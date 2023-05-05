Как прошел региональный фестиваль Go Viral в Оше

Go Viral — ежегодный региональный фестиваль, который проходит в пяти странах Центральной Азии. Особенность этого года — в Кыргызстане эстафету из Ташкента принял не Бишкек, а город Ош. Тем самым для современной, созидающей молодежи южной столицы была создана уникальная площадка для нетворкинга и обмена опытом для личностного и профессионального роста.

В первый день мероприятие собрало более 700 участников, а также крутых специалистов из медиа, бизнеса, культуры и технологий.

Участники обсудили перспективы искусства в цифровую эру, будущее работы в мире, управляемом технологиями, вызовы, порожденные развитием искусственного интеллекта. Также речь шла о пути в мир бизнеса и IT-технологий, балансе между развитием и сохранением природы.

На фестиваль в Оше прибыл посол США в Кыргызстане Лесли Вигери. От отметил, что самый большой потенциал в экономике лежит в созидательности, образовании и изобретательности кыргызского народа.

Во второй день обсуждались такие темы, как удаленная работа, инновации в бизнесе, вирусный контент на кыргызском языке, использование социальных сетей для образования и развития бренда.

Более 500 участников, а также крутые специалисты из медиа, бизнеса, культуры и технологий приняли участие в воркшопах, панельных дискуссиях и мастер-классах.

За два дня фестиваль охватил более 1200 участников. Не только эти цифры, но и обратная связь молодежи, их горящие глаза, их поиск себя через опыт спикеров позволяет говорить, что цели грандиозного мероприятия достигнуты.

По словам амбассадора Go Viral в Кыргызстане Назик Мамасадыковой, подбор спикеров был классным, каждого из них слушали с большим интересом, а значит их ждали.

Эстафету Go viral уже скоро встретят в других странах Центральной Азии.