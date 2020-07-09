Как просто узнать знаменитых художников по фирменному стилю

Воротничок на футболках Polo и красная подошва Louboutin.
Что такое фирменный стиль? И почему я задаюсь этим вопросом? Кто-то может сказать: «Ты автор и не знаешь, что такое фирменный стиль? Ведь каждый автор имеет свой фирменный стиль!», — да, вы правы. Вопрос в другом: иметь свой стиль или иметь такой стиль, который узнаваем окружающими.
Я не зря начала текст с красной подошвы и воротничка, это одни из самых ярких примеров узнаваемости бренда по одному элементу. Товарный знак как искусство. Если мы так хорошо умеем разбираться в этом искусстве логотипов и брендов, почему не заглянуть дальше и не познакомиться с фирменными стилями живописцев? Можно долго спорить о том, существует ли этот самый фирменный стиль у художников или это больше техника выполнения.
Первым зафиксированным в истории проявлением творчества была наскальная живопись наших предков. За это время цивилизация прошла большой путь развития и обогатилась великими художниками, которые создали множество шедевров в скульптуре, живописи, фотографии.
Профессионалы годами учатся, чтобы безошибочно ориентироваться в музейных экспонатах и полотнах картинных галерей, и нам постичь эти знания за несколько минут невозможно, но приоткрыть занавес, думаю, мне удастся.
Предлагаемый мною метод основан на наблюдении и цикличности и не идеален, имеет исключения. Но довольно меткий и удобный:
— если на картине тучные мужчины, толстые дамы, пухлые младенцы, демонстрирующие свои тела — то это Рубенс
— если все красивые со спортивным телосложением и главный герой голый — это Микеланджело
— все будто из книг о хоббитах, красивые кудрявые женщины и голые младенцы — это да Винчи
— видите кудрявых темноволосых, нежных мужчин с листьями, фруктами, перьями, музыкальными инструментами — это Караваджо
— если люди больше похожи на бродяг с тусклым и уставшим взглядом и все освещено не больше, чем керосиновой лампой или уличным фонарем — это Рембрандт
— если на картине у изображенного человека не хватает каких-то частей тела или наоборот, есть лишние, если о симметрии напрочь забыли — это Пикассо
— если перед вами таблица Excel, горящая всеми цветами радуги — это Мондриан
— если все куда-то плывет, течет и вытягивается вопреки законам физики и анатомии — это Дали
— сложнейшие сюжеты с множеством мелких людей, они прилично одеты, и все заняты важными житейскими делами, бодры, веселы и ничего не предвещает апокалипсис — Брейгель
— если на картине много мелких, часто нагих людей и при этом мир вокруг них, скорее, безумный, люди, птицы, люди-птицы — это Босх
— лес, много леса, бурелом и медведи — это Шишкин
— море, шторм, много кучевых облаков, и если есть солнце, то непременно за облаками — Айвазовский.
Каждый из рассмотренных выше художников — яркий представитель своей школы и стиля. Искусство безгранично и нерационально, но все-таки последовательно и логично. Если вы готовы, то нам предстоит разобраться в логике смены стилей в истории искусства и научиться отличать барокко от рококо.