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Как пройти стажировку за рубежом: 9 программ в Германии, Сингапуре и США
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Главный

Вчера в 13:45

Как пройти стажировку за рубежом: 9 программ в Германии, Сингапуре и США

Собрали интересные возможности для тех, кто хотел бы пройти стажировку за рубежом.

VSRP internship

Дедлайн: открытый

Оплачиваемая программа стажировки в университет KAUST — одном из лучших учебных заведений в Саудовской Аравии.

Университет предлагает исследовательские стажировки на английском языке в разных областях. Особое внимание уделено таким направлениям, как Cybersecurity, Environmental Science and Engineering, Earth Science, Computer Science, Applied Mathematics.


Летняя школа в Румынии с покрытием расходов

Дедлайн: 20 мая

Летняя школа от Бухарестского университета. В ней могут принять участие студенты любого уровня со всех стран мира.

Школа сопровождается профильными курсами, семинарами, дебатами и мастер-классами под руководством влиятельных профессоров и специалистов. Полная стипендия покрывает проживание, транспорт, страховку, питание, стоимость участия в мероприятиях. Также доступны частичные стипендии.


Летняя программа в Bank of America

Дедлайн: открытый

Bank of America предлагает программы повышения квалификации и стажировки по разным направлениям бизнеса: управление активами, инвестиционно-банковские услуги, технологии и другие.

Принимающая сторона предоставляет участникам практический опыт работы вместе с профессионалами отрасли. Работа на полный день предполагает заработную плату.


Стажировка на лето от Boeing

Дедлайн: зависит от программы

Американская аэрокосмическая компания, которая производит и продает самолеты и спутники по всему миру предлагает молодым людям принять участие в программе летней стажировки.

Открыты позиции в Сингапуре, Японии, Польше и других странах. Организаторы покрывают перелет и проживание, выплачивают заработную плату.


Young Professionals Program

Дедлайн: 15 июля

Программа стажировок для молодых специалистов от Всемирного Банка. Организаторы предлагают участникам заработную плату и социальный пакет.

Кандидаты должны быть не старше 31 года, иметь степень магистра в области бизнеса и владеть английским языком.

Стажеры получат профессиональный опыт работы в международных организациях, смогут развить лидерские качества и нетворкинг, поработать в нескольких локациях за двухгодичный период программы.


Google Developers

Участникам сообщества Google Developers открывается возможность без оплаты обучиться на лабораторных работах и кейсах, симулирующих реальные задачи специалистов в западных компаниях.

Топ-20 участников получат возможность пройти стажировку в IT-компаниях Центральной Азии. Список обладателей бейджей будет обновляться каждые две недели на сайте программы. Две церемонии награждения с техническими мастер-классами от экспертов Google будут проведены в июле и ноябре в городе с наибольшим количеством собранных бейджей.

Программа действует только для жителей Центральной Азии и Монголии в течении 2023 года.


FAO Internship Programme

Дедлайн: открытый

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций предлагает программу стажировок для иностранных студентов для поддержки развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

Цель программы — воспитать ученых и деятелей, которые смогут в будущем заниматься вопросами глобального производства продовольствия и устойчивым развитием сельского хозяйства.



Albert Einstein-Stipendium

Дедлайн: 15 мая

Форум имени Альберта Эйнштейна совместно с компанией Benz и организацией Daimler предлагают молодым ученым возможность пройти стажировку в Германии, Бранденбург.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование в области естественных или гуманитарных наук. Участникам оплачивают проживание, транспортные расходы и предоставляют грант размером 10 000€.



UNHCR Internship Programme

Дедлайн: открытый

Подразделение ООН предлагает пройти стажировку студентам и недавним выпускникам всех стран мира. Местом стажировки может стать Будапешт, Копенгаген, Амман или другие центры организации.

Стажировка может начаться в любое время в течение года и обычно длится от двух до шести месяцев с возможностью продления до восьми месяцев.

Если у участников нет внешнего источника финансирования, ООН покроет все расходы: перелет, проживание, питание, оплата работы. Также организаторы могут помочь с оформлением документов.

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