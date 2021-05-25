Как пройти собеседование в Instagram, YouTube и TikTok

В последние годы все больше людей хотят работать в соцсетях — быть инфлюенсерами, SMM-менеджерами или разработчиками на платформах вроде YouTube. Согласно опросу Lego, современные дети куда чаще хотят стать YouTube-блогерами, чем учителями или космонавтами. MC.today перевели статью www.businessinsider.com и рассказали о том, как пройти собеседование и получить работу мечты в YouTube, Instagram и TikTok.





Что нужно говорить на собеседовании





В LinkedIn подсчитали: за прошлый год количество сотрудников в YouTube и Instagram выросло на 24% и 26% соответственно. Но даже таких техгигантов с легкостью обогнал ТikTok: с апреля 2020 года количество персонала увеличилось на 158%.

На собеседовании в такие компании менеджеры по подбору персонала хотят слышать от кандидатов, как именно те могут сделать лучше их продукты.

«Когда люди на собеседовании рассказывают, как мы можем стать лучше, это всегда производит серьезное впечатление. Именно на таких кандидатов мы чаще обращаем внимание», — говорит Чарнис Хафф, менеджер по продукции YouTube.

Вот каких сотрудников ищут в Instagram, TikTok и YouTube и как выделиться в толпе соискателей.





Instagram





Прийти работать в Instagram — равно устроиться в Facebook. За соцсетью стоит гигантская компания с целой сетью международных филиалов и огромным списком «плюшек». Работа в Instagram имеет массу преимуществ – от бесплатного питания до программ долгосрочных оплаченных отпусков. В штаб-квартире компании в Нью-Йорке есть даже собственный бар с мороженым. При этом получить там работу не так уж просто.

Как и везде, большое значение здесь имеют рекомендации и нетворкинг. «Если хотите работать в Instagram, то обзаведитесь полезными знакомствами и заявляйте о себе», — говорит Тадж Алави, бывший директор по глобальному бренд-маркетингу Instagram.

Но рекомендации — еще не все. Многие кандидаты по-прежнему приходят через рекрутинговые агентства. Если кандидат привлек внимание менеджеров по персоналу, следующий этап — личное собеседование.

Вопросы на них задают самые разные: могут предложить решить ту или иную проблему или попросить рассказать, как усовершенствовать какую-нибудь функцию в Facebook.

Кристен Нино де Гузман, бывший комьюнити-менеджер из маркетингового отдела Instagram в Сан-Франциско, советует соискателям детальнее изучить проблемы платформы и во время собеседования предложить их решение. Сам он на интервью говорил о влиянии Facebook и Instagram на присутствие того или иного сообщества в сети в целом.





TikTok





TikTok сейчас занимает первое место в рейтинге приложений по количеству загрузок, а потому компания продолжает нанимать новых сотрудников.

Больше всего людей сейчас набирают в отдел продаж компании. Именно там разрабатывают новые рекламные решения, которые могут заинтересовать бренды и маркетологов.

Кейт Барни, директор по подбору персонала для отдела продаж и маркетинга TikTok, рассказывает: «Они ищут людей, которые готовы сразу нырнуть с головой в работу».

На собеседованиях менеджеры TikTok особенно следят за тем, чтобы кандидаты хорошо разбирались в продукте компании.

Компании нужны люди, которые будут расти вместе с ними. Поэтому они обращают внимание на тех, кто может свободно говорить о любых проблемах продукта и готов предложить изменения.

Еще в TikTok хотят от кандидатов соответствия целому ряду культурных установок – в материнской компании ByteDance их называют ByteStyle.

Кандидат должен быть:

— приземленным и смелым— открытым и скромным— откровенным и искренним— непрерывно развивать свой потенциал и стремиться к большему— продвигать разнообразие и инклюзию.





YouTube





YouTube ищет людей на открытые вакансии как в главном офисе в Сан-Бруно, так и для представительств в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в Швеции, Франции и других странах.

В 2021 году компания стремится сделать персонал мультикультурным и заполнить основные должности в разработке ПО, UX, работе с клиентами и безопасности.

— как можно больше читать о YouTube— пообщаться с сотрудниками, чтобы получить больше внутренней информации— показать на собеседовании, что вам интересна платформа и вы знаете, как сделать ее лучше.





Если вы уже кого-то знаете в YouTube или раньше работали в компании на другой должности, ваше резюме точно выделят среди других.

Чтобы не пропустить работу мечты, отслеживайте открытые вакансии в YouTube: некоторые из них закрываются буквально сразу. Один из сотрудников компании советует включить оповещения в Google Careers и каждый день проверять обновленные списки. Там появляются новые вакансии.