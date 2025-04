Как путешествовать по миру с питомцами: советы, лайфхаки и личный опыт

Путешествовать с питомцем — это вызов, но и невероятное приключение. В этой статье поделимся опытом и полезными советами, чтобы ваше путешествие с животным прошло комфортно и без стресса.





Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter

Все мы любим путешествовать, но что делать, если у вас дома живут питомцы — коты, собаки и даже хомяки. Когда приходит время паковать чемоданы, мы сталкиваемся с вопросом: «Что делать с пушистым другом?». Чаще всего мы оставляем питомцев дома — у родителей, бабушек или друзей. Но сегодня путешествовать с питомцами — реально и вполне комфортно.





В этой статье мы расскажем, как подготовиться к поездке вместе с животным, на что обратить внимание, какие документы нужны, как выбрать транспорт и жилье. А также поделимся реальным опытом людей, которые уже путешествовали с котиками и собаками.

Перелет с питомцем

Если вы планируете путешествие на самолете, есть несколько вариантов. Мелких питомцев: кошек, небольших собак, птиц — можно взять с собой в салон. Вес с переноской не должен превышать восемь килограмм. Переноска должна помещаться под кресло перед вами.

Если питомец крупнее, его можно отправить в отапливаемый грузовой отсек или в формате карго. Обратите внимание на требования авиакомпании — где-то разрешают только одну переноску на пассажира, а где-то — до двух животных на рейс.





Если вы летите чартером, уточните правила заранее. В чартерных рейсах могут быть другие условия перевозки животных, и не все авиакомпании позволяют брать питомцев на борт. А летом некоторые авиакомпании не перевозят животных из-за высокой температуры в грузовых отсеках.

Документы для путешествия с питомцем

Для поездки потребуется:

— ветеринарный паспорт с прививками, в том числе от бешенства

— ветеринарное свидетельство

— микрочип для идентификации животного.

Если вы отправляетесь в международную поездку, также заранее изучите требования страны назначения.

Личный опыт: путешествия с питомцами — истории наших героев

Жулдыз Марат, врач-ортодонт, и ее спутник сиба-ину по кличке Стич





Стич — мой самый верный друг, член семьи. С ним мне спокойнее. Мы удивительно похожи: оба свободолюбивые, упрямые, с сильным внутренним стержнем, но при этом преданные и чуткие к тем, кого по-настоящему любим. Он прошел со мной через переезды, перелеты, поиски жилья и все принял с достоинством. Путешествовать с питомцем —не всегда просто, но это про доверие, глубину и настоящую связь.

Стич родом из Жезказгана, и его первая поездка случилась уже в двухмесячном возрасте — на поезде в Алматы. Позже мы переезжали в Астану — тоже на поезде. Когда я поступила на учебу в Италию, мы вместе вылетели из Астаны в Варшаву, потому что прямых рейсов до Милана не было. Из Варшавы — снова самолет до Италии, а оттуда — на машине до города Специя. Мы провели там два года, прежде чем вернуться в Казахстан. Теперь я живу в Москве и на несколько месяцев оставила Стича у друзей. Теперь я обустроилась и жду доставку Стича авиа-карго.

Как только я начала сборы документов для учебы в Италии, сразу же занялась оформлением документов для Стича. Сначала убедилась, что он прочипирован и привит, потом мы сдали анализ на титр антител к бешенству — он готовится около трех месяцев и стоит недешево. За неделю до вылета прошли клинический осмотр и оформили все необходимые справки. Понадобились: ветпаспорт, микрочип, вакцина от бешенства, тест на титры, обработка от паразитов, справка по форме №1, ветеринарный сертификат ЕС.





Самая большая сложность — логистика: справки действуют только три дня, нужно подгадать по времени. Но все прошло спокойно, потому что я готовилась заранее.

У авиакомпании были жесткие требования к переноске: размер, тип, вес вместе с животным не должен превышать установленный лимит. Бронировать место для питомца в салоне нужно было заранее.

Стич хорошо переносит перелеты. Я консультировалась с ветеринаром и дала ему мягкое успокоительное за несколько часов до вылета. Заранее приучала его к переноске, собрала в дорогу небольшую аптечку.

Мой совет: начинайте подготовку заранее. Приучайте питомца к переноске, оформляйте документы, выбирайте проверенную авиакомпанию. Сохраняйте спокойствие — животное чувствует ваше состояние.

Pet-friendly жилье найти сложнее. Я всегда фильтрую варианты на Booking.com и Airbnb, выбирая параметр «Разрешено с животными». Выбор заметно сокращается, особенно если важны другие критерии: уют, цена, расположение. Некоторые отели берут доплату, другие — просят фото или уточняют вес. Все решаемо, главное — искать заранее и читать отзывы.

Адильбек Кусаинов, предприниматель, и его кошка Эльза





Я предприниматель, управляю сервисом аренды фото- и видеооборудования. Путешествую со своей кошкой Эльзой по странам Юго-Восточной Азии.

Эльзе год и восемь месяцев. Она официально беспородная, но с характером настоящей тигрицы. Хотя у нее нет родословной, в ее душе царит дикая грация и независимость.

Когда мы с девушкой отправились в Таиланд, понимали, что оставлять Эльзу на несколько месяцев неправильно. Она не просто питомец, она — часть моей семьи, и я не могу представить свою жизнь без нее.

Самым комфортным и быстрым способом для нас оказался авиаперелет. Подготовка потребовала времени и внимательности, но все было вполне решаемо. Сначала прошли ветеринарное обследование, после этого получили справку. Затем с этим документом, ветеринарным паспортом кошки, копиями страниц и моим паспортом поехали в ветеринарный надзор. Там заполнили бланк, после чего получили еще одну справку. После отправились в Комитет ветеринарного контроля, где заполнили документы, и через несколько рабочих дней уже получили сертификат. Этот документ — разрешение на вывоз животного, и он действует от 60 до 90 дней.

Когда с Казахстаном все было решено, нужно было получить разрешение на ввоз в Таиланд. Для этого отправили письмо в службу по ветеринарному контролю Department of Livestock Department. Для этого в течение 60 дней, но не позднее 7 дней до вылета, нужно отправить e-mail на электронную почту qshk_hkt@dld.go.th для Пхукета. В теме письма указать Request an Import Permit. Прикрепить необходимые документы, подробная информация есть на сайте Department of Livestock Department. Документы должны были быть на английском, а вакцина — международного образца. Это также не заняло много времени, и мы без проблем получили разрешение.





По прибытии в Таиланд нас приятно удивила система FastTrack для путешествующих с питомцами. Мы не стояли в очереди, а нас сразу проводили в специальную зону для проверки животных. Осмотрели Эльзу, заполнили форму и оплатили 500 бат. За несколько дней до вылета из Таиланда также нужно было пройти осмотр, чтобы получить разрешение на вылет. Как видите, бюрократии было много, но все эти шаги легко преодолимы, если заранее подготовиться.

Каждая авиакомпания имеет свои требования, и мы летели с AirAstana. На их сайте вся информация есть, и если соблюдать правила, то никаких сюрпризов не будет. Главное — предупредить авиакомпанию за 15-30 дней до вылета.

Перелет Эльза перенесла хорошо, если не считать путь до аэропорта на такси. Животное чувствовало себя спокойно, хотя важно всегда консультироваться с ветеринаром. Я дал кошке половину рекомендуемой дозы успокоительного перед вылетом, чтобы она оставалась в бодром состоянии при проверке.

Мой совет владельцам животных, которые планируют путешествия с питомцами: не бояться сложностей. Да, это требует усилий и времени, но возможность встретить закат на берегу океана в компании верного друга — это невероятно. В Таиланде система pet-friendly развита, поэтому проблем с жильем не было. Искать отели с разрешением на животных — немного сложнее, но всегда можно найти удобное и комфортное место, если заранее просматривать варианты и читать отзывы.

Полезный чек-лист для тех, кто планирует путешествовать с питомцем, который поможет не забыть важные моменты при подготовке к поездке и сделать путешествие комфортным как для вас, так и для вашего животного.

Чек-лист для путешествия с питомцем:

— переноска по стандартам авиакомпании

— микрочип: обязательный атрибут для путешествий с питомцем. он поможет идентифицировать вашего друга в случае потери

— ветеринарный паспорт с актуальными прививками: обязательно убедитесь, что в паспорте питомца есть все необходимые записи, включая вакцинацию от бешенства

— справка от ветеринара: документ, подтверждающий здоровье вашего животного, который может понадобиться для въезда в страну или для транспортировки

— запас корма и воды: важно позаботиться о том, чтобы у питомца был доступ к пище и воде в пути

— привычные игрушки или лежанка: эти предметы помогут питомцу чувствовать себя более комфортно и спокойно в новой обстановке

— адресник на ошейник: на случай, если ваш питомец потеряется, адресник с контактной информацией поможет быстро вернуть его домой.

Соблюдение всех этих пунктов обеспечит безопасность и комфорт вашему питомцу на протяжении всего путешествия.