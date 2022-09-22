Как проект Abstract Visuals из Узбекистана добился международного успеха

Основатель продюсерской компании Abstract Visuals из Узбекистана про главные ценности в команде и секреты успеха в любой сфере.









Как все началось





Свою деятельность в производстве рекламных роликов наша команда начала в 2018 году. Но компания Abstract Visuals появилась в ноябре 2019. С этого момента началось стремительное развитие. Мы даже получили награды местного и международного масштаба на TAF и RedJolbors. Наша доля охвата рынка — приблизительно 60%.

Компания сегодня





Сегодня в составе команды уже четыре подразделения, которые предоставляют услуги полного цикла производства рекламных роликов. Наши работы отличаются своей масштабностью.

Мы предлагаем производство рекламных роликов под ключ. Процесс состоит из трех этапов:

— Pre-Production: Когда на основе выбранного креативного концепта проводится проработка необходимого реквизита, актерского состава, локаций, съемочного и осветительного оборудования. Также прорабатывается график съемок, оповещается вся съемочная команда

— Production. Включает в себя съемочный процесс, работу оператора и режиссера, осветителей

— Post-production. Финальный этап создания видеоролика: сбор и монтажная склейка отснятого материала, работа художника-колориста, саунд-дизайн, работа motion design, VFX-специалиста. Создается несколько вариантов хронометража и формата видеороликов для различных носителей.

Мы ограничены только фантазией и бюджетом заказчика. На протяжении нескольких лет практикуем съемки за пределами Узбекистана, привлекаем специалистов из-за рубежа. Сотрудничаем по предоставлению сервис-продакшна с заказчиками и коллегами из ближнего зарубежья.

О команде





Молодые люди, которым близка творческая индустрия, притягиваются к проекту не по случайности. Большинство из них обращаются с желанием присоединиться к команде, чтобы вместе расти и вносить вклад в развитие индустрии.

Те, кому присущи мышление без рамок, умение решать задачи быстро и результативно, высокий уровень ответственности, остаются с нами. Ведь мы отвечаем не только за качество своих работ, но и за кратчайшие сроки исполнения.

Как проект влияет на жителей Узбекистана













Тенденции рекламной коммуникации направлены на то, чтобы показывать реалии жизни, быт, мышление людей. И мы визуализируем это в своих работах с уважением к эстетическому восприятию.

Каждый наш ролик призван впечатлить и вызвать эмоции. В бэкстейджах мы показываем весь процесс изнутри. Именно это цепляет внимание людей.

Мы видим, как много узбекистанцев следят за нашей работой и достижениями. Также мы с радостью принимаем участие в фестивалях, некоммерческих событиях. Делимся своими знаниями и опытом на образовательных мероприятиях. Сами организовываем проекты, в которых молодежь может на практике испытать свои способности. Например, «Полигон», где приняло участие около 50 новичков, отобранных из 200 желающих.

Мы учим начинающих специалистов: ответственности, исполнительности, стрессоустойчивости, решительности, открытости, умению маневрировать на площадке при непредвиденных обстоятельствах, работе в команде при жестком тайминге. Соответствие каждому из этих пунктов приведет к успеху в любой сфере.

Важно верить в себя и свое дело, ставить цели и не останавливаться. Расширять свой кругозор, проявлять гибкость и решительность в приближении к мировым тенденциям.

О планах













Масштабироваться — одна из основных целей, которая стоит перед нами сегодня. В планах — выходить на международную арену, привносить новые витки индустрии в нашу локальную деятельность. Превосходить свои достижения год за годом.