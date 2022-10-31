Где найти инвестора и как убедить его вложиться в ваш бизнес: рекомендации от опытного предпринимателя

Поговорили с опытным инвестиционным специалистом о том, как инвесторы выбирают проекты и что нужно знать предпринимателю, чтобы привлечь финансирование в свой проект.





Эльдар Абакиров, 41 год, город — Бишкек, экономист, инвестор, предприниматель

О себе

Я уже давно занимаюсь предпринимательской деятельностью. За 20 лет попробовал себя в разных сферах. С 2016 по 2019 годы был Заместителем Министра экономики КР.

Сегодня развиваю бизнес и консультирую компании по вопросам инвестиций и финансов.

Что нужно знать об инвестициях

Если говорить просто: инвестиции — это вложение денег в развитие определенного проекта. Часто это бизнес. Ведь инвестор ищет проекты, которые будут приносить ему дополнительную прибыль и помогут приумножит вложения в несколько раз.

Инвестиции — это вложение денег в развитие определенного проекта

Инвестиции нужны предпринимателям, чьи компании имеют потенциал к развитию и масштабированию, но требуют дополнительных денежных вложений, чтобы реализовать свои цели. Деньги, полученные от инвестора, могут помочь, например, расширить производство или выйти на новый рынок.

Как инвесторы выбирают бизнес-проекты

У каждого инвестора индивидуальный подход в выборе стартапа или компании для инвестиций. Но есть и общепринятые «шаблоны», которые помогают им понять, стоит вкладываться в проект или нет.

В первую очередь, инвестор обращает внимание на личность основателя. Руководитель и команда играют важную роль при принятии решения. Важно, чтобы о вас и о вашем прошлом опыте говорили не только друзья и родственники, но и конкретные результаты. Также оцениваются такие качества, как честность, навыки управления, умение работать одному и в команде, быстро принимать решения. Поэтому важно работать над личным брендом, и эта работа должна выходить далеко за рамки социальных сетей.

Также инвестор оценивает возможность заработать. Задача бизнесмена — убедить потенциального инвестора в том, что его проект не только принесет прибыль, но и прумножить вложенные средства.

Еще один важный пункт — управляемые риски. Любой бизнес связан с определенными рисками. Об этом тоже важно честно говорить. Показать дорожную карту: с чем вы можете столкнуться, как этого избежать или решить проблему, если она возникнет. Инвестор должен быть уверен, что его средства надежно защищены.

Чтобы защитить свой проект перед инвестором, вы должны прокомментировать эти три пункта с первой минуты вашей презентации.

Рекомендую посетить мероприятия, на которых предприниматели встречаются с реальными инвесторами и презентуют свои проекты. На таких встречах стартапу дается ровно пять минут, чтобы заинтересовать инвестора. Презентация должна быть максимально короткой, информативной и четкой.

Будьте готовы ответить на вопросы. Лучше заранее прорепетировать ваше выступление перед друзьями и коллегами.

Как и где искать инвестора

Ищите инвестиции везде, где возможно: среди друзей, родственников, фондов, других организаций. Всегда надо присутствовать там, куда приходят инвесторы в поисках хороших бизнес-идей. Одной из таких площадок в Центральной Азии стал «Бишкекский Инвестиционный форум», который пройдет в этом году 10 и 11 ноября. На мероприятии вы не только сможете познакомиться с инвесторами, но также подать заявку и получить шанс презентовать ваш проект. Ваше выступление увидят десятки инвесторов и, возможно, будущие партнеры.

Если вы не готовы выступать, тогда можете на таких мероприятиях всегда обменяться опытом, контактами, наладить нетворкинг. Еще вы сможете понять, как проходит защита проектов и на какие вопросы нужно отвечать в процессе, познакомиться с опытными предпринимателями и единомышленниками.