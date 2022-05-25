Как пройдет фестиваль Go Viral в Ташкенте: крутые тренинги, новые знакомства и неформальная атмосфера

В Lumiere Hotel Tashkent с 28 по 29 мая пройдет шестой фестиваль Go Viral. На протяжении двух дней фестиваля вас ждут:

— ведущие новаторы из Центральной Азии и США, которые будут делиться с вами знаниями и опытом в рамках воркшопов, мастер-классов и тренингов

— возможность прокачать свои знания и навыки

— возможность познакомиться с интересными людьми и единомышленниками

— дружелюбная, открытая и неформальная атмосфера.

Глобальная цель Go Viral — совершенствовать общество через изменения в сферах бизнеса, медиа, культуры и технологий. Вы можете не сомневаться, что фестиваль станет площадкой для вашего личного и профессионального роста.

Крутая новость: для жителей регионов Узбекистана предусмотрена оплата расходов на проезд и проживание.