Как правильно читать книги: 5 советов, которые сэкономят ваше время

Как эффективно читать книги? Издание «Книжал» подготовило несколько советов на эту тему.





Сидят три маркетолога и обсуждают, какие книги прочитали за это время.

Один достает свой «список для чтения» — там 11 прекрасных книг, каждая из которых либо бестселлер «Озона», либо «Нью-Йорк-таймса». Круто.

Другой маркетолог гордо демонстрирует ачивку из книжного приложения: «Книжный ветеран: 20 книг в год».

Третий ничего не достает и не демонстрирует, просто сидит.

Потом эти трое случайно узнают, кто сколько зарабатывает. И там, по правилам любого хорошего TED-тока, синенький оказывается самым состоятельным.

Начали разбираться, как так получилось, что количество прочитанных книг не влияет на доход. Дальше три минуты бизнес-мотивации, а в конце красивый вывод:

Дело не в количестве прочитанных книг, а в качестве чтения.

Расспросив синего, мы вытаскиваем правила чтения книг, на самом деле это вольная интерпретация идей Барбары Оакли из книги «Думай как математик».





Читать книги «по запросу»





Бессмысленно читать книги просто про запас в надежде, что прочитанное когда-то в будущем пригодится. Еще более нелепо — читать книги «для галочки», то есть чтобы заявить в Instagram, что вы «прочитали 50 книг за год, поставьте лайк». Оттого, что глаза пробежали по страницам с буквами, в голове еще ничего не произошло. Механическое чтение книг примерно так же полезно, как чтение ленты соцсетей.

Разумнее выбирать те книги, которые касаются нужных вам тем.

Допустим, перед синим маркетологом лежат две книги: одна про управление, вторая про переговоры. Синий работает сам по себе, не планирует никого нанимать и никем управлять. А вот переговоры он ведет регулярно, потому что у него много клиентов. Очевидно, что исходя из своих текущих запросов синий прочитает книгу о переговорах. А красный и зеленый постараются проглотить обе книги и еще про нейробиологию вдогонку, чтобы поставить галочку в списке для чтения.





Перерывы на «подумать»





На нон-фикшен книгах часто пишут «время чтения — 5 часов». Обычно это значит, что если сесть в 11 утра и без остановки читать книгу на взрослой скорости, можно управиться к 16:00. «Управиться», то есть глазками дойти до последней строки.

Но одно дело — бегать по странице глазками, а другое дело — вникать в прочитанное. За пять часов непрерывного чтения способность концентрироваться падает, информация превращается в жвачку. Первые главы ты еще как-то понимал, а уже начиная с середины, все смешивается. Мозги не железные, им нужно отдыхать.

Лучше читать книгу по 15 минут в день, чем пытаться осилить книгу за выходные. В первом случае есть шанс что-то запомнить и понять, во втором — шансы исчезающе малы.





Остановки, чтобы освежить материал





Многие студенты любят подчеркивать важное в учебниках. Считается, что это помогает запоминать. Но это самообман, подчеркивание маркером прочитанного почти никак не влияет на запоминание, потому что чаще всего это превращается в автоматическое действие.

Эффективнее делать так: прочитать главу, остановиться и попробовать вспомнить, что именно вы сейчас прочитали. Воспроизведите это в голове, составьте ментальную картинку. В идеале, так вообще попробовать применить это в жизни, но это уже уровень топовых бизнес-тренеров, мы такие советы не даем.

Задавайте себе вопросы и отвечайте на вопросы в книгах. Многие авторы в конце главы подводят итоги прочитанного и задают вопросы к главе — отвечайте на них! Это один из вариантов вспомнить прочитанное.

Вспоминайте ситуации, связанные с прочитанным. Старайтесь вспоминать ситуации из своего опыта, когда прочитанное могло бы вам помочь. Это тоже попытка закрепить ваши знания — будьте как Джамал Малик из фильма «Миллионер из трущоб», который на каждый вопрос вспоминал ситуацию из жизни и правильно отвечал.





Использовать что-то из прочитанного в ближайшие дни





Когда будете вспоминать что-то из прочитанного — обязательно придумывайте задачу: «что сделать», «что изменить». Так вы сразу же закрепите информацию. Вы можете обсудить идею с коллегами, написать пост о прочитанном, действительно что-то изменить в работе — главное, не оставить на потом и сделать сразу, чем скорее — тем лучше.

Почему в течение 72 часов? Да просто конкретная и красивая цифра. На самом деле, за этим лежит какая-то сложная нейробиология, но мы туда не полезем.





Спасибо, кэп





Понятно, что советы капитанские:

— полезнее читать не на скорость и не ради галочки, а глубоко и качественно

— если пытаться вспомнить прочитанное, то оно запомнится

— если попытаться применить прочитанное, то оно может хорошо повлиять на вашу жизнь.

Но, справедливости ради, у самих бизнес-книг тоже рыльце в пушку: большая их часть — это водная вода на воде, там полторы мысли на сто страниц текста и кейсы про Apple и Amazon от людей, которые к этим компаниям не имеют никакого отношения.





Поэтому вот вам более реалистичный план:

— начинайте читать книги в кратком изложении

— если видите, что там есть здравое зерно, — тормозите, открывайте оригинал и читайте качественно

— если видите, что это очередная книга про успех Стива Джобса, то спокойно ставьте галочку «типа прочитал» и открывайте следующую.

И вообще, кто сказал, что вы должны читать книги? Профессиональные журналы, материалы конференций и видеозаписи правильных лекций могут прокачать вас куда быстрее, чем книги. А отраслевая практика — еще быстрее.

Книжным снобам всегда можно сказать, что читаете по 25 книг в год с 15 лет. Все равно никто не проверит.