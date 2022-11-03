Как прошел Turkistan Marathon 2022 — беговой старт в колоритном этностиле

В воскресенье, 30 октября 2022 года прошел первый марафон в Туркестане — Turkistan Marathon 2022, организаторами которого выступили Super Sapienz и Корпоративный фонд «Смелость быть первым» при поддержке Министерства культуры и спорта РК и акимата Туркестанской области.

Старт был дан более 2000 спортсменам из более чем 20 стран мира и прошел по живописным локациям древнего города, начиная от туристического комплекса «Караван-сарай». Трасса официально сертифицирована согласно стандартам World Athletics и в будущем будет претендовать на звание международного события в разрезе центрально-азиатского региона.

В 7:30 утра первыми стартовали самые младшие участники мероприятия — дети 10-14 лет на дистанции три километра.

В 08:20 стартовали марафонцы. Победителем на 42 километра среди мужчин стал Уткиров Бахтиёр, Узбекистан, с результатом 2 часа 25 минут 34 секунды. Среди женщин самой быстрой стала Айдосова Диана, Казахстан, которая пробежала за 3 часа 08 минут 54 секунды.

Следом за марафонцами стартовали полумарафонцы, а в 8:30 атлеты на 10 километров и участники скандинавской ходьбы. Среди мужчин на полумарафоне первым прибежал Ахмадеев Ринас, Татарстан с результатом в 1 час 3 минуты 43 секунды. Среди женщин победительницей стала Калилкызы Айнуска, Кыргызстан — 1 час 14 минут и 8 секунд.

Первым на дистанции 10 километров среди мужчин финишировал Джанарстанов Ержан, Казахстан. Его финишное время — 32 минуты 23 секунды. Первой среди женщин финишировала Нерознак Татьяна, Казахстан, с результатом 34 минуты 25 секунд.

Результаты доступны на сайте almaty-marathon.kz.

Лидеры в абсолютном зачете и возрастных категориях были награждены денежными призами, ценными призами и грамотами. Кроме того, особо были отмечены самые возрастные участники марафона. 75-летний Марат Балтабаев пробежал свой юбилейный 80-й марафон. Также была награждена наша возрастная участница на дистанции 21.1 Аменгульсин Мусылманова. Юные атлеты также не остались без внимания и были удостоены ценных призов за победы.

Денежный призовой фонд марафона в Туркестане составил более 8 000 000 тенге.

Генеральный партнер забега: Petro Kazakhstan, CNPC, КазМунайГаз, Rixos Turkistan.

Продолжается регистрация на City Run — завершающий забег бегового сезона, который состоится 13 ноября. Регистрация на все мероприятия доступна на сайте almaty-marathon.kz.