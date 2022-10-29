Как прошла конференция EPAM Insider Kazakhstan

22 октября в Астане в международном технопарке Astana Hub прошла конференция для профессионалов IT-индустрии Insider 2022. Организатор конференции ̶ компания EPAM Kazakhstan. Партнер мероприятия — технопарк Astana Hub.
В течение дня участники могли посетить выступления от экспертов и воркшопы по Java, .Net, DevOps, Solution Architecture, Business Analysis, JavaScript, UX Design и Agile.
Темы выступлений:
— SAFe глазами разработчика
— Микросервисная архитектура: ожидания и реальность
— Оптимизация Web-приложений на React.JS
— Agile-трансформация компании
— Apollo GraphQL для архитектуры вашего приложения
— Статический анализ как гигиена кода
— «Вредные советы» по управлению ресурсами приложения
— Если не можешь идти – ползи! MVP дизайн-процесса на проекте
— Подходы кросс-платформенной продуктовой разработки
— Elasticsearch в качестве основного хранилища данных
— «У нас так принято»: как стать драйвером изменений в компании
— «Я вас не пониманию!». Как улучшить процессы на проекте, если вы не говорите на языке заказчика.
Интерактивные воркшопы:
— Apache JMeter: Создание тест плана для API Load тестирования
— Бизнес-анализ и UX-design в обычной жизни: планирование семейного отпуска
— Операционная часть в AWS через инструмент Cloud Custodian, CGaC — Cloud Governance as Code.
Кроме того, на площадке работали стенды компании, где участники могли узнать больше о карьерных возможностях в компании, тренинг-центре и его обучающих программах, а также социальных проектах EPAM Kazakhstan. Гости конференции могли узнать больше про социальные проекты от робота-помощника Димы и сделать с ним фотографию на память.
Также в течение конференции работали стенды профессиональных сообществ, в числе которых QA Community, QA Hub, FrontSpot Asia, Agile Kazakhstan, Think UX, BAKZ и Java Community Kazakhstan. Сообщества подготовили викторины, кроссворды, Kahoot, состязания по кодированию, алгоритмические задачи и другие игры, где каждый мог проверить свои знания, посоревноваться с другими участниками и выиграть призы от компании.
Выиграть призы участники также могли, выполняя задания квеста Insider 2022. В качестве заданий необходимо было ответить на вопросы о компании EPAM, сделать фотографии с участниками конференции, а также посчитать свой углеродный след с помощью калькулятора, разработанного в EPAM.Конференция закончилась церемонией закрытия, на которой подвели итоги мероприятия, объявили победителей конкурсов и посмотрели видео с яркими моментами Insider 2022.