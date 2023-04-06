Как работать HR-специалистом в IT-компании: необходимые навыки и важные задачи

17 апреля стартует оплачиваемая стажировка Kolesa Academy для начинающих HR-менеджеров в IT. Заявку нужно оставить до 7 апреля по ссылке. Руководитель HR-отдела Kolesa Group и по совместительству ментор Академии Асель Мухтарова рассказала weproject.media про свою профессию и карьерный путь, а также поделилась полезными рекомендациями.





Асель Мухтарова, город — Алматы, руководитель HR-отдела Kolesa Group





Карьерный путь





Я пришла в компанию на позицию оператора call-центра в ноябре 2017 года. Еще на первом собеседовании в Kolesa Group сказала HR-менеджеру, что люблю людей. Мне нравится знакомиться, узнавать коллег. Как только я узнала, что в HR ищут стажера, тут же попросилась на эту позицию. Прошла внутреннее собеседование с HR-директором, и с мая 2018 года начался мой путь в HR. Первые дни были стрессовыми: звонки, собеседования, новые инструменты, непонятные «айтишные» термины, приходилось быстро все впитывать. Про HR и IT не знала ничего, начинала с нуля.

Я начала с вакансий отдела Сервиса и хорошо прокачалась по части проведения собеседований: придумывала новые кейсы, меняла вопросы, училась правильно их задавать. Помню, когда мне доверили первую IT-позицию — Android-разработчик, доставала наших андроидеров, читала статьи на «Хабре», vc.ru. Благодаря этому мне было легче находить кандидатов и общаться с ними. Закрыла эту позицию — одну из сложных в компании — меньше, чем за месяц. Справилась благодаря упорству, жажде новых знаний и желанию остаться с классными профессионалами.

Чем HR в IT отличается от «традиционных» HR





1. HR в IT — это профессионал, который занимается подбором именно IT-специалистов, разработчиков. IT-рекрутеры не только нанимают сотрудников, но и отлично разбираются в IT-позициях и специфике направления. В дальнейшем IT-рекрутеры вырастают в HR-менеджеров в IT, и занимаются построением корпоративной культуры и развитием специалистов.

2. HR в IT разбираются в своей сфере: реалиях рынка и IT-специалистах: в hard skills и soft skills. HR-менеджеру нужно быть погруженным в сферу, чтобы расположить к себе людей и выстроить доверительное общение.

3. Меняются подходы и понимание людей. HR в IT знают, как заинтересовать нужного кандидата, у которого на вашем собеседовании уже есть около несколько офферов от других компаний, или у которого уже есть работа и в новой он, по факту, не нуждается.

Почему IT-рынок нуждается в HR





HR — это мост между бизнесом и людьми, который помогает всем работать в синергии и в комфорте. HR должен напрямую быть интегрированным в бизнес: понимать цели компании, и к чему она идет. Люди — важнейшая часть стратегии любой компании. А HR-менеджер — специалист, который создает команду и делает все для того, чтобы люди развивались и приносили результат.

Таких профи на рынке не много, но я рада, что мы начали развиваться в этом направлении. Казахстанский рынок движется к пониманию, чем отличается HR в IT от HR в других направлениях.

В Академии мы поможем начинающим HR-менеджерам в IT получить опыт в работе с людьми: от рекрутинга до адаптации.

Сколько зарабатывают HR в IT





Зарплатная «вилка» HR-менеджера на IT-рынке Казахстана — 250-750 тысяч тенге. Уровень дохода зависит от опыта работы и задач специалиста. Порог входа в профессию низкий, огромную роль играют soft skills, любовь к людям и большое желание развиваться в этой сфере. Среди важных soft skills: эмпатия, понимание целей бизнеса, результативность, командность.





Если раньше HR воспринимали как кадровика, то сегодня — это сердце компании. Задачи варьируются от поиска, подбора, развития персонала до участия в проектах формирования HR-бренда компании.

Какие знания и навыки нужны хорошему HR-менеджеру в IT





1. Вовлеченность

Важно не бояться задавать вопросы, превосходить ожидания и проявлять инициативу. Интересоваться тем, что происходит в команде, в компании, а задачи выполнять с самоотдачей и доводить их до конца.

2. Развитие

Основа любого образования — самообразование. Читать книги, статьи, проходить курсы, спрашивать о том, чего не знаешь или не понимаешь. Адекватно воспринимать конструктивную критику, использовать её для роста.

3. Эмпатия

«Чувствовать» людей и уметь анализировать. Проявлять сочувствие, уметь осознанно слушать и слышать.

4. Командность

Уметь работать в команде, любить людей и круто выстраивать с ними коммуникации.

Несмотря на всю сложность работы в эмоциональном плане, и на то, что от результата работы часто нет моментального эффекта, самое ценное — получать фидбек сотрудников, видеть, как они растут, развиваются. Когда я слышу слова благодарности: «Спасибо за лучших коллег», «Какую крутую атмосферу вы создаете и заботитесь о нас», я радуюсь, что все не зря, и рвусь делать еще больше.

Полезные рекомендации





— советы для начинающих HR-менеджеров

— книги: «Искусство подбора персонала» Светланы Ивановой, «Работа рулит» Ласло Бок, «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ» Дэниела Гоулмана

— изучение информации о компании

— знание базовых терминов для IT-рекрутера.