Как просто узнать знаменитых художников по фирменному стилю

Татьяна Дрозд, маркетолог, автор weproject







Воротничок на футболках Polo и красная подошва Louboutin.

И почему я задаюсь этим вопросом? Кто-то может сказать: «Ты автор и не знаешь, что такое фирменный стиль? Ведь каждый автор имеет свой фирменный стиль!», — да, вы правы. Вопрос в другом: иметь свой стиль или иметь такой стиль, который узнаваем окружающими.Товарный знак как искусство. Если мы так хорошо умеем разбираться в этом искусстве логотипов и брендов, почему не заглянуть дальше и не познакомиться с фирменными стилями живописцев? Можно долго спорить о том, существует ли этот самый фирменный стиль у художников или это больше техника выполнения.За это время цивилизация прошла большой путь развития и обогатилась великими художниками, которые создали множество шедевров в скульптуре, живописи, фотографии.Профессионалы годами учатся, чтобы безошибочно ориентироваться в музейных экспонатах и полотнах картинных галерей, и нам постичь эти знания за несколько минут невозможно, но приоткрыть занавес, думаю, мне удастся.— если на картине тучные мужчины, толстые дамы, пухлые младенцы, демонстрирующие свои тела— если все красивые со спортивным телосложением и главный герой голый— все будто из книг о хоббитах, красивые кудрявые женщины и голые младенцы— видите кудрявых темноволосых, нежных мужчин с листьями, фруктами, перьями, музыкальными инструментами— если люди больше похожи на бродяг с тусклым и уставшим взглядом и все освещено не больше, чем керосиновой лампой или уличным фонарем— если на картине у изображенного человека не хватает каких-то частей тела или наоборот, есть лишние, если о симметрии напрочь забыли— если перед вами таблица Excel, горящая всеми цветами радуги— если все куда-то плывет, течет и вытягивается вопреки законам физики и анатомии— сложнейшие сюжеты с множеством мелких людей, они прилично одеты, и все заняты важными житейскими делами, бодры, веселы и ничего не предвещает апокалипсис— если на картине много мелких, часто нагих людей и при этом мир вокруг них, скорее, безумный, люди, птицы, люди-птицы— лес, много леса, бурелом и медведи— море, шторм, много кучевых облаков, и если есть солнце, то непременно за облакамиИскусство безгранично и нерационально, но все-таки последовательно и логично. Если вы готовы, то нам предстоит разобраться в логике смены стилей в истории искусства и научиться отличать барокко от рококо.