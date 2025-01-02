Как провести Новый год в Алматы: лучшие программы на 31 декабря

Алматы готовит яркие новогодние программы на 31 декабря. В статье — самые интересные события для встречи Нового года в городе.





Новогодний праздник «Кот в сапогах в гостях у Деда Мороза»





Место проведения: Театр «Жас сахна»

Театр «Жас сахна» приглашает детей и взрослых на новогоднее представление с любимым героем — Котом в сапогах. В программе — новогодняя елка, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарки для детей и фотосессия с персонажами сказки.





Шоу «Алиса в стране Новогодних чудес»





Место проведения: Turan Planet

Волшебная новогодняя история Алисы в Стране чудес! Вместе с героями любимой сказки — Чеширским Котом, Шляпником и Кроликом — дети помогут вернуть Новогоднее чудо, несмотря на запрет Красной Королевы. В программе — яркие костюмы, игры, хоровод, флешмобы, световое шоу и подарок от Деда Мороза.





Новогодняя Елки-Party «Удивительный цифровой цирк»





Место проведения: Avatariya

В программе — захватывающее шоу с легендарными героями, яркие игры, интерактивы и встреча с Дедушкой Морозом. В завершение — подарки и фотосессия, чтобы сохранить яркие моменты праздника.





Новогоднее представление для детей «Приключения Снежки и Волшебного Кролика»





Место проведения: театр La Bohême

В этом волшебном мире смелая Снежка и ее верный друг, Новый год кролик, сражаются с Бабой Ягой, а Дед Мороз приходит на помощь, превращая злую ведьму в добрую бабулечку. Вас ждет интерактивное представление с фокусами, цирковыми номерами и подарками для каждого ребенка.





Арт-завтрак: роспись античных свечей





Место проведения: Luffy coffee & art

На арт-завтраке по росписи античных свечей вы сможете создать уникальные изделия своими руками, получив все необходимые материалы, включая свечи, подсвечники, краски и кисточки. В программу входит завтрак от Luffy, а также выбор напитков. Готовые свечи и подсвечники можно забрать с собой как памятный сувенир.





Спектакль «Снип-Снуп-Снег»





Место проведения: Семейный театральный центр «Керемет»

В спектакле дети станут помощниками облачных эльфов в поисках пропавшего снега. Спектакль без слов, но с магией и смехом, наполнен забавными декорациями и играми. В финале малыши встретят настоящего Деда Мороза, который поздравит их с Новым годом, а также смогут приобрести подарки для детей.





Спектакль «И падал волшебно снег…»





Место проведения: ТЮЗ имени Н. Сац

Спектакль «И падал волшебно снег…» приглашает детей и их родителей на новогоднее шоу с участием Деда Мороза, Снегурочки и Бабы-Яги. В программе — яркая сказка, интерактивные игры, танцы и сюрпризы. В фойе театра гостей ждут праздничные фотозоны, сияющая елка и возможность пообщаться со сказочными героями.





Тур «Новый Год на Кольсае с праздничным банкетом + 3 каньона»

Blast Tour приглашает провести незабываемый Новый год на Кольсае с праздничным банкетом и посещением трех каньонов. Программа включает: встречу Нового года с Дедом Морозом, праздничный фуршет и дискотеку, прогулки по живописным озерам и каньонам, а также вечерние программы под открытым небом с костром и танцами. В стоимость включены транспорт, проживание, питание и новогодняя программа.