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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как пройдет фестиваль Go Viral в Ташкенте: крутые тренинги, новые знакомства и неформальная атмосфера
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Сегодня в 14:13

Как пройдет фестиваль Go Viral в Ташкенте: крутые тренинги, новые знакомства и неформальная атмосфера

В Lumiere Hotel Tashkent с 28 по 29 мая пройдет шестой фестиваль Go Viral. На протяжении двух дней фестиваля вас ждут:

— ведущие новаторы из Центральной Азии и США, которые будут делиться с вами знаниями и опытом в рамках воркшопов, мастер-классов и тренингов

— возможность прокачать свои знания и навыки

— возможность познакомиться с интересными людьми и единомышленниками

— дружелюбная, открытая и неформальная атмосфера.

Глобальная цель Go Viral — совершенствовать общество через изменения в сферах бизнеса, медиа, культуры и технологий. Вы можете не сомневаться, что фестиваль станет площадкой для вашего личного и профессионального роста.

Крутая новость: для жителей регионов Узбекистана предусмотрена оплата расходов на проезд и проживание.



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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.