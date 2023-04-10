Как привлечь первые инвестиции в бизнес или стартап. Рекомендации успешных предпринимателей

Поговорили с руководителем холдинга, основателями проектов в сфере доставки еды и топлива о способах привлечения первых средств на развитие проекта.





Мират Ахметсадыков, город — Алматы, CEO MOST Holding ltd, @mirat.akhmetsadyk

О себе

Я возглавляю холдинг MOST. Наша основная деятельность — инвестиции в стартапы. В Центральной Азии сложно сразу получить воронку хороших проектов. Поэтому еще одна наша миссия — взращивание стартапов

Про инвестиции

Мы не хотим быть монополистами. Считаем, что чем больше институциональных игроков, тем лучше для рынка. Одного MOST Ventures не хватит на все стартапы, количество которых в перспективе будет увеличиваться. Поэтому вот несколько каналов, по которым я советую искать инвестиции.

1. Акселераторы.

Многие зрелые стартапы не хотят обучаться. Они считают, что фокус на продукт — самая важная цель. При этом акселераторы как раз помогают с развитием продукта. Участие в программах позволяет экспериментировать с гипотезами и увеличивать продажи. Еще одна сильная сторона — нетворк. Главная цель акселераций — помочь стартапу найти выходы на крупные корпорации, презентовать свой продукт и донести ценность до инвесторов.

После окончания акселерации стартапы выступают на демо-дне. На них обычно приглашают инвестиционные фонды. Инвесторы сами приходят, чтобы послушать презентации.

Например, мы в MOST Ventures планируем провести масштабный демо-день для стартапов-выпусников флагманского акселератора Investment Readiness Accelerator.

2. Холодная рассылка.

Некоторые стартапы пренебрежительно относятся к email-рассылкам. Заранее считают, что их никто не открывает. Но вы удивитесь, если узнаете, что многие инвесторы читают письма. Только составлять их нужно профессионально.

Тема письма должна содержать суть. Необходимо подготовить one pager и призыв к действию в конце. Такие рассылки нужно делать персональными для каждого инвестора. Цель здесь — заинтересовать его и назначить встречу или звонок.

3. Официальные сайты фондов и клубов.

Многие фонды интегрируют на сайтах окна для подачи заявок. У каждой такой организации есть инвестиционная команда аналитиков, которая отбирает хорошие питчдеки и созванивается с командой. При этом нет гарантий, что очередь дойдет до вас. Если в течение месяца с вами не связались, скорее всего, вы не интересны фонду.

4. Отраслевые мероприятия и форумы.







Часто стартапы экономят деньги. И это правильно. Однако успех — это появиться в нужном месте в нужный час. Поэтому нужно составить карту ивентов, где есть «доступ к телу» инвесторов, которых в обычной в жизни вы бы не встретили.

Основателю нужно быть в сообществе, выстраивать нетворк с нужными людьми. К примеру, MOST каждый год организует венчурный форум для стартапов Центральной Евразии. В прошлом году проекты получили устные соглашения на инвестиции в сумме $5 000 000 во время форума. А в этом году мы решили сделать зону Speed dating для стартапов и инвесторов.

5. Воронка из ангел-инвесторов.

Часто слышу, что частных ангел-инвесторов в нашем регионе недостаточно. Я считаю, что в Казахстане хватает денег для привлечения инвестиций на ранних стадиях. Можно поработать со своей телефонной книгой — теория шести рукопожатий сработает с вероятностью в 90%. С помощью своих контактов вы найдете инвестиции.

Еще один канал поиска инвестиций — изучить и собрать контакты отраслевых лидеров с помощью рейтинга самых богатых компаний. Например, у вас проект в сфере логистики. Значит, найдите возможность встретиться и поговорить с самыми крупными логистическими компаниями или их акционерами. Так ваш потенциальный клиент или партнер может стать инвестором. У них есть экспертиза в отрасли, и они не понаслышке знают реальные боли рынка.

6. Будьте на «короткой ноге» с инвесторами.

Представим, что вы познакомились с инвестором, и у вас получилось наладить связь. Может, он даже послушал ваш питч, но в каком-то моменте переговоры провалились. Обычно стартапы ставят крест на инвесторе или фонде, но это в корне неправильно. На их месте я бы продолжал отправлять новости о стартапе, успехах, новых раундах. Отношения между инвестором и стартапом — долгий процесс. Обоим сторонам нужно время, чтобы присмотреться друг к другу.

Артем Архангельский, 28 лет, город — Ташкент, директор по развитию бизнеса, @artyom.arkhangelsky





О себе

Я руководитель стартап-проекта Coozin. Мы фокусируемся на повышении грамотности в сфере бизнеса и предпринимательства среди домохозяек, предоставляя им доступ к практическому освоению новых навыков.

Наша команда стремится расширить экономические возможности для женщин и способствовать их профессиональному росту. За время существования проекта мы успешно привлекли инвестиции от разных международных организаций.

Эти инвестиции позволили нам расширить деятельность, внедрить новые образовательные программы и организовать практические тренинги для участниц. Так, мы стали одним из тех стартапов, которые успешно справились с вызовами привлечения инвестиций и продолжают развиваться в своей сфере, внося свой вклад в устойчивое развитие региона.

Про инвестиции

Я сфокусируюсь на трех ключевых подходах для привлечения инвестиций в бизнес или стартап:

1. Государственные гранты и программы.

Государство часто предоставляет финансовую поддержку для новых бизнесов и стартапов. Они могут быть направлены на развитие определенных отраслей, поддержку молодых предпринимателей или стимулирование инноваций.

В этом случае для привлечения инвестиций нужно:

— исследовать государственные программы, доступные в вашем регионе

— проанализировать условия участия и требования к заявкам

— подготовить документацию и заявку в соответствии с требованиями.

2. Финансирование от организаций, сфокусированных на Целях устойчивого развития ООН.

Как сторонник устойчивого развития нашего региона, я поделюсь советами для предпринимателей, которые стремятся привлечь инвестиции и внести свой вклад в достижение Целей устойчивого развития:

— изучите 17 Целей устойчивого развития ООН, чтобы определить, как ваш бизнес или стартап может внести свой вклад в их достижение. Это поможет вам выделиться среди конкурентов и привлечь внимание потенциальных инвесторов

— работайте с локальными организациями, НПО, образовательными учреждениями и другими стейкхолдерами, чтобы создать сильную сеть партнерства и использовать все ресурсы региона для достижения устойчивого развития

— ваш бизнес или стартап должен демонстрировать социальную ответственность, учитывая экологические, социальные и экономические аспекты деятельности. Это позволит вам привлечь внимание инвесторов, которые придают значение ответственному предпринимательству

— в заявках на гранты и питчах перед инвесторами рассказывайте, как вы вносите вклад в устойчивое развитие региона. Это может убедить инвесторов в значимости проекта и его потенциале для роста

— ориентируйтесь на использование инноваций и передовых технологий для решения конкретных проблем региона.

3. Нетворкинг.

Нетворкинг — отличный способ найти потенциальных инвесторов и партнеров для вашего бизнеса или стартапа.

Посещайте мероприятия и конференции, связанные с вашей отраслью, чтобы встретиться с потенциальными инвесторами и партнерами.

Разработайте эффективную стратегию самопрезентации. Она должна включать ценности вашего проекта, его преимущества и потенциал для роста.

Стройте отношения с коллегами и экспертами в вашей отрасли, чтобы получить рекомендации и выход к потенциальным инвесторам.

Используйте социальные сети и профессиональные платформы вроде LinkedIn для расширения сети контактов и укрепления своего бренда.

Следите за актуальными ивентами и возможностями, где вы можете представить свой проект перед аудиторией инвесторов. Это могут быть питчинг-сессии, демо-дни и так далее.

Использование этих трех подходов в комплексе значительно увеличат шансы на успешное привлечение инвестиций. Важно быть настойчивым и гибким, готовым к неудачам и изменениям, которые станут опытом и помогут вам совершенствоваться на пути к успеху.

Отказы в финансировании — неотъемлемая часть процесса поиска инвестиций для любого стартапа. Важно подходить к этому реалистично и быть готовым к тому, что отказы случаются.

Вот несколько рекомендаций о том, как подготовиться к отказам и сделать их своей сильной стороной:

Настройтесь на долгосрочную перспективу. Помните, что поиск инвестиций может занять значительное время и потребовать нескольких попыток. Не ожидайте мгновенных результатов и сохраняйте оптимизм на протяжении всего процесса.

Если вам отказали в финансировании, постарайтесь узнать причины отказа и проанализировать их. Это может помочь вам улучшить свою стратегию и повысить шансы на успех.

Извлекайте уроки из опыта. Каждый отказ может стать ценным опытом, который поможет вам улучшить свою заявку, план или стратегию привлечения инвестиций.

Возможно, вам придется адаптировать бизнес-план, стратегию или даже продукт, чтобы удовлетворить требования инвесторов. Будьте готовы к переменам и сохраняйте гибкость, чтобы успешно справиться с непредвиденными обстоятельствами.

Бобир Зокиров, 29 лет, город — Ташкент, CEO Comfort Oil, @bobirzokirov_





О себе

Последние 10 лет я занимаюсь бизнесом по производству спецтехники, канцтоваров, топлива и оборудования. Отдельно работаю над проектом Comfort Oil — сервисом доставки топлива по Ташкенту для корпоративных клиентов, государственных организаций и частных лиц.

Comfort Oil работает на рынке два года. В 2021 году я привлек инвестиции в размере 300 000$. После этого было еще несколько раундов привлечения. Общая сумма — около 1 500 000$ от разных инвесторов.

Про инвестиции

Чтобы привлечь инвестиции, предприниматель должен быть уверен, что его проект привлечет внимание. Часто молодые стартаперы сразу начинают рассказывать, как скоро они вернут деньги, о рентабельности и окупаемости проекта. Но инвесторы также смотрят на команду, которая работает над бизнесом, его возможности и перспективу развития. Финансовая сторона здесь не самая главная.

Бывает, что основатели впадают в эйфорию после получения инвестиций. Так делать не стоит, потому что это не ваши деньги. Сначала нужно вернуть средства инвесторам. Поэтому нужно заранее продумать деятельность в послеинвестиционный период. От этого зависит доверие потенциальных инвесторов.

Есть такое понятие, как «синдикат инвесторов». Так профессионалы обычно смотрят, кто раньше вкладывался в проект, интересуются ли им другие инвесторы. Советую найти как минимум десять инвесторов. Затем, как в воронке продаж, от них останется один-два человека, готовых вложить свои средства в ваш проект.

На ранней стадии сложно найти инвестиции. Важно иметь правильную презентацию и начинать с малых сумм — 5000-10 000$.

Даже если инвестор вложил крупную сумму, нельзя отдавать слишком большой процент проекта. Потому что в будущем будут другие вкладчики, которым также нужно уступить часть доли.