовым фондом в 100 000-300 000 сомов.

О создании единой экосистемы

Нужно объединяться. По отдельности рынки стран Центральной Азии слишком маленькие для конкуренции. Совместные региональные турниры проводились еще в 2007-2009 годах. Не так давно проходил WESG турнир. Нужно больше проводить подобных мероприятий.

Евгений Ли, исполнительный директор Ассоциации Киберспорта Узбекистана, @uca.uz





О себе

Я начинал как профессиональный игрок. Со временем устал играть. Обучился менеджменту и маркетингу. Через некоторое время возглавил Arcred — лидирующую организацию в стране. После определенных успехов меня пригласили стать исполнительным директором Ассоциации киберспорта Узбекистана.

Одно из главных достижений Ассоциации — Постановление Президента от 16 ноября 2022 года, которое признало киберспорт официальным видом спорта. Также мы запустили платформу, где можно найти все действующие турниры, новости, трансляции, рейтинги команд и игроков. Мы создаем экосистему для геймеров.

Особенности киберспорта в Узбекистане

У населения Узбекистана большой интерес к киберспорту. В стране много компьютерных клубов, регулярно открываются новые. На данный момент самая популярная дисциплина — PUBG Mobile. По ней небольшие турниры проводятся ежедневно. Создатели игры видят интерес, заходят на рынок и делятся инсайдерской информацией — так мы узнали, что в Узбекистане в эту игру играет более 1 500 000 игроков в месяц.

Активно развиваются CS:GO и Dota 2. Видим это по количеству проводимых турниров.

О киберспортивных турнирах

Государство обратило внимание на киберспорт, в связи с чем возрос и интерес. Теперь в нашей стране будет проводиться три ежегодных турнира с большим призовым фондом. Радует, что для каждого региона проведут свои квалификации. Это значит, что будет задействована вся страна.

У киберспорта в Узбекистане большие перспективы



Если раньше на турнире по пяти дисциплинам участвовало около 300 игроков, то теперь на республиканский турнир мы получили 1800 заявок всего за три дня регистрации.

У киберспорта в Узбекистане большие перспективы. Наша задача — направить будущих киберспортсменов в правильном направлении.

Турниры среднего размера проводятся два-три раза в месяц. Более масштабные — один раз в полгода. Призовой фонд самого крупного турнира на сегодня — 332 миллиона сум.

В последнее время часто поступают заказы на проведение турниров от разных компаний: банков, IT-компаний, платежных систем. Это здорово.

О создании единой экосистемы

Объединение нужно обязательно. Мы выдвинули предложение другим киберспортивным организациям, и многие уже дали положительный ответ.

В прошлом году мы провели международный турнир при саммите ШОС. Среди участников были представители из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Надеемся, что это будет отправной точкой для реализации совместных мероприятий.