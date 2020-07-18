Как правильно отбирать сотрудников и формировать эффективные команды — 4 мнения опытных руководителей

Дониёр Алимов, 40 лет, город — Ташкент, CEO группы компаний HM Partners, facebook













О себе

Как собрать команду

Как мотивировать сотрудников

Руководитель должен видеть сильные стороны сотрудников и помогать им эффективно эти стороны применять и развивать

Как быть лидером для сотрудников

Лаура Галиева, город — Нур-Султан, основатель компании-туроператора KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab, @laura_galiyeva













О себе

Как собрать команду

Как мотивировать сотрудников

Мы не можем помочь людям стать лучше, если они сами не хотят

Как быть лидером для сотрудников

Рахат Кисанов, 36 лет, город — Усть-Каменогорск, предприниматель, CEO 2ГИС-Оскемен, @ rakhat_kissanov





О себе

Как собрать команду

Как мотивировать сотрудников





Как быть лидером для сотрудников

Быть руководителем для меня — значит уметь создавать и развивать эффективные команды

Константин Свищев, 35 лет, руководитель языковой школы Step и школы программирования Love to Code, @kost_step













О себе

Как собрать команду

Как мотивировать сотрудников

Важно, чтобы сотрудник считал себя частью компании, а не местом, где он может только заработать

Как быть лидером для сотрудников

Начинал карьеру в крупнейшем банке Узбекистана, но в определенный момент меня потянуло в реальный сектор. Я перешел на работу на производстве, где управлял продуктовой линейкой.Она включает в себя направления оптовой торговли и сервисного обслуживания техники, лизинга, сети коворкингов, креативного агентства. Деятельность многогранна, полна вызовов и возможностей развиваться самому и вместе с командой.Они умеют эффективно решать оперативные задачи, ставят перед собой амбициозные цели. Это люди, которые открыты к новшествам, постоянно работают над новыми продуктами и услугами на рынке.Важные качества: целеустремленность, профессиональные навыки, тяга к саморазвитию и обучению.Регулярные тимбилдинги, мероприятия по наглядной демонстрации ценностей группы, внутренние традиции — это все часть нашей корпоративной жизни. У нашей HR-службы стоит задача по укреплению и развитию внутреннего и внешнего HR-бренда компании.При этом создавать условия для развития навыков, которых им не хватает.Ведем онлайн-группу на тему роста и развития. Поощряем участие сотрудников в образовательных и культурных мероприятиях.Она предусматривает вознаграждение за:— выполнение KPI, то есть успешные результаты в поставленных задачах— обладание необходимыми компетенциями— достижение коммерческих результатов.Для большинства коллег важна оценка их труда.Нужно делать это оперативно, но взвешенно. Важно поддерживать системность, ставить четкие задачи, давать необходимые ресурсы и полномочия. Это помогает команде работать эффективно.В 2003 году поняла, что готова быть не просто индивидуальным предпринимателем, а создавать свою команду. Тогда же поняла, что быть предпринимателем и быть руководителем — две разные вещи. Руководить командой — значит быть внимательным, уметь слушать, иметь твердый стержень и качества лидера, чтобы сотрудники хотели за тобой идти.К ним у меня особенное отношение, потому что я опиралась на интуицию, думала, насколько нам будет комфортно вместе, совпадают ли наши ценности. Если для человека важен результат, развитие, обучение — это хорошие показатели. Я смотрю на потенциального сотрудника и думаю, можно ли вырастить из него топ-менеджера или нет. Потенциал для развития важнее, чем определенные навыки.Каждый из них подбирает команду для себя. Мы ввели несколько этапов интервью, определенные тесты. Добавили интересный критерий — когда интервьюируем человека, думаем, хотелось бы нам работать под руководством этого кандидата или нет.Мы много работали, для нас было важно достигать результатов. И благодаря этому культура внутри компании сформировалась естественным образом. А когда штат разросся, мы начали разбираться, какие у нас ценности, особенности. Несколько лет назад выписали 10 ценностей. Каждый год пересматриваем их, сверяемся.Для меня нет понятия «невозможно». Считаю, что, если хочу, значит, могу. А если не могу, значит, не хочу. Всегда можно найти ресурсы и возможности, чтобы чего-то добиться. Мой опыт показывает, что, если руководитель — лидер и у него есть идея, грандиозное видение развития — это и есть качественная мотивация для его команды. Все остальное не помогает построить долгосрочную мотивацию. Должен быть баланс: большая цель, возможность для роста и развития, финансовая независимость.Пять лет назад я поняла, что я не хочу быть тем человеком, который постоянно заставляет людей работать своим присутствием и контролем. А если это все-таки необходимо, значит, я подобрала не тех людей. Мне нравится идея формата работы, когда человек сам понимает свои цели, ответственность и идет к ним. Это помогает мне, как руководителю, раскрывать нужных людей, давать им свободу действий.После этого началась моя предпринимательская деятельность — я попробовал себя в разных отраслях.За семь лет мы добились больших результатов — более 3,5 миллиона запусков ежемесячно.При отборе мы обращаем внимание на мотиваторы и демотиваторы кандидата — заранее прописываем их исходя из компетенций на той или иной позиции. После проводим собеседование по компетенциям. У нас есть прописанный регламент уровня компетенций от нулевого до третьего. По этим баллам принимаем итоговое решение.В этот период мы смотрим, как проявляются компетенции сотрудника.Если у человека есть большие планы на собственную жизнь, значит, он готов играть в долгую.Здесь большое значение имеет личный пример руководителя. Нужно быть ориентиром, демонстрировать ценности и правила, которые мы принимаем.Затрагиваю темы личной эффективности и развития. Делюсь полезной информацией, чтобы передавать знания внутри команды.. Моя задача — создавать условия, в которых правильно подобранные люди смогут добиться хороших или сверхороших результатов. Для этого у нас есть план индивидуального развития, который включает в себя данные, к чему сотрудник должен прийти и что для этого нужно.У нас есть культура чтения, проводятся дебаты, игры.Чтобы занять более высокую позицию, человек должен пройти определенное обучение, прочитать ряд книг. Также есть система наставничества. Сотрудники, которые добиваются результата и планируют расти дальше, берут ответственность за молодых ребят и доводят их до цели.Также общение с довольными клиентами, качественная и комфортная инфраструктура. У нас есть тусовка — мы ежемесячно проводим внутреннее мероприятие в разных форматах: это могут быть дебаты, презентации новых идей, спортивное событие.Поэтому я, как руководитель, должен разбираться во всех направлениях работы, чтобы помочь команде добиться результата, показать, как это делать, и дать им свободу действий.Сейчас моя основная задача — работать с руководителями в моей компании, помогать им в развитии их команд. Делать из управленческого состава лидеров, чтобы они могли развивать своих лидеров.В 2011 году я открыл тестовый центр TOEFL. С 2017 года, после приобретения франшизы школы программирования Love to Code, мы участвуем в проектах IT-гиганта SAP. А в 2019 году провели летнюю IT-школу в Праге совместно с антивирусной компанией Avast и Американским центром в Праге.Мы трудимся, чтобы оставить после себя что-то хорошее и полезное.Важно, чтобы у человека было желание зарабатывать, работать 24/7, учиться. В 90 % случаев даю возможность соискателям провести пробные уроки после собеседования, так как считаю, что всем нужно давать шанс.Обычно слабые сотрудники сами покидают нас через пару месяцев. Я ищу людей, которые будут браться за любую работу. Большинство моих ребят уверены в завтрашнем дне.Всем сотрудникам выдается фирменный мерч, собрания сопровождаются пиццей и пирогами. Преподаватели обеспечены оборудованием для беспрерывной работы, питанием. Мы всегда оказываем поддержку новым членам команды.Важно, чтобы сотрудник считал себя частью компании, а не местом, где он может только заработать. Если у сотрудников появляются идеи, мы обсуждаем их, можем профинансировать. Не заваливаем ребят бумажной работой, уделяем внимание творческому подходу.Некоторые из сотрудников впервые выехали за пределы Казахстана благодаря Step.Для меня важно обеспечить сотрудников такой заработной платой, чтобы они не думали ни о чем, кроме Step.