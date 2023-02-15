Как развивается инфлюенс-маркетинг в Казахстане: опыт 2any1, Qamalladin media и Brave Talents

Мы запустили новый формат трансляций в нашем Telegram-канале Creative Asia. Будем приглашать крутых специалистов из разных сфер Центральной Азии и обсуждать актуальные темы. Первый эфир провели с представителями инфлюенс-маркетинга в Казахстане. Собрали самое главное из беседы.





Диана Лалетина, город — Алматы, сооснователь блогерского агентства 2any1





О себе

Я сооснователь агентства 2any1, которое специализируется на инфлюенс-маркетинге. Мы работаем на рынке СНГ с 2019 года.

Как развивается инфлюенс-маркетинг

Раньше бренды не воспринимали блогеров как канал коммуникации всерьез. Все изменилось во время пандемии. Доходы резко выросли. Потому что все ушли в онлайн. И предприниматели, которые быстро приняли новые правила игры, сразу направили бюджет в digital-продвижение.

Сегодня отношение к инфлюенс-маркетингу стало более серьезным. Это чувствуется и по уровню клиентов, и по количеству заказов. Все больше представителей малого и среднего бизнеса обращается в блогерские агентства. Этот канал коммуникации выходит в лидеры. За прошедший год прибыль нашего агентства выросла на 50%. Потому что если блогер делает рекламу хорошо, она дает мгновенный эффект, крутые результаты. К тому же, в отличие от традиционной рекламы, клиент может увидеть реальную статистику и цифры.

Мы видим, что структура рынка инфлюенс-маркетинга меняется. Это новое направление, где еще нет четких правил игры, но оно становится более упорядоченным. Рекламодатели задают правильные вопросы, требуют качества и результата. Блогеры понимают, что это их работа, относятся к ней осознанно и ответственно.

Нужно понимать, что блогеры — это творческие люди. Они делают и снимают то, что им нравится. Часто им бывает сложно понять, что такое KPI, охваты, критерии и правила бренда. И задача блогерского агентства — найти компромисс между стилем блогера и желаниями клиента. Чтобы выдавать качественный контент и оптимизировать процессы, мы даже запустили собственный внутренний продакшн.

О сложностях рынка

В потоке задач у нас не всегда есть время на то, чтобы посмотреть на рынок со стороны, подумать, что можно улучшить, над чем еще нужно поработать. Но мы всегда выступаем за объединение и здоровую конкуренцию.

Самая большая проблема на сегодня — отсутствие единой структуры и экосистемы. Чем популярнее становится канал коммуникации, тем больше недобросовестных игроков появляется на рынке. Есть много негативных кейсов, когда агентства предлагают клиентам завышенные цены. Эта стратегия недальновидная, она разрушает рынок. Блогеры сразу попадают в черные списки, а у клиента пропадает желание работать с инфлюенсерами.

Мы формируем цены на рекламу, исходя из здравой оценки стоимости одного контакта потенциального клиента с контентом блогера. Но чтобы работать еще эффективнее, нужно разработать единые шаблоны смет, единое понимание стоимости услуг, лояльные условия для сотрудничества между агентствами. Тогда рынок будет развиваться гораздо быстрее.

Султан Альтаев, город — Алматы, инфлюенс-менеджер в Qamalladin media

О себе

Я занимаюсь инфлюенс-менеджментом в команде Qamalladin media. Также веду коммуникации с клиентами.

Как развивается инфлюенс-маркетинг

Во время пандемии активно развивался не только малый и средний бизнес, но и инфлюенс-маркетинг. Блогеры генерировали контент, у них были бешеные охваты. Появилось много новых авторов.

В 2020 году в связи с ситуацией в мире многие крупные бренды обратили внимание на Центральную Азию и на Казахстан в частности. Для нашего рынка это хорошо, потому что компании стали вливать в него рекламные бюджеты. Мы наблюдаем стремительное развитие рынка.

Работа с блогерами интересна тем, что она непредсказуема, зависит от множества факторов. Бывает, что человек заболел в день съемок. Бывает, что он проспал и не приехал на съемку, а команда и оборудование ждет. Без любви к этому направлению работать в инфлюенс-маркетинге невозможно. Я люблю каждого блогера, которого веду. Регулярно смотрю их контент и умею его продавать.

О сложностях рынка

С развитием рынка встает и вопрос о качестве предоставляемых услуг. Мы тщательно за этим следим. Но предложений на рынке много, хватает и мошенников. Кто-то предлагает завышенные цены, а кто-то наоборот, занижает их и выдает продукт низкого качества. Было бы круто, если бы у нас была какая-то общая ответственность, контроль за деятельностью.

Айнур Абдували, город — Алматы, руководитель блогерского департамента Brave Talents

О себе

В Brave Talents я работаю напрямую с блогерами. Но помимо инфлюенс-маркетинга мы занимаемся и другими направлениями, в том числе организацией мероприятий.

Как развивается инфлюенс-маркетинг

В последнее время проводилось множество исследований, которые показывают, что цена за контакт в digital намного ниже, чем цена за контакт на телевидении. К тому же все мы знаем, что во время рекламы по телевизору человек либо отходит, либо смотрит в экран телефона и потребляет информацию в интернете. Если раньше телевидение занимало 50-70% общего бюджета, то теперь мы видим, что компании и бренды начали выделять деньги на digital-продвижение, а значит, и больше денег идет на инфлюенс-маркетинг.

На Западе подобные процессы уже давно отлажены. Если бренд хочет найти лояльную аудиторию, он сотрудничает с инфлюенсером. Мы тоже к этому идем.

О сложностях рынка

Мы выступаем за сотрудничество и развитие рынка. Блогерские агентства друг другу не конкуренты, потому что мы работаем с разными блогерами. Каждый из них уникален, у каждого из них своя аудитория. И клиент просто выбирает то, что ему нужно.