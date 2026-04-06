Реклама

Как пройдет этап чемпионата мира по теннису в Казахстане
30.03.2026

Как пройдет этап чемпионата мира по теннису в Казахстане

В апреле состоится Чемпионат мира по теннису: женская сборная Казахстана встретится с командой Канады в рамках Billie Jean King Cup.

Федерация тенниса Казахстана представила официальный состав женской сборной на предстоящие матчи квалификационного раунда Billie Jean King Cup. 10-11 апреля 2026 года на грунтовых кортах Beeline Arena в Астане казахстанские теннисистки сразятся со сборной Канады за право выхода в финальную стадию командного чемпионата мира.


Состав национальной сборной Казахстана


В обновленный состав команды вошли действующие лидеры сборной и перспективные молодые теннисистки:

— Анна Данилина — №4 WTA в парном разряде

— Юлия Путинцева — №75 WTA

— Жибек Куламбаева — №178 WTA в парном разряде

— Аружан Сагандыкова — №871 WTA

— Соня Жиенбаева — №1018 WTA.


Состав сборной Канады


Сборная Канады, 4-е место в рейтинге BJKC — чемпионки турнира 2023 года и одни из фавориток нынешнего розыгрыша. Североамериканская команда прибудет в Астану в следующем составе:

— Габриэла Дабровски — №2 WTA в парном разряде

— Бьянка Андрееску — №165 WTA, 160-я позиция в парном разряде

— Кайла Кросс —№194 WTA, 131-я позиция в парном разряде.

— Ариана Арсено — №9 ITF позиция в парном разряде.


Победительницы противостояния получат прямую путевку в финальную стадию командного чемпионата мира. Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу сборную в этих решающих домашних матчах!

Подробнее в Instagram @ktf.kz.

ktf.kz

#астана #казахстан #спорт #чемпионатмира #теннис
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Объявлены даты старта продаж билетов на матч «Кайрат-Реал Мадрид»
Объявлены даты старта продаж билетов на матч «Кайрат-Реал Мадрид»
Из Ташкента в Тель-Авив успешно выполнен первый прямой рейс Centrum Air
Из Ташкента в Тель-Авив успешно выполнен первый прямой рейс Centrum Air
Высокоскоростную железную дорогу из Ташкента в Самарканд запустят в 2030 году
Высокоскоростную железную дорогу из Ташкента в Самарканд запустят в 2030 году
Grammy Awards 2026: стали известны имена победителей
Grammy Awards 2026: стали известны имена победителей
GameFest 2025 — крупнейший фестиваль игровой индустрии в Центральной Азии
GameFest 2025 — крупнейший фестиваль игровой индустрии в Центральной Азии