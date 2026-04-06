Как пройдет этап чемпионата мира по теннису в Казахстане

В апреле состоится Чемпионат мира по теннису: женская сборная Казахстана встретится с командой Канады в рамках Billie Jean King Cup.
Федерация тенниса Казахстана представила официальный состав женской сборной на предстоящие матчи квалификационного раунда Billie Jean King Cup. 10-11 апреля 2026 года на грунтовых кортах Beeline Arena в Астане казахстанские теннисистки сразятся со сборной Канады за право выхода в финальную стадию командного чемпионата мира.
Состав национальной сборной Казахстана
В обновленный состав команды вошли действующие лидеры сборной и перспективные молодые теннисистки:
— Анна Данилина — №4 WTA в парном разряде
— Юлия Путинцева — №75 WTA
— Жибек Куламбаева — №178 WTA в парном разряде
— Аружан Сагандыкова — №871 WTA
— Соня Жиенбаева — №1018 WTA.
Состав сборной Канады
Сборная Канады, 4-е место в рейтинге BJKC — чемпионки турнира 2023 года и одни из фавориток нынешнего розыгрыша. Североамериканская команда прибудет в Астану в следующем составе:
— Габриэла Дабровски — №2 WTA в парном разряде
— Бьянка Андрееску — №165 WTA, 160-я позиция в парном разряде
— Кайла Кросс —№194 WTA, 131-я позиция в парном разряде.
— Ариана Арсено — №9 ITF позиция в парном разряде.
Победительницы противостояния получат прямую путевку в финальную стадию командного чемпионата мира.
