Как провести день в Ташкенте: SPA, кино и разговорные клубы

Рассказываем, где в Ташкенте можно найти сообщества по интересам, поужинать с семьей, купить косметику и заняться самообразованием.





Поужинать с родителями: 9 подходящих ресторанов

Рассказываем, куда можно пойти на ужин с семьей, познакомиться с родителями любимого человека и приятно провести время.

Ресторан Khan Chapan, @khan.chapan





Заведение, где, помимо оригинальных блюд, гости могут насладиться обширной шоу-программой. Советуем поесть на летней террасе ресторана.







Атмосферный ресторан, который погрузит вас в 60-е годы. Каждую неделю предлагают новое меню.

Ресторан DIVAN BY DEMIR, @divan_by_demir

Турецкая кухня во всей своей красе. У заведения два филиала. После сытного блюда с мясом обязательно попробуйте баклаву.

Яркое и стильное заведение национальной кухни. Интерьер и посуда выполнены в узбекских цветах и элементах. При этом этнический колорит адаптирован под современность.

Ресторан выделяется интерьером и десертами. Также у них есть ПП меню и отдельное меню для маленьких гостей.

Ресторан Retro Milliy & Turkish Eatery, @retromilliy

Семейный ресторан с турецкой кухней. Помимо вкусных сытных блюд и десертов, здесь играет живая музыка и есть детская зона с няней.

Ресторан Sultan Saray, @sultan_saray_family_restaurant

Множество оригинальных блюд национальной узбекской и восточной кухонь в красивой подаче. Отличное место, чтобы собраться на семейный ужин.

Заведение с восточным гостеприимством, где вас ждет большое разнообразие блюд, красивая подача и необычный интерьер.

Известный узбекский ресторан в Ташкенте, куда часто приходят знаменитые гости. В заведении необычный старинный интерьер и вкусные блюда национальной кухни.

Столичные косметологические центры, где можно приятно провести время





Медицинский центр дерматологии и косметологии.

Natural Hair Clinic, @natural_hair_clinic

Центр трансплантации волос, трихологии и косметологии.

Клиника дерматологии, лазерной и эстетической медицины.

European Medical Clinic, @emu_clinic

Многопрофильная клиника, специализирующаяся на лечении заболеваний более чем по 40 направлениям.

Инновационный центр, где есть отделения диагностики, эстетической медицины, дерматологии, пластической хирургии, SPA и диетологии.

Центр дерматологии и косметологии.

Клиника эстетической хирургии.

SPA-центр медицинской клиники @akfamedline.

Сообщества по интересам, которые есть в столице

Рассказываем, в каких группах можно узнать про книги, антиквариат, путешествия по стране и уходу за питомцами.

В группе на Facebook можно найти объявления о продаже антиквариата, коллекционных монет и купюр.

Сообщество есть на Facebook и в Telegram. Участники обмениваются интересными и редкими книгами.

Клуб собаководов Ташкента — HAPPY ANIMALS

Клуб создан для обмена опытом по собаководству. Также организаторы освещают выставки и благотворительные акции, которые заинтересуют собаководов.

Группа информационной поддержки и неформального общения. В сообществе вы найдете полезную информацию об отелях и гостиницах.

Пикник: где его провести и заказать еду

Делимся с вами полезной информацией на случай, если вы организуете мероприятие на свежем воздухе сами или предпочтете доверить такое дело другим.

Black Bear Kofi, @kofiuz

Популярная сеть кофеен. Специально для пикника вы можете заказать стартер, сэндвичи и бургеры, десертное печенье, чай и, конечно, кофе.

Семейный ресторан, который славится мясными блюдами. Через бот в Telegram можете оформить заказ на брускетты, стейки и блюда на компанию.

Пиццерия с филиалами в Андижане, Коканде, Самарканде и Фергане. Здесь можно заказать 16 видов пицц, среди которых есть и шоколадная.

Пекарня, где вы можете заказать сытные мясные, вегетарианские и сладкие пироги. Можно заранее оформить заказ на сладкие рулеты, блины, булочки, венские вафли и другую выпечку.

В ресторане предлагают блюда авторской и европейской кухонь, которые вы можете заказать на вынос. Для пикника подойдут закуски, салаты, фреши и несколько видов пиццы.

Винодельня с отелем, где проводятся экскурсии с дегустацией и туры. Также у них есть пакеты для парочек: проживание в отеле с ужином на террасе и под открытым звездным небом. Днем можно устроить пикник.

Пикник в стиле Pinterest вам обеспечен. В услуги входит сервировка, пледы и подушки, меню обговаривается отдельно.

Пойти в кино: 7 столичных кинотеатров





Новый кинотеатр, который работает с марта. Yulduz Cinema построили на месте Premier Hall Cinema.

Кинотеатр находится в современном мультиплексе Riviera Mall. Есть семь залов с высоким качеством изображения и звука.

Кинотеатр расположен в торгово-развлекательном комплексе Next. Есть четыре зала для просмотра фильмов.

Дворец кино им. Алишера Навои Cinema Palace





Дворец входит в список исторических культурных памятников города. Сегодня это кинокомплекс, где есть больше десяти кинозалов.

У кинотеатра есть три зала для просмотра фильмов. Два зала вмещают по 150 человек, третий зал — 50.

Royal Cinema





3D-кинотеатр находится на четвертом этаже торгового центра. Цена билетов составляет от 24 000 до 45 000 сум.

3D-кинотеатр со звуком Dolby Digital Surround 5.1 в ТРК «Анхор Локомотив». Есть четыре зала.

Где купить косметику

Первый магазин российского бренда косметики. Здесь можно купить продукцию @sammybeauty.ru, @mixit_ru, @stellary_cosmetics, @beautybomb.russia, KuMiHo и Garfenica.

Онлайн-магазин, где вы можете приобрести товары таких брендов, как L’Oreal Paris, Maybelline New York, Bourjois, Garnier, Kallos, LCN, Sans Soucis и Da Vinci.

Интернет-магазин уходовой и декоративной косметики. На сайте вы можете найти все, что необходимо для кожи лица и тела.

Онлайн-магазин косметики класса LUX. Здесь вы можете приобрести уходовые средства для разного типа кожи.





Сеть магазинов косметики. Бренд работает в Узбекистане больше семи лет. У сети есть 11 филиалов по городу.





Beauty shop с профессиональной косметикой. Есть доставка по всему Узбекистану.

Практиковать английский язык: 7 учебных центров









Учебный центр с пятью филиалами в столице. В центре также читают лекции приглашенные преподаватели зарубежных университетов.





Популярная сеть учебных центров по обучению английскому языку. Есть курсы для подготовки к IELTS.

Пять с плюсом, @5plus_studycenter





Центр открыл Александр Климов. Проводятся онлайн и офлайн-занятия. Также здесь можно записаться на бесплатный пробный урок.





Языковая школа, где упор делается на подготовку к сдаче IELTS. Они организовывают speaking practice для студентов.

Центр по изучению английского языка. Также в школе проводят гостевые лекции с участием англоязычных специалистов.





Учеников готовят к поступлению в ВУЗы по всем предметам, в том числе есть курсы английского. Методики преподавателей разные: для сдачи экзаменов, бизнес-английский и английский для медиков.

Сеть учебных центров, где можно записаться на курсы английского, бухгалтерии, компьютерные курсы, бизнес-администрирование, дизайн и графика.