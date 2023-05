Как поступить в университеты Великобритании, Китая, США и Южной Кореи. Опыт студентов из Центральной Азии

Собрали советы студентов из Центральной Азии по поступлению в высшие учебные заведения разных стран. Рассказываем о подготовке к экзаменам и особенностях обучения.





Великобритания

Мадина Нарышева, 30 лет, город — Рединг, предприниматель, @mnarysheva

Я всегда мечтала осознанно выбрать магистратуру, четко понимая свой карьерный путь. Еще мне всегда хотелось получить зарубежное образование.

Теперь я учусь в University of Reading по специальности: MSc in Food Economics and Marketing.

Для моей специальности требуется минимальный уровень сертификата IELTS 6.5, диплом бакалавра со средним GPA 3.3-3.7, а также приветствуется опыт работы, соответствующий данной специальности, мотивационное письмо, резюме и рекомендательные письма с места работы и учебы.

Чем выше уровень владения английским языком, тем лучше.

США





Кундуз Маратовна, 18 лет, город — Чикаго, студентка North Park University, @maratovnak4





Я поступила в два американских университета и получила скидку 60%. На данный момент учусь на первом курсе в North Park University по специальности International Business Trade and Commerce.

Все зависит от того, в какой университет вы подаетесь. Если вы еще учитесь в школе, то нужно предоставить аттестат девятого класса и транскрипт оценок за 10-11 классы.

Обучение в США для иностранцев дороже, чем для американцев. Университеты требуют выписку с банковского счета на сумму более 30 000$ для тех, кто хочет учиться платно.

Самое главное — знание языка. Если вы собираетесь поступать на контрактной основе, то вам будет гораздо легче.

Китай





Мадина Маликова, 23 года, город — Гонконг, маркетолог, блогер, @macifiqa





Я учусь в Hong Kong Baptist University в Гонконге в магистратуре по специальности Master of Science in Business Management. Два года назад получила степень бакалавра по экономике, окончив университет Zhejiang University в Китае.

Необходимо получить сертификат IELTS или TOEFL, если вы планируете учиться на английском, и HSK, если на китайском. Эти сертификаты необходимы, чтобы университет был уверен в вашем знании языка. Также важен GPA или средний балл, с которым вы заканчиваете школу. В Казахстане максимальный GPA — 5.0. Чтобы поступить в престижный университет в Китае, желательно иметь средний балл выше 4,6.

Позитивно на процесс поступления повлияет ваше портфолио: заслуги в спорте, творчестве, науке, участие в социальных проектах. Портфолио поможет вам продемонстрировать вашу активность не только в учебе, но и во внеучебной деятельности. Не стесняйтесь говорить о своих победах!

Южная Корея





Айганым Толеулиева, 25 лет, город — Сеул, студентка, @aiganym_sanako







Я живу Южной Корее около трех лет, учусь в Университете Соган по специальности Korean Studies.

Для поступления на программу магистратуры нужно иметь диплом бакалавра, языковые сертификаты: IELTS и TOPIK и эссе о том, что вы хотели бы изучить и почему.

Уровень знания корейского языка зависит от программы. У меня гуманитарная специальность, и на лекциях мы обсуждаем политические и социальные теории. Для этого нужно иметь высокий уровень знания английского или корейского языков. Даже если вы взяли все предметы на английском языке, временами профессора все равно могут перейти на корейский.

Мой совет — не зацикливайтесь на общем балле. Никакой экзамен по оценке уровня языка не покажет ваши реальные знания.

