Как провести день в Ташкенте: SPA, кино и разговорные клубы

Рассказываем, где в Ташкенте можно найти сообщества по интересам, поужинать с семьей, купить косметику и заняться самообразованием.
Поужинать с родителями: 9 подходящих ресторанов
Рассказываем, куда можно пойти на ужин с семьей, познакомиться с родителями любимого человека и приятно провести время.
Ресторан Khan Chapan, @khan.chapan
Ресторан «Огни Ташкента», @ognitashkenta
Атмосферный ресторан, который погрузит вас в 60-е годы. Каждую неделю предлагают новое меню.
Ресторан DIVAN BY DEMIR, @divan_by_demir
Турецкая кухня во всей своей красе. У заведения два филиала. После сытного блюда с мясом обязательно попробуйте баклаву.
Ресторан Afsona, @afsona_restaurant
Яркое и стильное заведение национальной кухни. Интерьер и посуда выполнены в узбекских цветах и элементах. При этом этнический колорит адаптирован под современность.
Socials Café, @socials_uz
Ресторан выделяется интерьером и десертами. Также у них есть ПП меню и отдельное меню для маленьких гостей.
Ресторан Retro Milliy & Turkish Eatery, @retromilliy
Семейный ресторан с турецкой кухней. Помимо вкусных сытных блюд и десертов, здесь играет живая музыка и есть детская зона с няней.
Ресторан Sultan Saray, @sultan_saray_family_restaurant
Множество оригинальных блюд национальной узбекской и восточной кухонь в красивой подаче. Отличное место, чтобы собраться на семейный ужин.
Café 1991, @cafe_1991
Заведение с восточным гостеприимством, где вас ждет большое разнообразие блюд, красивая подача и необычный интерьер.
Ресторан Caravan, @caravan_group
Известный узбекский ресторан в Ташкенте, куда часто приходят знаменитые гости. В заведении необычный старинный интерьер и вкусные блюда национальной кухни.
Столичные косметологические центры, где можно приятно провести время
Healthy Skin, @healthyskin.uz
Медицинский центр дерматологии и косметологии.
Natural Hair Clinic, @natural_hair_clinic
Центр трансплантации волос, трихологии и косметологии.
Mshifo, Facebook
Клиника дерматологии, лазерной и эстетической медицины.
European Medical Clinic, @emu_clinic
Многопрофильная клиника, специализирующаяся на лечении заболеваний более чем по 40 направлениям.
MEDION, @medionuz
Инновационный центр, где есть отделения диагностики, эстетической медицины, дерматологии, пластической хирургии, SPA и диетологии.
DermaCenter, @dermacenter.uz
Центр дерматологии и косметологии.
Chiroy, @chiroy.uz
Клиника эстетической хирургии.
Aesthetic & Spa, @spamedline
SPA-центр медицинской клиники @akfamedline.
Сообщества по интересам, которые есть в столице
Рассказываем, в каких группах можно узнать про книги, антиквариат, путешествия по стране и уходу за питомцами.
Коллекционер в Ташкенте
В группе на Facebook можно найти объявления о продаже антиквариата, коллекционных монет и купюр.
Букинист. Ташкент
Сообщество есть на Facebook и в Telegram. Участники обмениваются интересными и редкими книгами.
Клуб собаководов Ташкента — HAPPY ANIMALS
Клуб создан для обмена опытом по собаководству. Также организаторы освещают выставки и благотворительные акции, которые заинтересуют собаководов.
Гиды Узбекистана
Группа информационной поддержки и неформального общения. В сообществе вы найдете полезную информацию об отелях и гостиницах.
Пикник: где его провести и заказать еду
Делимся с вами полезной информацией на случай, если вы организуете мероприятие на свежем воздухе сами или предпочтете доверить такое дело другим.
Black Bear Kofi, @kofiuz
Популярная сеть кофеен. Специально для пикника вы можете заказать стартер, сэндвичи и бургеры, десертное печенье, чай и, конечно, кофе.
GÔSHT, @gosht.uz
Семейный ресторан, который славится мясными блюдами. Через бот в Telegram можете оформить заказ на брускетты, стейки и блюда на компанию.
Chopar Pizza, @choparpizza
Пиццерия с филиалами в Андижане, Коканде, Самарканде и Фергане. Здесь можно заказать 16 видов пицц, среди которых есть и шоколадная.
Pirogi.uz, @pirogi.uz
Пекарня, где вы можете заказать сытные мясные, вегетарианские и сладкие пироги. Можно заранее оформить заказ на сладкие рулеты, блины, булочки, венские вафли и другую выпечку.
Ресторан CoffeeWine, @coffeewine.uz
В ресторане предлагают блюда авторской и европейской кухонь, которые вы можете заказать на вынос. Для пикника подойдут закуски, салаты, фреши и несколько видов пиццы.
Семейная винодельня, @uzumfermer.uz
Винодельня с отелем, где проводятся экскурсии с дегустацией и туры. Также у них есть пакеты для парочек: проживание в отеле с ужином на террасе и под открытым звездным небом. Днем можно устроить пикник.
Организация праздников, @openair_holiday
Пикник в стиле Pinterest вам обеспечен. В услуги входит сервировка, пледы и подушки, меню обговаривается отдельно.
Пойти в кино: 7 столичных кинотеатров
Yulduz Cinema, @yulduz.cinema
Новый кинотеатр, который работает с марта. Yulduz Cinema построили на месте Premier Hall Cinema.
Riviera Cinema, @riviera.cinema
Кинотеатр находится в современном мультиплексе Riviera Mall. Есть семь залов с высоким качеством изображения и звука.
Next Cinema, @next.cinema_
Кинотеатр расположен в торгово-развлекательном комплексе Next. Есть четыре зала для просмотра фильмов.
Дворец кино им. Алишера Навои Cinema Palace
Дворец входит в список исторических культурных памятников города. Сегодня это кинокомплекс, где есть больше десяти кинозалов.
Parus Cinema, @parus.cinema.official
У кинотеатра есть три зала для просмотра фильмов. Два зала вмещают по 150 человек, третий зал — 50.
Royal Cinema
3D-кинотеатр находится на четвертом этаже торгового центра. Цена билетов составляет от 24 000 до 45 000 сум.
Drive Cinema, @drive_cinema
3D-кинотеатр со звуком Dolby Digital Surround 5.1 в ТРК «Анхор Локомотив». Есть четыре зала.
Где купить косметику
MCosmetics, @mcosmetic_uz
Первый магазин российского бренда косметики. Здесь можно купить продукцию @sammybeauty.ru, @mixit_ru, @stellary_cosmetics, @beautybomb.russia, KuMiHo и Garfenica.
Makeup Shop, @makeup.uz_rus
Онлайн-магазин, где вы можете приобрести товары таких брендов, как L’Oreal Paris, Maybelline New York, Bourjois, Garnier, Kallos, LCN, Sans Soucis и Da Vinci.
Beauty Box, @beauty.box.uz
Интернет-магазин уходовой и декоративной косметики. На сайте вы можете найти все, что необходимо для кожи лица и тела.
Beauty Market, @beautymarket.uz
Онлайн-магазин косметики класса LUX. Здесь вы можете приобрести уходовые средства для разного типа кожи.
Bellstore, @bellstore_uz
Сеть магазинов косметики. Бренд работает в Узбекистане больше семи лет. У сети есть 11 филиалов по городу.
Косметка, @kocmetka
Beauty shop с профессиональной косметикой. Есть доставка по всему Узбекистану.
Практиковать английский язык: 7 учебных центров
Thompson School, @thompson_uz
Учебный центр с пятью филиалами в столице. В центре также читают лекции приглашенные преподаватели зарубежных университетов.
Cambridge, @cambridge_learning_centre
Популярная сеть учебных центров по обучению английскому языку. Есть курсы для подготовки к IELTS.
Пять с плюсом, @5plus_studycenter
Центр открыл Александр Климов. Проводятся онлайн и офлайн-занятия. Также здесь можно записаться на бесплатный пробный урок.
Inter Nation, @inter_nation_english_school
Языковая школа, где упор делается на подготовку к сдаче IELTS. Они организовывают speaking practice для студентов.
Target, @targetedu.uz
Центр по изучению английского языка. Также в школе проводят гостевые лекции с участием англоязычных специалистов.
Royal Education, @royaleducationtashkent
Учеников готовят к поступлению в ВУЗы по всем предметам, в том числе есть курсы английского. Методики преподавателей разные: для сдачи экзаменов, бизнес-английский и английский для медиков.
«Карьера», @kariera.uz
Сеть учебных центров, где можно записаться на курсы английского, бухгалтерии, компьютерные курсы, бизнес-администрирование, дизайн и графика.